«Кукушкой» поехали
Министерство культуры пожалело денег на русский фольклор
На фестивале «Кукушка» народные песни на народные деньги
Ян Шенкманспецкор
Как это у них сочетается: кричать о патриотизме и одновременно экономить на нем? Есть такой фестиваль в Выборге — «Кукушка». Там каждый год выступают лучшие фольклорные исполнители Финляндии и России. Финансировался он с нашей стороны президентскими грантами и Министерством культуры. И вот финансирование перекрыто, выяснилось, что на собственный фольклор стране наплевать.
Речь шла о ничтожной по государственным меркам сумме — 2 миллиона 300 тысяч рублей. За эти деньги можно было не только устроить концерты в Выборге, но и улучшить некрасивую в последние годы репутацию государства. Показать, что у нас есть не только ракеты и Мария Захарова, но и большие артисты, которые ценятся во всем мире. Это музыкальный аналог знаменитого кинофестиваля «Окно в Европу», который тоже проходит в Выборге. Теперь это окно потихоньку захлопывается. Изоляционизм как он есть.
Финнам «Кукушка» нравилась, они очень серьезно к ней относились. В ней заинтересовано и Общество российско-финской дружбы и Финский союз народной музыки, и консульство, и Институт Сибелиуса. Приезжают музыканты, театры, исследователи фольклора. Министерство культуры и образования Финляндии выделяло серьезный бюджет на это мероприятие. Больше не будет. Организаторы «Кукушки» уверены, что после такого шага с российской стороны финские власти как минимум урежут финансирование, а как максимум перекроют.
Фестиваль — один из самых успешных. Он собирает в Выборге около восьми тысяч зрителей. Посмотреть его приезжают туристы из Питера и из Хельсинки, платят за гостиницы, сидят в кафе, ходят по магазинам. Несколько дней город буквально купается в деньгах. Но, видимо, и на деньги нашему государству плевать.
А ведь как красиво все могло получиться. В следующем году — сто лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. Казалось бы, к этой дате надо наращивать культурные связи, а не с такой легкостью рушить их. Тем более что мы знаем, как много у нас людей во власти и олигархов имеют двойное гражданство с Финляндией. Дорожите этим! Но нет. Мы лучше поставим еще десяток патриотических памятников, переименуем еще десяток улиц, а музыканты как-нибудь обойдутся.
Продюсер фестиваля Павел Коротков считает, что отказ от финансирования «Кукушки» — часть кампании, направленной против Центра русского фольклора, которым руководит Сергей Старостин. Это тоже очень патриотично. Национальный фольклор — лицо страны. И вот сейчас страна получила по лицу от собственного Министерства культуры. И так глупо, на ровном месте.
Фестиваль все равно пройдет, как всегда, в первые выходные августа. Но только не на государственные деньги, а на народные. На его проведение уже собирают деньги на краудфандинговой платформе «Планета.ру». Пройдет бесплатно, посетить его, как и в прошлые разы, сможет любой желающий. Но, разумеется, не в полном объеме, а в сокращенном. Меньше площадок, меньше залы, меньше мероприятий. И престиж, соответственно, тоже меньше. Государство теперь в нем не участвует, оно не дало ни копейки. Финское — да, наше — нет. Таким образом мы показываем финнам: с народом иметь дело можно, а вот с государством, увы. Государство роняет престиж страны, общественные организации и активисты его поддерживают. И кто после этого патриот?
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