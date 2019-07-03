С бизнесмена сняли «рубашку»

Возле дома № 22 по улице Калинина неизвестные избили, а затем расстреляли бизнесмена Камчыбека Каримова, одного из наиболее влиятельных представителей киргизской диаспоры на Урале.

Камчыбек Каримов. Фото: личная страница на сайте «Одноклассники»

Убийство произошло 2 июля около 15.00. Нападавшие, по предварительной информации, прибыли на место преступления, к дому Каримова, на черном Volkswagen Touareg, дождались, когда он выйдет из подъезда, и напали на него. После избиения в предпринимателя дважды выстрелили: одна пуля попала в ногу, вторая — в живот. Оружие, из которого велась стрельба, пока не установлено.

Нападавшие скрылись. Что интересно — бегом: черный Touareg они бросили на месте преступления. Второй интересный момент: при Каримове была сумка с деньгами. Но денег нападавшие не тронули. В Следственном комитете, однако, считают, что именно деньги были целью убийц. СКР возбудил дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Почему преступники не похитили деньги — непонятно. «Новой газете» на момент публикации не удалось уточнить эту информацию в пресс-службе ведомства. Наши собеседники в силовых структурах отмечают, что причиной нападения на Камчыбека Каримова могли быть его связи с рынком «Таганский ряд», неоднократно попадавшим в криминальную хронику.

Каримова источники «Новой» называют специалистом по ввозу в Россию китайских товаров под видом произведенных в Кыргызстане.

— Схема такая: киргизские бизнесмены закупают в Китае одежду по бросовым ценам, перешивают бирки на киргизские и отправляют в Россию. Выгода в том, что на киргизские товары таможенные пошлины значительно ниже, чем на китайские. Такая одежда попадает на «Таганский ряд», где и реализуется, — говорит источник.

Саму схему в правоохранительных органах называют «рубашкой».

Однако «рубашка» — не единственное, на чем мог зарабатывать Каримов. В 2014 году екатеринбургское издание Ura.ru опубликовало расследование о бизнесе выходцев из Кыргызстана на рынке «Таганский ряд». Сообщалось, что Каримов скупает оптом площади на рынке, перепродавая их затем втридорога своим соотечественникам. Предположительно, из-за этого у него могло быть много должников.

Уже после убийства портал Е1 рассказал, что Каримов вел бизнес в сфере грузоперевозок, также связанный с «Таганским рядом».

— Нам важно выяснить, кто убил Камчыбека и что стало причиной его убийства. Есть информация, что преступники были уроженцами одной северокавказской республики. Теперь мы хотим узнать, действовали ли они сами по себе, по чьему-то заказу, или за ними стоит их диаспора.

Если речь идет о «наезде» на интересы уральских кыргызов, мы будем защищаться,

— сказал «Новой газете» один из представителей киргизской диаспоры. На вопрос о том, означает ли слово «защищаться» месть, собеседник ответил отрицательно.

Нужно заметить, что рынок «Таганский ряд» и работающие на нем бизнесмены регулярно попадают в криминальную хронику. Даже случай со стрельбой — второй с осени прошлого года. Так, 5 сентября на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге неизвестные расстреляли из пистолетов и автомата Калашникова автомобиль Audi, в котором находился предприниматель Гагик Мартиросян. Мартиросяна источники «Новой» также связывали с «Таганским рядом» и говорили о его возможной причастности к обнальному бизнесу.

Директор «Таганского ряда», депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Никифоров ранее от криминальной деятельности, предположительно, ведущейся на рынке, открещивался, отмечая, что только сдает его площади в аренду.

Преступления со стрельбой случаются в Екатеринбурге регулярно. Осенью прошлого года «Новая газета» опубликовала материал «Здесь до сих пор 90-е. И «Уралмаш» жив!», в котором рассказала о нескольких покушениях на местных бизнесменов, силовиков и арбитражного управляющего, произошедших в течение последних трех лет. В материале также говорилось, что люди, которых в 90-е и нулевые называли представителями криминального мира, контролируют крупные городские активы — от гостиниц до управляющих компаний.

Екатеринбург