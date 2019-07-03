«Господи! Вы сядете когда-нибудь или нет?»

карточка процесса Суд: Ленинский районный Краснодара Подсудимый: адвокат Михаил Беньяш Статья: ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия по отношению к представителю власти») Стадия: судебное следствие Грозит: до 5 лет лишения свободы

Во вторник суд забит людьми — активисты, журналисты и защитники собираются на процесс Михаила Беньяша. Каждый второй день недели судья Диана Беляк рассматривает его уголовное дело. Адвоката обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции. Сам подсудимый утверждает, что никого не бил, а, напротив, полицейские применили к нему силу незаконно.

9 сентября прошлого года в Краснодаре прошел митинг против пенсионной реформы. Перед акцией Михаила Беньяша задержали полицейские Дмитрий Юрченко и Егор Долгов. Адвокат утверждает, что Беньяш шел защищать людей, которых могут задержать на акции. Но ему и активистке Ирине Бархатовой неожиданно преградила путь серая «Мазда», которая увезла адвоката и его спутницу в отделение полиции. Дальше — суды за неповиновение полицейским, за организацию митинга, возбуждение уголовного дела.

Сейчас суд на стадии исследования доказательств. В суде уже допросили самого Беньяша и потерпевших. Заседание судья Диана Беляк начинает с того, что оглашает ответ, который пришел на запрос о плане «Крепость». Этот план вводят для защиты отделов полиции от нападения. На деле же его часто применяют для того, чтобы не допустить адвокатов к задержанным активистам.

На одном из предыдущих заседаний суд запросил приказ, которым план «Крепость» был введен в день задержания Михаила Беньяша в отделениях полиции Краснодара. Местная полиция ответила, что 9 сентября 2019 года «в период времени с 16 часов 52 минуты по 21 час 32 минуты, в соответствии с приказом МВД России» был введен план «Крепость» — учебный.

Михаил Беньяш объясняет:

«Суд запрашивал приказ, которым был введен план «Крепость». Полицейские просто сослались на приказ МВД России, а не на свой собственный, которым непосредственно вводился план. Тем не менее они сообщили, что на территории отдела полиции был введен учебный план «Крепость». За несколько дней до этого полковником Остапенко был принят приказ об усиленных мерах по недопущению несанкционированных мероприятий. Согласно этому приказу, в отделениях полиции Краснодара был введен усиленный режим готовности».

Адвокат считает, что одно противоречит другому: учения и усиление — принципиально разные процессы.

Михаил Беньяш зачитывает приказ № 430 от 06.09.2018 УМВД России по Краснодару. В народе этот документ называют приказом о «тотальном режиме» — так происходящее 9 сентября называли сами полицейские. Из этого документа следует, что полицейские Юрченко и Долгов входили в состав мобильной группы «4 ОУР» вместе с оперативниками Шкарупой и Грибинским. Потерпевшие — полицейские — ранее отрицали это и говорили, что работали исключительно вдвоем. Беньяш ходатайствует о вызове Шкарупы и Грибинского в качестве свидетелей. Суд ходатайство адвоката удовлетворяет.

«Из документов следует, что эти ребята действовали вчетвером, что только подтверждает мои слова о том, что они врут, и это была согласованная полицейская операция», — уверен Беньяш.

В свою очередь адвокат Александр Попков зачитывает жалобы Михаила Беньяша в прокуратуру и Следственный комитет о том, что в отношении него велись незаконные оперативно-разыскные мероприятия. Затем Попков оглашает ответы на эти жалобы, в которых говорится, что ничего подобного.

Фото: Александр Савельев — специально для «Новой»

Михаил Беньяш зачитывает поручение о производстве оперативно-разыскных мероприятий. Документ подписан старшим следователем центрального отдела полиции Краснодара Сергеем Мандрыкой, датирована бумага 6 сентября 2018 года. Явное противоречие — документы опровергают друг друга.

Михаил Беньяш стоит, склонившись над очередным томом уголовного дела. Судья Беляк уже не в первый раз обращает внимание на то, что адвокат оглашает доказательства стоя: «Михаил Михайлович, господи! Вы сядете когда-нибудь или нет?»

Беньяш отвечает: «Сколько людей мучается этим вопросом: когда же он наконец-таки сядет». Зал смеется.

В течение двух с половиной часов Михаил Беньяш и Александр Попков оглашают и комментируют документы, содержащиеся в уголовном деле. Самое интересное начинается, когда сторона защиты переходит к исследованию протокола об административном правонарушении — за организацию митинга. Это административное дело легло в основу уголовного.

В графе «свидетели, понятые, потерпевшие» два женских имени: Елена Уварова и Светлана Пилипенко. Ниже приписка от руки: «Понятых не было» — это написал Беньяш. Он объясняет: «Эти же самые понятые значатся в другом административном деле — в деле активиста Сергея Тимошенко. Его в этот же день задержали». Михаил зачитывает объяснения понятых из дела Тимошенко: «Уварова и Пилипенко подтверждают, что находились 9 сентября около 14.00 возле кинотеатра «Аврора», где проходила акция против пенсионной реформы».

То есть понятые находились в двух местах одновременно: в отделе полиции, где подписали протокол об «административке» Михаила Беньяша, и на площади, где видели, как Сергей Тимошенко выкрикивает «антиправительственные лозунги».

Аналогичная история вскрылась и на предыдущем заседании, во время допроса свидетелей обвинения. Тогда выяснилось, что сотрудники администрации города, Дмитрий Больбат и Максим Борисов, которые утверждали, что лично видели, как адвокат Беньяш бился головой об асфальт, в то же самое время находились у кинотеатра «Аврора» и свидетельствовали против задержанных участников акции.

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Михаил Беньяш ходатайствует о вызове понятых Уваровой и Пилипенко в суд. Но суд отказывает в этом, напоминая, что если сторона защиты самостоятельно позаботится о явке в суд означенных персонажей, то они и будут допрошены.

На следующей неделе суд уже готовится перейти к прениям сторон.

Александр Савельев — специально для «Новой», Краснодар