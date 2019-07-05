Несносное решение суда

Петрозаводский городской суд потребовал от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выполнить решение суда, вынесенное еще в 2013 году. Речь идет о сносе торгового центра «Невский пассаж», пристроенного к жилому дому.

Судебные приставы шесть лет игнорировали судебное решение и 30 апреля этого года направили в суд заявление, в котором просили признать судебное решение о сносе торговой пристройки неисполнимым. ФССП мотивировала свою просьбу тем, что, если снести пристройку, может обрушиться дом. В суд было представлено техническое заключение ООО «АктивПроект» из города Иванова.

В ходе судебного процесса по заявлению ФССП выяснилось, что заключение о возможном обрушении дома было подготовлено специалистом, прошедшим 72-часовые курсы промышленного и гражданского строительства. Между тем в деле есть другая экспертиза, подготовленная более квалифицированными специалистами. И из нее следует, что снос самовольной пристройки не представляет угрозы для жилого дома.

Жители 270-тысячного Петрозаводска уже пять лет пристально следят за противостоянием обитателей пятиэтажки и бизнесменов, пристроивших к их дому магазин. На стороне жильцов — судебное решение о сносе. На стороне бизнесменов — неспособность власти исполнить постановление суда. На стороне игнорирующих судебное решение о сносе самостроя оказался даже глава Карелии Артур Парфенчиков, к слову, до назначения на эту должность возглавлявший ФССП.

Федеральный судья Ирина Гадючко отказала судебным приставам в удовлетворении их заявления. 25 июня суд также вынес частное определение в адрес главного судебного пристава России Дмитрия Аристова, указав главе ФССП на недопустимость грубого нарушения закона. При этом суд напомнил, что столь длительное неисполнение решения о сносе пристройки «является нарушением прав граждан, которое подрывает их веру в закон в России».

Ирек Муртазин,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело Арашуковых

Басманный суд Москвы продлил до 30 сентября содержание под стражей экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.

На заседании Арашуков-младший рассказал журналистам, что его предшественник на посту сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев раскрыл следствию мотив, по которому Рауф Арашуков якобы заказал убийство главы молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова:

«Он [Дерев] сказал, что я якобы признался ему, что заказал убийство Жукова, потому что он, прошу обратить внимание, плюнул в мой портрет».

Арашукова задержали в конце января во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийства Жукова и советника президента Республики Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, в давлении на свидетелей, а также в участии в преступном сообществе. Ему грозит вплоть до пожизненного. Вместе с сенатором задержали его отца, двоюродного брата Руслана Арашукова и несколько высокопоставленных сотрудников региональных филиалов «Газпрома». По версии следствия, они причастны к хищению газа на 30 млрд рублей.

Дело сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения в виде «запрета определенных действий» сестрам Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Девушки по-прежнему не могут выходить из дома с 21.00 до 7.00, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя. Слушания были закрытыми.

В июне девушек окончательно обвинили в убийстве своего 57-летнего отца по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По словам их защитников, эта квалификация — самая тяжкая из всех возможных, по ней сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и требуют изменить квалификацию.

Из материалов дела следует, что Михаил Хачатурян регулярно избивал несовершеннолетних дочерей, а также посягал на их половую неприкосновенность, из-за чего у девушек появились расстройства психики. Младшую Марию экспертиза признала невменяемой, ее будут судить отдельно от сестер и, вероятно, отправят на принудительное лечение.

Марш в поддержку сестер московские власти не согласовали.

Дело о вытоптанном газоне

В Санкт-Петербурге городской суд оставил в силе решение о взыскании с активиста движения «Весна» Богдана Литвина и сотрудника местного штаба Навального Дениса Михайлова 7,3 миллиона рублей за «вытоптанный газон». По версии правоохранителей, 5 мая 2018 года участники оппозиционной акции «Он нам не царь» повредили зеленые насаждения в Александровском саду Петербурга. Изначально в исковом заявлении прокуратура указывала ущерб от испорченного газона в размере более 11 миллионов рублей. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга уменьшил ее на 4 миллиона.

Защита ответчиков намерена пожаловаться в ЕСПЧ.

Дело о неуважении к власти

На продавщицу Светлану Бакшееву из Котласа Архангельской области полицейские второй раз составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

17 июня Котласский городской суд первый раз признал Бакшееву виновной в оскорблении власти из-за поста про губернатора области Игоря Орлова и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Суд рассмотрел протокол в отсутствие Бакшеевой, когда она была на работе.

Материалы административного дела по второму делу были переданы в суд еще 7 июня. Поводом для составления протокола послужили высказывания Бакшеевой в «ВКонтакте» снова про Орлова, который назвал «шелупонью» противников мусорного полигона на станции Шиес.

«Это дело не будет считаться повторным совершением административного правонарушения (ч. 4 той же статьи, штраф от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток), поскольку второе высказывание размещено до вступления в силу решения по первому делу», — написал глава «Агоры» Павел Чиков.

Кроме того, полиция составила на противницу мусорного полигона протокол о разглашении персональных данных (ст. 13.11 КоАП) пенсионерки Ильиной, которая и донесла на Бакшееву за ее посты в «ВК».

Вера Челищева, «Новая»,

и «Медиазона»