Заклюет ли правосудие петуха Мориса

В суде города Рошфор в четверг, 4 июля, состоялись слушания по делу петуха Мориса, 2015 г.р., ранее несудимого жителя поселка Сен-Пьер-д’Олерон. Суть обвинения: петух-ответчик «нарушает покой» соседей. Гражданские истцы — супружеская пара заезжих пенсионеров-дачников по фамилии Бирон. От исхода этого процесса, прогремевшего на всю Францию и даже за ее пределами (после громкой, как обычно, статьи в «Нью-Йорк таймс»), зависит слишком многое.

Корин Фессо и Морис. Кадр видео Le Figaro

Во-первых, на кону судьба самого Мориса, которому хотят ввести запрет на профессию или, попросту, заткнуть рот. Кляузники из соседнего дома утверждают, что петух поет «слишком громко» и «слишком рано». По их требованию, еще до процесса, судебный эксперт трижды, в июле 2018 года, на утренней зорьке приходил к курятнику в п. Сен-Пьер д’Олерон замерять «уровень шума», исходящего от Мориса.

(Господи, сколько раз мы уж видели на белом свете нестерпимые ситуации, когда канцелярское млекопитающее получает право оценивать, «литовать», править и, фактически, резать по живому свободолюбивую птицу…).

По итогам «шумовых измерений» супруги Бирон подшили «досье», ставшее основой «дела» петуха Мориса.

Самому ответчику, по признанию его хозяйки Корин Фессо, эта тяжба уже обошлась очень дорого. «Находящийся в подавленном состоянии», Морис «может быть, никогда уже не запоет, как прежде», — выражает опасение газета Le Monde.

На заседание в суд г. Рошфора, вопреки ожиданиям поклонников и прессы, петух «не явился по причине усталости»; его интересы представлял адвокат хозяйки, мэтр Жюльен Папино. Кроме того,

поддержать артиста пришли другие куроводы и их птицы: по данным AFP, в рошфорском дворце правосудия видели курицу (мадам) Помпадур и петуха (мсье) Жан-Рене.

Информагентство заявило, что мадам Помпадур и мсье Жан-Рене оказывали обвиняемому лишь «молчаливую поддержку». Не является ли это тревожным звоночком, сигнализирующем нам о том, что свободные по природе своей обитатели курятника подчинились самоцензуре? А что будет в случае обвинительного вердикта по делу? Не станет ли это началом конца свободы слова в 7-тысячном поселке Сен-Пьер д’Олерон (административном центре острова Олерон), а то и на всем острове, и дальше, дальше — по всей стране?

Как это бывает — нам ли не знать? Мы ли не помним, как еще вчера казавшиеся свободными голоса постепенно превращались в Соловьев, самозабвенно пляшущих под властную дудочку?

Но что бы ни было завтра, пока на острове Олерон еще не отменена свобода слова, а голос в защиту подсудимого петуха возвысили представители широкой французской общественности. Петицию (хотя в данном случае можно сказать и «птицию») под названием «Нужно спасти Мориса, петуха с острова Олерон» подписали более 120 тысяч человек.

Корин Фессо, сама известная на весь остров певица (хоть теперь уж и не такая, как ее любимый Морис), создала ассоциацию «Петухи Олерона в гневе». На стороне ответчика пока выступает и местная исполнительная власть. Кристоф Сюёр, мэр коммуны, в июле 2018-го издал постановление, где подчеркивается «сельский характер» п. Сен-Пьер-д’Олерон.

Для мэра, которому регулярно приходят жалобы то на звон колоколов местной церкви, то на «шум рыбацких лодок», процесс над Морисом —

это еще и идеологическая битва с «дачниками», которые вообразили себе, что в деревне с утра до ночи должна царить глухая, «буколическая», тишина.

И которые теперь, видите ли, считают, что и галльский петух должен приглушить звук.

Знаете, если этих людей не остановить, завтра они возьмутся утихомиривать местных, олеронских, всемирно известных устриц.