«Человек, который выиграл войну»

Десять лет назад в Петербурге на 96-м году жизни умер последний разведчик из легендарной «Красной капеллы» — Анатолий Маркович Гуревич, псевдоним «Кент». В 24 года он воевал в Испании («тененте Гонсалес» — лейтенант Гонсалес), после падения Мадрида вернулся в Москву. В 1939 году как «молодой уругвайский коммерсант» обосновался в Брюсселе. Там встретился с резидентом Главного разведуправления Красной армии «канадцем» Леопольдом Треппером («Отто»). Вскоре «Отто» уехал в Париж, организовал разведывательную сеть во Франции, а бельгийскую резидентуру принял «Кент». В Женеве он установил связь с резидентом «Дора» — Шандором Радо, в Берлине — с антифашистской группой Арвида Харнака и офицера вермахта Харро Шульце-Бойзена, служившего в министерстве авиации.

Героев отправляли в ГУЛАГ

После окончания Великой Отечественной, в июне 1945 года, Гуревича по статье 58-1а («Измена Родине») приговорили к 20 годам лагерей. В 1955-м освободили, в 1958-м вновь посадили. Освободили условно-досрочно в 1960 году, но не реабилитировали.

Анатолий Гуревич. Фото из архива

Многих героев тайного фронта коммунистическая Родина отправляла в лагеря — они ведь были за границей. Значит, вероятные предатели.

А уж те, кто побывал в гестапо, не страдальцы, не герои и мученики — уж точно предатели: о ттуда живыми не выходят.

Пишу «коммунистическая Родина», потому что в большинстве своем они были иностранцы, для них Советский Союз стал идейной Родиной. Многие из них — активисты международного Коминтерна, Коммунистического Интернационала.

Когда Треппер попал в застенки Лубянки, министр госбезопасности генерал Абакумов спросил его: «Почему в вашей разведывательной сети так много евреев?» Треппер ответил:

«В ней находились борцы тринадцати национальностей; для евреев не требовалось особое разрешение, они не были ограничены процентной нормой. Единственным мерилом при отборе людей была их решимость бороться с нацизмом до последнего. Бельгийцы, французы, русские, украинцы, немцы, евреи, испанцы, голландцы, швейцарцы, скандинавы по-братски работали сообща. У меня было полное доверие к моим еврейским друзьям, я знал их раньше и был уверен, что они никогда не станут предателями. Евреи ведут двойную борьбу: против нацизма и против истребления своего народа. Даже предательство не могло стать для них выходом из положения».

Шандор Радо отсидел 10 лет. Леопольда Треппера, названного впоследствии «разведчиком всех времен и народов», приговорили к 15 годам, отсидел 10. Анатолию Гуревичу дали 20 лет. Отсидел 15. Реабилитирован только в 1991 году. Награда за подвиг.

Анатолий Гуревич. Фото из архива

Они передавали в Москву, в Ставку, планы гитлеровского верховного командования. Их биографии головокружительны. Личные неотделимы от профессиональных. Жена Гуревича, Маргарет Барча, осталась в Германии с маленьким сыном Мишелем. Следователи НКВД сказали Гуревичу, что они погибли в концлагере во время бомбежки. Но они выжили. Маргарет до самой смерти, до 1985 года, разыскивала мужа, писала в советские инстанции. Ей не отвечали. Но Мишель не прекратил поисков и уже в перестроечное время, в 1990 году, нашел отца, привез в Ленинград его взрослого внука Сашу.

В 2003–2004 годах, когда снимался телесериал «Красная капелла», Российское телевидение сообщало: «Никого из членов «Красной капеллы» уже нет в живых». Но Гуревич был жив…

Гестаповское название

Единого европейского разведцентра под названием «Красная капелла» на самом деле не существовало.

