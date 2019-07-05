Ирек МуртазинВера Челищева«Новая газета»
Несносное решение суда
Петрозаводский городской суд потребовал от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выполнить решение суда, вынесенное еще в 2013 году. Речь идет о сносе торгового центра «Невский пассаж», пристроенного к жилому дому.
Судебные приставы шесть лет игнорировали судебное решение и 30 апреля этого года направили в суд заявление, в котором просили признать судебное решение о сносе торговой пристройки неисполнимым. ФССП мотивировала свою просьбу тем, что, если снести пристройку, может обрушиться дом. В суд было представлено техническое заключение ООО «АктивПроект» из города Иванова.
В ходе судебного процесса по заявлению ФССП выяснилось, что заключение о возможном обрушении дома было подготовлено специалистом, прошедшим 72-часовые курсы промышленного и гражданского строительства. Между тем в деле есть другая экспертиза, подготовленная более квалифицированными специалистами. И из нее следует, что снос самовольной пристройки не представляет угрозы для жилого дома.
Жители 270-тысячного Петрозаводска уже пять лет пристально следят за противостоянием обитателей пятиэтажки и бизнесменов, пристроивших к их дому магазин. На стороне жильцов — судебное решение о сносе. На стороне бизнесменов — неспособность власти исполнить постановление суда. На стороне игнорирующих судебное решение о сносе самостроя оказался даже глава Карелии Артур Парфенчиков, к слову, до назначения на эту должность возглавлявший ФССП.
Федеральный судья Ирина Гадючко отказала судебным приставам в удовлетворении их заявления. 25 июня суд также вынес частное определение в адрес главного судебного пристава России Дмитрия Аристова, указав главе ФССП на недопустимость грубого нарушения закона. При этом суд напомнил, что столь длительное неисполнение решения о сносе пристройки «является нарушением прав граждан, которое подрывает их веру в закон в России».
Ирек Муртазин,
«Новая»
Где, кого, за что
Дело Арашуковых
Басманный суд Москвы продлил до 30 сентября содержание под стражей экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.
На заседании Арашуков-младший рассказал журналистам, что его предшественник на посту сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев раскрыл следствию мотив, по которому Рауф Арашуков якобы заказал убийство главы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова:
«Он [Дерев] сказал, что я якобы признался ему, что заказал убийство Жукова, потому что он, прошу обратить внимание, плюнул в мой портрет».
Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийства Жукова и советника президента Республики Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, в давлении на свидетелей, а также в участии в преступном сообществе. Ему грозит вплоть до пожизненного. Вместе с сенатором задержали его отца, двоюродного брата Руслана Арашукова и несколько высокопоставленных сотрудников региональных филиалов «Газпрома». По версии следствия, они причастны к хищению газа на 30 млрд рублей.
Дело сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения в виде «запрета определенных действий» сестрам Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Девушки по-прежнему не могут выходить из дома с 21.00 до 7.00, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя. Слушания были закрытыми.
В июне девушек окончательно обвинили в убийстве своего 57-летнего отца по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По словам их защитников, эта квалификация — самая тяжкая из всех возможных, по ней сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и требуют изменить квалификацию.
Из материалов дела следует, что Михаил Хачатурян регулярно избивал несовершеннолетних дочерей, а также посягал на их половую неприкосновенность, из-за чего у девушек появились расстройства психики. Младшую Марию экспертиза признала невменяемой, ее будут судить отдельно от сестер и, вероятно, отправят на принудительное лечение.
Марш в поддержку сестер московские власти не согласовали.
Дело о вытоптанном газоне
В Санкт-Петербурге городской суд оставил в силе решение о взыскании с активиста движения «Весна» Богдана Литвина и сотрудника местного штаба Навального Дениса Михайлова 7,3 миллиона рублей за «вытоптанный газон». По версии правоохранителей, 5 мая 2018 года участники оппозиционной акции «Он нам не царь» повредили зеленые насаждения в Александровском саду Петербурга. Изначально в исковом заявлении прокуратура указывала ущерб от испорченного газона в размере более 11 миллионов рублей. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга уменьшил ее на 4 миллиона.
Защита ответчиков намерена пожаловаться в ЕСПЧ.
Дело о неуважении к власти
На продавщицу Светлану Бакшееву из Котласа Архангельской области полицейские второй раз составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП.
17 июня Котласский городской суд первый раз признал Бакшееву виновной в оскорблении власти из-за поста про губернатора области Игоря Орлова и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Суд рассмотрел протокол в отсутствие Бакшеевой, когда она была на работе.
Материалы административного дела по второму делу были переданы в суд еще 7 июня. Поводом для составления протокола послужили высказывания Бакшеевой в «ВКонтакте» снова про Орлова, который назвал «шелупонью» противников мусорного полигона на станции Шиес.
«Это дело не будет считаться повторным совершением административного правонарушения (ч. 4 той же статьи, штраф от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток), поскольку второе высказывание размещено до вступления в силу решения по первому делу», — написал глава «Агоры» Павел Чиков.
Кроме того, полиция составила на противницу мусорного полигона протокол о разглашении персональных данных (ст. 13.11 КоАП) пенсионерки Ильиной, которая и донесла на Бакшееву за ее посты в «ВК».
Вера Челищева, «Новая»,
и «Медиазона»
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.