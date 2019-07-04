Государевы очки

Светлана Бакшеева. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»

Светлана

17 июня в городе Котлас Архангельской области состоялся первый суд в отношении Светланы Бакшеевой, местной продавщицы. В результате обвинения в неуважении к власти ей присудили 30 тысяч штрафа. Сама Светлана на суде не появилась — она даже не получила повестку.

«Я была на работе, когда мне позвонила девушка и спросила, могу ли я приехать в суд прямо сейчас, — рассказывает Бакшеева. — Я сказала, что работаю до 8 вечера. Она уточнила только, сколько у меня несовершеннолетних детей. Я сказала, что один — 5 лет. Она со мной попрощалась и всё.

Вечером прихожу с работы, захожу в группу «Подслушано в Котласе» «ВКонтакте», а там пост о том, что надо мной состоялся суд и что мне выписали штраф 30 тысяч».

Светлане Бакшеевой — 46 лет. У нее трое детей: двое взрослых (26 и 24 лет) и один — несовершеннолетний (5 лет). А теперь еще и два административных дела, которые инициировали после нескольких доносов 68-летней пенсионерки.

По первому делу ее обвиняют в неуважении к власти, а именно — в том, что она опубликовала в группе «Подслушано в Котласе» комментарии, «содержащие негативную оценку личности губернатора Орлова И. А.», по второму — в высказываниях относительно депутатов, разрешивших строительство мусорного полигона. Как предполагает сама Светлана — за сравнение этих депутатов с «кучкой идиотов».

Адвокат Светланы сейчас вспоминает, как губернатор Архангельской области Игорь Орлов публично назвал противников строительства полигона в Шиесе «шелупонью» — и ему ничего не было.

«В интернете был размещён ролик, в котором губернатор Архангельской области [Игорь Орлов — Ред.] назвал людей, которые критически высказываются о его решениях о строительстве полигона на Шиес, шелупонью, — объясняет юрист Павел Мизин, сотрудничающий с «Агорой» и защищающий интересы Светланы Бакшеевой по второму административному делу. — Люди были возмущены этим. Когда эта тема обсуждалась в интернете, Светлана критически отозвалась о высказывании губернатора в адрес жителей Архангельской области и в отношении тех депутатов, которые одобрили строительство мусорного полигона на Шиес».

По первому делу интересы Светланы защищает адвокат «Агоры» Станислав Селезнев. По его словам, конкретных цитат с оскорблениями губернатора, за которые назначен штраф, в деле нет.

Участковый, составлявший протокол, от оценки высказываний уклонился, суд никакой лингвистической экспертизы не назначил, а самой обвиняемой и защиты на суде не было.

Сейчас в Архангельский областной суд уже направлена апелляционная жалоба. Пока заседание не назначено, и если суд не удовлетворит эту жалобу, а после судебного отказа Светлана не выплатит штраф в течение 60 дней, то сумма увеличится в два раза.

По оценке Мизина, решение по первому административному делу вряд ли может быть отменено: «Там, где нет Шиеса, там бы отменили, а здесь задача у власти — устрашить активистов, а на их примере устрашить и всех остальных».

29 июля в Котласе назначен суд по второму административному делу Светланы. За высказывания в отношении депутатов ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Зарплата Светланы — 10 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Попперек. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»

Дмитрий

Дмитрию Попперек — 47 лет. В Котласе его знают как электромонтера. Но судебные власти теперь знают его еще и как ярого комментатора, «оскорбляющего власть».

Согласно протоколу, составленному 18 июня местным участковым, электромонтер вагонного депо Попперек с 4 апреля по 9 июня комментировал записи в пабликах «ВКонтакте» «Подслушано в Котласе», «Эхо Котласа», «Котлас Онлайн» и «Котлас главные новости», «нанося оскорбления государственной власти в лице губернатора области Игоря Орлова и президента Владимира Путина».

Донос на Дмитрия также составила та же самая 68-летняя пенсионерка.

«Я был на работе, когда мне позвонил участковый и попросил к нему зайти, — рассказывает Дмитрий. — Он показал мне заявление и лист со скриншотами моих комментариев "ВКонтакте". Участковый сказал, что она сразу в городской отдел писала, в дежурную часть».

В представленных Дмитрию собственных комментариях нет матерных высказываний в отношении власти, лишь пара замечаний о воровстве средств и споры с другими пользователями.

«Я депутатам местным часто пишу жестко, но ничего из пальца не высосано, всё из личной их агитации, — объясняет Попперек. — Когда ещё в депутаты баллотировались, то и по Орлову писал. У нас по области единицы, кто его уважает.

«Про Путина писал, что он ответственен за всю страну, за развал. Так по поводу моего высказывания мне написал исполняющий обязанности заместителя прокурора. Он скинул ссылку на пост «ВКонтакте» и попросил удалить комментарий».

«Комментария в целом я не помню, только строчка была "путинско-медведевская мафия". Я позвонил ему и спросил, почему нужно удалить этот комментарий. Он ответил, что "мафия — это организованная преступная группировка", ну а я хотел сказать про несменяемость нашей власти и то, куда она нашу страну ведет».

Повестка, пришедшая Дмитрию. Фото: Анна Шулятьева — специально для «Новой»

На 26 июля Дмитрию назначен суд. Повестка уже пришла. Юридическую помощь ему оказывает Станислав Селезнев, адвокат из «Агоры».

«Родители у меня не в курсе этой ситуации, — разводит руками Дмитрий. — Жена сначала переживала, но я успокоил, сказал, что прорвемся. Да меня и на работе коллеги поддерживают, говорят: “Мы тебе скинемся!”».

Доносы

Пенсионерке, пишущей «ВКонтакте» под псевдонимом «Алиса Василевская» — 68 лет. Из материалов, оглашенных на судебном заседании, журналистам уже известно ее настоящее имя — Ольга Ильина.

Раньше Ольга Ильина работала учителем русского языка и литературы в Котласе, теперь на пенсии, но живет здесь же.

Доносы на случаи оскорбления власти она писала еще до вступления соответствующего закона в силу [18 марта 2019 года — Ред.].

На одну только Светлану Бакшееву Ильина она написала 7 заявлений, каждый раз требуя взыскать с той по 100 тысяч рублей штрафа.

А 2 июля «Алиса Василевская» высказалась о «справедливости наказания» и «необходимости прецедента, который возник», благодаря ее доносам.

«Я знаю, кто скрывается под именем "Алиса Василевская", — говорит Светлана Бакшеева, — У Ильиной нет детей, замужем она тоже никогда не была. У нее личная злость. Целенаправленно хочет меня наказать. Но я не желаю ей зла».