«Каждая разведывательная сеть была автономна и могла выходить на контакт с советскими разведчиками в других странах только по прямому указанию Москвы и в исключительных случаях, — рассказывал Анатолий Маркович в связи с премьерой телесериала «Красная капелла». — Поэтому разведчики не ездили друг к другу в гости, не дружили семьями, не делали коллективных снимков и не брали радиостанции у своих друзей, как это показано в фильме… В жизни все было значительно сложнее и страшнее… Радиопередатчик выходил в эфир более 5 часов в день, поэтому вилла была запеленгована немецкой контрразведкой… Конечно, можно было беречь себя, ограничивая время работы в эфире, но шел декабрь 1941 года, речь шла о существовании СССР, враг готовился захватить Москву… Ситуация была критическая, и все работали, не жалея себя».

Название им придумали в… гестапо. Один радист-шпион — «пианист». Несколько радистов — «капелла». В гестапо создали спецподразделение «Красная капелла» — для обнаружения и обезвреживания нелегальных передатчиков.

«В мае 1942 года Гиммлер взял на себя координацию мероприятий по проведению операции «Красная капелла», — писал в мемуарах шеф политической разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг. — В июне 1942 года он приказал нам с Мюллером прибыть в Ставку… с подробным докладом о деятельности «Красной капеллы». «Красная капелла» — русская шпионская сеть, действовавшая на всей территории, находившейся в то время под властью Германии, а также в тех странах, которые пока оставались нейтральными. Эта сеть, в распоряжении которой было много нелегальных коротковолновых радиостанций, развернула свою деятельность от Норвегии до Пиренеев, от Атлантического океана до Одера, от Северного моря до Средиземного… Главный агент в Бельгии, работавший под кличкой «Кент», оставался необнаруженным. Только благодаря неустанной работе наших агентов нам удалось напасть на след «Кента» в Брюсселе».

Кадр из сериала «Красная капелла». Kinopoisk.ru

Анатолий Гуревич («Кент») перевербовал непосредственного руководителя гестаповского спецподразделения «Красная капелла» Хайнца Паннвица и привез его в Москву. На аэродроме их встретили сотрудники НКВД и увезли на Лубянку. На долгие годы.

76 разведчиков-антифашистов из «Красной капеллы» были казнены в гитлеровской Германии.

Все планы Гитлера были известны Москве

Шеф ЦРУ Аллен Даллес, бывший резидент в Швейцарии, писал о роли и значении «Красной капеллы» во Второй мировой войне:

«Советские люди использовали тогда фантастический источник, находящийся в Швейцарии, по имени Рудольф Рёсслер, который имел кличку «Люци». С помощью источников, которые до сих пор не удалось вскрыть, Рёсслеру удавалось получать в Швейцарии сведения, которыми располагало высшее немецкое командование в Берлине».

Переломным сражением в Великой Отечественной войне стала Курская битва. Для операции «Цитадель» Гитлер сосредоточил на Курско-Орловском выступе группы армий «Центр» и «Юг» — общей численностью около 900 тысяч человек. К прорыву готовилась невиданной мощи бронированная армада из 2154 танков и самоходных орудий, включая 134 новых «Тигра», 190 «Пантер» и 48 штурмовых орудий «Фердинанд».

Мы перемололи эту силищу. От потерь, понесенных там, гитлеровская Германия уже не оправилась.

План операции «Цитадель» лег на стол Сталина почти за три месяца до начала операции. За три дня до того, как его подписал Гитлер.

«Цитадель» — только один пример работы «Красной капеллы». В начале 1941 года Гуревич, Харнак, Шульце-Бойзен, Треппер и Радо передавали в Центр планы бомбардировок Ленинграда и Киева, в мае — точную дату нападения на СССР. Известно, что на донесении наркома госбезопасности Меркулова о том, что «все военные мероприятия по подготовке Германии к вооруженному выступлению против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время», Сталин наложил резолюцию: «Т-щу Меркулову. Может, послать ваш «источник» из штаба Герм. авиации к (матерное слово. — С.Б.) матери. Это не источник, а дезинформатор».

В конце 1941 года «Кент» передал в Ставку информацию о том, что Гитлер отказывается от второго наступления на Москву и переносит направление главного удара на Кавказ — с целью захвата нефтеносных районов. Советское командование успело не только перегруппировать войска, но и взорвать скважины.

