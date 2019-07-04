«Надо еще 300 тысяч зараженных добавить»

Роспотребнадзор подготовил доклад, в котором говорится об усилении эпидемии ВИЧ-инфекции в стране: минимум в 13 регионах страны 1% населения уже заражен, еще в 35 регионах заболевших — полпроцента и больше. Есть и другая опасная тенденция: ВИЧ стремительно «стареет» и становится более «цивилизованным». Значительную часть заболевших, которые заразилась за последнее время, составляют экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. Споры вокруг цифр заболеваемости ВИЧ идут уже не первый год. Академик, заведующий отделом профилактики и борьбы со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский объясняет «Новой», почему в России проблема ВИЧ только усугубляется.

Маскот презерватива в иркутском офисе волонтеров СПИД-центра. Иркутская область лидирует в России по число ВИЧ-инфицированных. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Вадим Покровский Академик, завотделом профилактики и борьбы со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«У нас не "напряженная ситуация", а полноценная эпидемия»



— Эпидемия ВИЧ идет у нас уже давно — почти 30 лет, даже больше. И, пока есть новые случаи заражения (а их в прошлом году зарегистрировали более 100 тысяч), она продолжается. Говорить «напряженная ситуация» вместо употребления термина «эпидемия» — это бюрократическая уловка, чтобы запутать обычных людей.

Отсчетная точка ВИЧ в России — 1987 год, когда у нас был зафиксирован первый человек с ВИЧ-инфекцией. Исследование, которое я проводил, выявило, что от него по цепочке заразилось еще 25 человек. Тогда стало ясно, что эпидемия началась и в нашей стране. Выделяют три стадии эпидемии.

Первая стадия — это случаи 1987 года, которые были связаны с заражением за рубежом. Человек, которого мы выявили с ВИЧ-инфекцией самым первым, заразился в Африке.

— это случаи 1987 года, которые были связаны с заражением за рубежом. Человек, которого мы выявили с ВИЧ-инфекцией самым первым, заразился в Африке. Вторая стадия — когда заражено более 5% людей, которые наиболее подвержены заражению ВИЧ (наркопотребители и мужчины, которые практикуют секс с другими мужчинами).

— когда заражено более 5% людей, которые наиболее подвержены заражению ВИЧ (наркопотребители и мужчины, которые практикуют секс с другими мужчинами). Третья стадия — когда выявляется более 1% инфицированных ВИЧ беременных за год.

У нас такой показатель, к сожалению, наблюдается больше чем в 15 регионах, то есть это концентрированная, генерализированная эпидемия. Больше половины новых случаев связаны с половым контактом между мужчиной и женщиной. Эпидемия перекидывается из групп риска в основное население. Получилось, что в возрастной группе 30–40 лет уже 4% мужчин и 3% женщин инфицированы ВИЧ. Это очень высокий показатель.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

В России идет активное тестирование населения на ВИЧ. Некоторые группы рекомендуется исследовать на инфекцию отдельно: это люди с симптомами, похожими на ВИЧ; беременные женщины; доноры крови; страдающие заболеваниями, передающимися половым путем; а также заключенные.

Если где-то выявляется случай ВИЧ, то о нем сразу сообщается в Роспотребнадзор и в Федеральный центр СПИДа. Но есть и другие способы сбора информации. Минздрав в конце года присылает данные обо всех людях, которым поставили диагноз «ВИЧ-инфекция». Но дело в том, что не все, у кого выявляются антитела к ВИЧ, обращаются за медицинской помощью, поэтому всегда есть разница в цифрах. Минздрав, как правило, дает немного меньшую цифру. К примеру, медики сейчас говорят о 900 тысячах ВИЧ-инфицированных, а Роспотребнадзор сообщает уже о миллионе заболевших.

Для нас важно, что, и по данным Минздрава, и по данным Роспотребнадзора, эпидемия разрастается. У нас около 100 тысяч новых случаев в прошлом году.

Существуют разные способы подсчета людей, у которых инфекция есть, но она еще не диагностирована. Но все оценки примерно к тому, что надо еще 300 тысяч зараженных добавить к тому миллиону, который зарегистрирован Роспотребнадзором. По всей России общие принципы замера. Самая высокая заболеваемость в Поволжье, Сибири и на Урале, потому что там преобладает городское население, а ВИЧ больше болезнь городов. Хотя, на удивление, у нас в стране довольно много инфекции и среди жителей сельских регионов. Но я это объясняю тем, что в российских селах вообще никакой профилактики не проводится.

Предполагается, что если 90% заболевших будут получать лекарство, то эпидемия остановится. Но последние данные говорят, что это не так.

Американцы потратили в Африке около 200 млн долларов на исследования, которые проверяют, насколько охват лечения влияет на уровень распространения ВИЧ. В марте опубликовали данные, что распространение снижается, но не более чем на 30%, и этого недостаточно, чтобы остановить эпидемию. Нужны другие методы профилактики, разные меры для разных групп населения.

Для гетеросексуалов работает ограничение полового пути передачи: внимательный подбор партнеров, презервативы не только при случайных связях. Это основная установка на данный момент, поскольку вакцины не существует.

Для наркопотребителей наиболее эффективны программы по уменьшению вреда от наркотиков. Вылечить от зависимости трудно, поэтому в Европе идут программы по уменьшению вреда от наркотиков. В частности, учат, как вводить наркотики менее опасно в плане заражения. Есть специальные программы — та же заместительная терапия, когда государство раздает наркотики потребителям в виде таблеток или сиропа. Люди каждое утро приходят [за дозой], и после этого у них нет необходимости кого-то грабить, искать деньги, и какое-то время нет зависимости.

У нас это осуждают, потому что нельзя заменять один наркотик другим, и я с этим согласен, но в плане борьбы с ВИЧ это очень эффективно.

Они не колются — а значит, и не распространяют болезнь. В России эпидемия среди наркозависимых практически неконтролируема, в некоторых регионах уже больше 50% из них инфицированы. Такая же ситуация была в Испании, но они ввели заместительную терапию, и 80% новых случаев заражения превратились в 5–6%. У нас по-прежнему больше противников такой методики, и можно только догадываться, почему они против.

В группе мужчин, имеющих секс с мужчинами, много людей, которые не хотят пользоваться презервативами, — мол, это снижает удовольствие. Для них в Западной Европе придумали доконтактную профилактику. Это когда здоровым дают таблетку, которая помогает не заразиться. Пока результаты у этого метода неплохие, но есть недостатки, потому что этот метод защищает только от ВИЧ, а заболеваемость другими ЗППП растет.

В Германии, например, наиболее низкое число новых случаев заражения. Там обязательное сексуальное обучение в школе. Попробуй не походи на него — родителей накажут штрафом.

В Германии тоже применяется заместительная терапия и легализована проституция. Если проститутка хочет получить лицензию на работу, то она должна соблюдать все правила безопасного секса.

Все эти методы надо адаптировать к нашей стране, только тогда мы добьемся того, что число новых случаев будет снижаться, нужно будет меньше денег, чтобы лечить людей с ВИЧ. Только тогда эпидемия станет контролируемой. Это все рекомендации ВОЗ. Мы пока выполняем только часть: у нас государство тратит средства на то, чтобы выявить людей с ВИЧ и дать им лекарство. Этого недостаточно.