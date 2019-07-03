Трава у дома

1 октября в московских Филях должны начать рыть котлован комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Закончить этот этап планируется к Новому году. Создать НКЦ «Роскосмосу» и правительству Москвы еще в феврале поручил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, но сама идея появилась гораздо раньше — развития требовала земля Центра имени М.В. Хруничева, находящегося в миллионных долгах. Однако не успела стройка войти в активную фазу, как жители района стали возмущаться: по их мнению, застройщик ведет дела с многочисленными нарушениями. Хозяйствующий субъект «Мосинжпроект» в переговоры с жителями и СМИ не вступает, в «Роскосмосе» же утверждают, что работы ведутся в соответствии с законом. Между тем гендиректором ООО «НКЦ», по данным «Новой газеты», назначен нынешний советник Москомархитектуры Андрей Антипов, который несколько лет назад был уволен с поста председателя этой организации. Именно он будет руководить всей стройкой НКЦ, которая продлится до 2024 года.

Эскиз проекта комплекса зданий НКЦ. Фото: roscosmos.ru

Согласно документу, размещенному на официальном портале госзакупок 11 июня, заказчиком работ по подготовке территории к стройке НКЦ стал принадлежащий московскому правительству «Мосинжпроект», а подрядчиком — «МИП-Строй № 1». Сами же работы начались еще 7 июня, говорят собеседники «Новой». До конца года на улице Мясищева и Филевском бульваре южнее домов 34, 35, 36, 37 будет вырублено 8 тысяч деревьев, вывезено около 9 тысяч кубометров мусора, вырыт и оборудован котлован объемом почти 243 тысячи кубических метров. Стоимость первого этапа оценивается в 700 млн рублей, из них 500 млн пойдут непосредственно на работы по созданию котлована.

План развития территории, который 22 февраля изложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, подразумевает создание в рамках взаимодействия госкорпорации с правительством Москвы Национального космического центра, расположенного почти на 10 гектарах. На территории ГКНПЦ имени Хруничева планируется обустроить головной офис, Ситуационный центр управления космической деятельностью, Центр управления полетами (дублер имеющегося ЦУПа в Королеве), отраслевой банк, центр поддержки бизнеса, конгрессно-выставочный центр и центр диверсификации производства.

Главный небоскреб — головной офис госкорпорации, согласно изначальным проектам, будет похож на ракету.

2 гектара будет отдано под профильный образовательный комплекс, 3,8 гектара — под строительство стартовых домов в рамках программы реновации жилья в Москве. В НКЦ переедут еще 16 московских предприятий «Роскосмоса», включая ОРКК, «Организацию АГАТ», НПО «Техномаш», ИПК «Машприбор», РКС, НИИМП-К, дирекцию космодрома «Восточный», «Главкосмос», Центр «Звездный». Общая площадь зданий будет составлять 250 тыс. м2. В итоге свободными останутся несколько десятков гектаров в Филях, которыми будет владеть Москва (в ее распоряжении окажется и земля от переехавших за черту города предприятий) и, возможно, застраивать ее коммерческой недвижимостью.

Вариант эскиза главного здания Национального космического центра. Фото: roscosmos.ru

Дмитрий Рогозин отметил, что космический центр будет построен за счет средств города Москвы, а госкорпорация не потратит ничего на возведение НКЦ (взамен город получает землю от перевезенных организаций), но будет вкладывать средства в обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории ГКНЦП имени Хруничева, включая деньги на поддержание самого ГКНПЦ, который останется работать там же.

Как рассказали корреспонденту «Новой газеты» собеседники в отрасли, у жителей подготовка к появлению котлована вызвала немало претензий. Так, несколько коллективных писем (есть в распоряжении издания) были направлены 24 июня руководителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антону Кульбачевскому, префекту Западного административного округа города Алексею Александрову и главe управы района Филевский Парк Роману Мирошниченко. В письмах сообщается, что работы по указанному адресу «начались без оформления ордеров и разрешений (Мосгосстройнадзор уведомлен о сложившейся ситуации, официальные ответы получены)». Жители также отмечают, что

на информационном щите, поставленном на стройплощадке вечером 11 июня, есть отсылка на предписание, согласно которому подлежат вырубке 393 дерева и 1465 кустарников, «а о компенсационном озеленении нет ни слова».

«Жители микрорайона Филевская Пойма (25 тыс. человек) приветствуют создание Национального космического центра, однако обеспокоены тем, что работы по его строительству начались с многочисленных нарушений», — говорится в письмах. Жители настаивают на компенсации в виде озеленения в пределах того же микрорайона, где производится вырубка. На момент выхода текста в печать официальные ответы жителями получены не были. Еще одно письмо направлено в адрес Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), где в ответ жителям сообщили, что из-за отсутствия ордера на часть работ «Мосинжпроект» собираются привлечь к административной ответственности. Кроме того, ОАТИ, в свою очередь, обратилось в Госинспекцию по контролю за недвижимостью, Комитет госстройнадзора и префектуру ЗАО Москвы.

Как сообщили «Новой газете» в «Роскосмосе», по информации, полученной ими от АО «Мосинжпроект», «будет предусмотрено улучшенное благоустройство территории с высадкой ценных пород деревьев». Решением градостроительно-земельной комиссии города Москвы земельный участок, необходимый для строительства зданий НКЦ, предоставлен организации для проектирования и строительства. В госкорпорации заверили, что «Мосинжпроектом» подготовлены все необходимые разрешительные документы на этот период работ: выдано предписание на вырубку деревьев от департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы; а также департаментом строительства города подано в Объединение административно-технических инспекций уведомление о проведении работ без ордера, которое предусматривает установку защитно-охранных ограждений, работы по планировке грунта и устройство бытового городка.

Дмитрий Рогозин представляет план развития территории. Фото: roscosmos.ru

В «Роскосмосе» сообщили «Новой газете», что архитектурный облик зданий НКЦ пока не определен. «Это будет сделано по итогам проведения конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию, в состав конкурсной комиссии которого включены представители госкорпорации и правительства Москвы», — рассказали в госкорпорации. К участию в конкурсе планируется привлечь несколько архитектурно-строительных бюро и мастерских. Планируемый срок завершения конкурса — июль 2019 года.

Информацию о том, что «Роскосмос» и правительство Москвы, как и планировалось, официально зарегистрировали совместное предприятие «Национальный космический центр», «Новой газете» подтвердили в госкорпорации. Созданное СП будет обеспечивать реализацию проекта по строительству НКЦ. При этом, как стало известно «Новой газете», генеральным директором ООО «НКЦ» назначен Андрей Антипов, действующий советник председателя Комитета архитектуры и градостроительства правительства Москвы (Москомархитектура).

Андрей Антипов возглавил Москомархитектуру после того, как был уволен Александр Кузьмин, руководивший ведомством с 1996 года. Главным архитектором стал Сергей Кузнецов, а Москомархитектура перешла под начало Андрея Антипова. Полноценно Антипов занял пост председателя в сентябре 2013 года, однако меньше чем через год — 29 апреля 2014 года — он был освобожден от должности и уволен с госслужбы по соглашению сторон. Этот факт, однако, не помешал Антипову впоследствии занять пост советника нового руководителя того же комитета.

Как говорят собеседники «Новой газеты», близкие к руководству «Роскосмоса», Антипов будет возглавлять всю стройку НКЦ до самого конца: «Более того, после 2024 года его функционал будет пересмотрен и, скорее всего, в НКЦ он останется, просто в другом статусе», — уверен источник в госкорпорации.