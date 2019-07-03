Новое «дело врачей-убийц»

Калининградское «дело врачей» уже не новое, но до сих пор трагедия, произошедшая в калининградском роддоме № 4, рассматривалась как превышение главврачом Еленой Белой должностных полномочий, а обвинение в убийстве — ​лишь неожиданный поворот.

6 ноября 2018 года в роддом поступила гражданка Узбекистана, у которой за двое суток до этого отошли воды. Роженица была необследованной, плохо говорящей по-русски (или даже не говорящей совсем). Тем не менее врачам удалось выяснить, что две предыдущие беременности у этой женщины закончились выкидышами.

На этот раз преждевременные роды случились на 23-й неделе беременности. Ребенок появился на свет весом в 700 граммов. Это экстремально низкая масса. Еще недавно таких младенцев называли «плодом» и выхаживать не умели. Сейчас вроде бы умеют, но вероятность выживания настолько недоношенного младенца — ​не более 50%. Слишком недоразвиты легкие, да и другие жизненно важные органы. Даже если удается «вытащить с того света» такого ребенка, он будет глубоким инвалидом. Это та часть истории, которая никем не оспаривается.

А дальше начинаются разночтения. По первоначальной версии следствия, и.о. главврача Белая распорядилась не вводить ребенку дорогостоящее средство «Куросурф» (одна упаковка обходится бюджету в 20 тысяч рублей). Якобы этого препарата в роддоме то ли не было, то ли он был на исходе. И врач решила не тратить его на ребенка, которого едва ли удалось бы спасти.

Без введения лекарства, которое не дает альвеолам легкого слипнуться, ребенок умер. Чтобы не портить статистику учреждения, где Белая предполагала в скором времени стать главврачом без «и.о.», она распорядилась внести в медицинские документы информацию, что смерть плода произошла в утробе матери. Но история вышла за пределы роддома, и Белую арестовали. Ей инкриминировали превышение должностных полномочий и посадили в СИЗО.

Однако поднявшаяся в обществе (и прежде всего в профессиональном сообществе) волна протеста привела к тому, что прокуратура обжаловала избранную в отношении Белой меру пресечения. Через неделю ее выпустили под домашний арест. Чтобы выяснить обстоятельства гибели младенца, была назначена экспертиза. Почти семь месяцев Белая находится под домашним арестом, и отменять меру пресечения следователи не собираются. Все ждали суда, который должен был расставить точки над «i».

И вот 29 июня неожиданно был арестован еще один медик — ​Элина Сушкевич, врач-реаниматолог Калининградского областного перинатального центра. Ее обвиняют в «убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие повысило градус и теперь утверждает, что, когда из перинатального центра прибыла реанимационная бригада, Белая велела Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. И будто бы Сушкевич это сделала.

Фото из архива

Сотрудники СК утверждают, что факт преднамеренного убийства установлен «заключением комиссионной комплексной судебно-медицинской, спектрографической и других экспертиз, а также показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства». Сушкевич после ночи, проведенной в камере изолятора временного содержания, отправлена под домашний арест. Калининградские СМИ пестрят заголовками типа «Два врача убили младенца». Медицинская общественность в шоке. Фонд «Право на чудо» обратился с открытым письмом в защиту Сушкевич и Белой.

Элина Сушкевич известна в регионе как человек, спасший сотни младенческих жизней. Представить ее делающей ребенку смертельный укол — ​не хватает воображения. Медиков смущает и наличие в деле «очевидца», который якобы присутствовал при совершении преступления. Если младенца реально убили, а кто-то это видел, почему таинственный свидетель «всплыл» только через восемь месяцев?!

Есть информация, что Белую хотели «подвинуть», а место главврача отдать другому. Называлось в этом контексте имя другого человека, который и стал в итоге главврачом роддома № 4 — ​буквально сразу после ареста Белой. В медицинских кругах говорят также о конфликтах Белой с коллегами. Но, не отрицая того, что подтасовка медицинских документов действительно имела место, факт преднамеренного убийства ребенка — ​это что-то совсем невероятное.

Трудно представить себе убийство ребенка только для того, чтобы не портить статистику.

Главврач перинатального центра Ольга Грицкевич в полном недоумении: «Мы ничего не понимаем. Мы не располагаем достаточной информацией, чтобы что-то комментировать, для нас это шок, мы все подавлены».

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства. Смерть младенца в калининградском роддоме № 4 будет расследоваться в Санкт-Петербурге. Российская общественная организация «Российское общество неонатологов» выступила в защиту калининградских врачей, называя их «самоотверженными, преданными своей профессии». За несколько дней в поддержку арестованных врачей собрано около 30 тысяч подписей.

Дина Якшина —

специально для «Новой»

Об авторе Дина Якшина — корреспондент газеты «Новые колеса», по профессии учитель, в 2002 году признана лучшим учителем Калининградской области, а в 2006 году во время первой массированной атаки правоохранительных органов на «Колеса» по делу о клевете на председателя областного суда ее допрашивали, не давая покормить грудного ребенка и угрожая его отобрать. Об этом тогда же писала «Новая газета» (№ 50 и 61 за 2006 год), а дело оказалось липовым и было прекращено.

Комментарий

«Новая» попросила прокомментировать «дело врачей» главного редактора «Новых колес» Игоря Рудникова, который по вине того же самого СУ СК РФ по Калининградской области провел более полутора лет в СИЗО по обвинению в вымогательстве у главы СУ… генерала Леденева, пока три недели назад не был оправдан судом в Санкт-Петербурге. Это первая публикация Игоря после выхода на свободу.

Игорь Рудников:

— Так получилось, что в ноябре 2018 года я сам сидел в калининградском СИЗО — через стенку с камерой, куда поместили Елену Белую. Ночью я слышал женские рыдания. Не знаю, плакала это Белая или ее соседка по камере.

Понятно, что никто из нас не обладает по этому делу всей полнотой информации. Но исходя из собственного опыта, могу сказать, что сотрудники Следственного комитета, как и всех правоохранительных органов, бьются за показатели. Ради нужной статистики они готовы на все. У них есть план, от которого зависят карьера, премиальные. Это дело взято под контроль лично Бастрыкиным. Значит, у тех, кто его ведет, есть шанс выдвинуться, быть замеченным высоким начальством.

Но дело о превышении одним главврачом своих должностных полномочий — не такое масштабное, как дело о преднамеренном убийстве младенца группой лиц по предварительному сговору! Думаю, был расчет и на то, что сегодня в обществе настрой по отношению к врачам довольно настороженный. Да и властям выгодно свалить проблемы российской медицины на рядовых врачей.

После ареста Белой, насколько можно судить по настроениям жителей города, часть из них была готова поверить в первоначальную версию следствия: нежелание врача портить статистику и тратить дорогой и дефицитный препарат на заведомо нежизнеспособного младенца. Однако поверить в убийство, спланированное и совершенное двумя врачами, вся предыдущая жизнь которых связана со спасением детей… — в это поверить очень трудно.

Кстати, по данным, опубликованным в открытом доступе, экспертиза по делу Белой еще не завершена. На основании чего в таком случае произошла его переквалификация?

Опять же, мой опыт подсказывает, что если в уголовном деле вдруг появляется очень удобный для следствия «свидетель», которым полгода почему-то даже не пахло, к этому надо отнестись особенно внимательно. Думаю, таким образом следствие пытается убедить нас, что разоблачило целую «банду убийц в белых халатах». Того и гляди, им скоро еще модную нынче 210-ю статью предъявят — организацию преступного сообщества.