До Луны по тротуару

Петр Саруханов / «Новая»

Представьте, в каком-то провинциальном городке проложили 50 метров тротуара. Мало? Прокурор добавит.

Вот в одном из городов Курганской области прокуратура через суд обязала местную власть сделать тротуар на улице Тутынина. Да, прокуратура, да, через суд. Таким сложным способом у нас делают тротуары. А что вы хотите? Не всегда же удается упростить проблему, дозвонившись насчет тротуара до президента по прямой линии.

Вы, возможно, заметили, что я назвал конкретную улицу, а город не назвал. Назову позже. Очень интересное название у этого города, где проживают 17 с половиной тысяч человек, считая прокурора. И хорошо, что прокурор там проживает. Вклад прокуратуры в благоустройство населенного пункта трудно переоценить. Помимо свежего сообщения о тротуаре на улице Тутынина можно вспомнить ремонт дороги на улице Промышленной — ​тоже по иску прокурора в суд. Тем же способом было организовано освещение на улице Крупской, где в потемках создавались угрозы ДТП и т.п.

Понятно, выполнить подобные решения суда местная администрация может только за счет других улиц, которые пока подождут, — ​по их поводу прокуратура в суд еще не обращалась. Если были бы деньги для благоустройства всех улиц, то судебных решений о тротуарах, выносимых именем Российской Федерации, не понадобилось бы. И новый асфальт положили бы, и старые ямы на дорогах мелкими монетами засыпали бы.

Но откуда же у Курганской области возьмутся деньги на тротуары, если она входит в дюжину самых дотационных регионов страны? Сейчас какой год? Ну да, 2019-й. А в 2014-м «Российская газета» писала: «Курганская область поставила перед собой амбициозную цель — ​превратиться из дотационного в самодостаточный регион. Достичь ее предполагается с помощью инвестиций».

Шума было много. В областном правительстве ввели новую должность — ​замгубернатора по инвестициям. Провели инвестиционный форум на 500 участников, которых встречали даже не хлебом-солью, а пряниками. Для наиболее впечатлительных гостей организовали «церемонию розжига самовара». Попили чай, погуляли по Аллее инвестиционных проектов, пошумели и к чему же пришли через пять лет? К тому, что Москва назначила амбициозной, но безнадежно отстающей области персонального куратора — ​министра финансов РФ Антона Силуанова. И вот теперь самое время назвать областной городок, где тротуары строят не при участии инвесторов, а при участии суда и прокуратуры. Прямо скажем, город носит название Шумиха.

Вообще-то Шумиха за всю область не отвечает, а за страну — ​тем более. Но этому звучному названию (возникшему в конце позапрошлого века благодаря шумевшим камышам) тесно между озерами, где расположен зауральский городок. Ведь шумиха — ​это явление, характерное для одной седьмой суши и шести седьмых чуши, которая на ней наблюдается. Какая, к примеру, чушь — ​колонизация Луны в планах «Роскосмоса», а какая шумиха поднималась вокруг этих планов! Из-за нее, похоже, не все расслышали сообщение главы Счетной палаты Алексея Кудрина о миллиардном воровстве в амбициозной госкорпорации. Да и до сих пор не слышно, чтобы кто-то из воровавших присел — ​на лунную дорожку.

А как нашумели проекты Сколково и Роснано! Благодаря карточному фокусу мы давно знали, что наука умеет много гитик. Теперь же узнали, что миллиардные вложения сделаны не в науку, а в те самые загадочные гитики.

Немало шума и грохота произвели высокоскоростные поезда между Москвой и Казанью. И это при том, что они так и не были запущены. На протяжении нескольких лет недоработанный и неубедительный проект непрерывно дорожал, а линия на бумаге упиралась то в реки, то в садовые товарищества, то в заповедники. Гудели залы на общественных слушаниях и площади — ​на митингах протеста. Жители поселков считали дома, которые должны снести под магистраль, а защитники природы считали ворон, которых сгонят со спиленных деревьев. Из этого инициированного правительством всеобщего шума так и не вышло ничего. Рельсы в проекте сошлись клином.

А город Шумиха, еще раз скажем, ни в чем не виноват. Судя по поступающим из него новостям, он мало чем отличается от других все еще населенных пунктов. Не тише там и не шумнее. Все как у людей: и массовая драка со стрельбой как-то случилась, и друзья-товарищи во время застолья за ножи хватались. Или вот недавно два брата сидели выпивали и допились до того, что один из них, ранее судимый за преступления против личности, убил другого половником. Нелепо и трагично, но такое бывает. Помнится, где-то в другом месте рыжий-рыжий-конопатый убил дедушку садовым инвентарем…