Н.К. Байбаков, председатель Госплана СССР в течение 20 лет, в 1940–1944 годах был заместителем наркома топливной промышленности СССР. В документальном телесериале «Дневник памяти» (2005), шеф-редактором которого был я, он рассказывал:

«В августе 42-го года меня вызвал Сталин и говорит: «Товарищ Байбаков, Гитлер сказал, что, если он не захватит кавказскую нефть, он проиграет войну. Поэтому вы должны немедленно вылететь на Кавказ… Если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем. — Сделал паузу и добавил: — Имейте в виду, если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, и мы останемся без нефти, то мы вас тоже расстреляем».

Неизвестно до сих пор

План «Цитадель» передал в Ставку швейцарский резидент «Дора» — Шандор Радо, владелец одного из женевских книжных издательств. Ему — антифашист «Люци», имевший свою сеть агентов и предложивший Радо сотрудничество на условиях полной анонимности. То, что его зовут Рудольф Рёсслер, стало известно лишь после провала. От кого получал информацию Рёсслер, неизвестно до сих пор. Шандор Радо обозначал неведомых ему агентов Рёсслера псевдонимами по ведомствам. Например, если информация из штаба вермахта, то «Вертер». В одной из современных энциклопедий написано, что сообщение об операции «Цитадель» получено от агента «Вертера». Он мог быть один, могло их быть несколько.

Кадр из сериала «Красная капелла». Kinopoisk.ru

В 1980 году Шандор Радо, профессор Будапештского университета, автор знаменитой книги «Под псевдонимом «Дора», приезжал в Советский Союз. Когда его спросили, стали ли известны имена тех анонимных агентов, он ответил:

«Недавно в Швейцарии издана книга «Глаза Москвы»… Автор книги Бернд Руланд — офицер войск связи, в годы войны служивший в телетайпном центре Верховного главнокомандования вермахта, рассказывает о действиях двух подчиненных ему вольнонаемных связисток… Вечером 14 июня 1941 года, во время своего дежурства, он получил для зашифровки и передачи по телетайпу несколько строго секретных документов. И вот копию одной из телеграмм он обнаружил у связистки, которую по соображениям безопасности называет вымышленным именем и фамилией — Анжеликой фон Пархим. Руланд был буквально потрясен тем, что эта девушка, отчетливо сознавая, что ее ждет, не страшась смерти, ведет опасную работу. Выслушав Анжелику, Руланд дал ей слово, что не выдаст ее… После войны Руланд стал разыскивать Анжелику, и в июне 1947 года встретился с мужественной антифашисткой. Женщина рассказала, что действовала не одна, а со своей подругой телетайписткой Марией Калушши. Состоялась встреча с обеими, и они взяли с Руланда слово, что подлинные их фамилии и имена он откроет только после их смерти. Они сообщили также, что их связником был офицер общего управления вермахта, которого Руланд в своей книге назвал капитаном фон Кемпером».

Историки, исследователи предполагают, что был Некто, занимающий важнейший пост в военном руководстве Третьего рейха. Иначе невозможно представить, каким образом «Москва получала из ставки высшего немецкого командования в Берлине… ежедневные решения по вопросам Восточного фронта» (Аллен Даллес. «Искусство разведки»).

О Великом Неизвестном на Западе вышли десятки книг, его называют «Человек, который выиграл Вторую мировую войну».

Возможно, его имя знал Рудольф Рёсслер. А может быть, и не знал. Вполне вероятно, что этот человек или эти люди передавали ему информацию на условиях полной анонимности, как и он — Шандору Радо. Легендарный «Люци» унес свою тайну в могилу. Он умер в Швейцарии 12 декабря 1958 года. Похоронен в Люцерне. На памятнике выбито: «Рудольф Рёсслер 1897–1958».

Последний из легенды, разведчик «Кент», советский и российский гражданин Анатолий Маркович Гуревич умер в Петербурге 2 января 2009 года. Его отпели в Александро-Невской лавре и предали земле на Богословском кладбище.