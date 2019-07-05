Смерть не является уважительной причиной
Как в УМВД в Брянске отжимают котельную, наплевав на закон и человека
Анатолий Панченко. Фото: blog.vitkevich.ru
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Когда Мария везла тело отца из Брянска в Москву, на ее мобильный раздался звонок. Это был следователь из УМВД по Брянской области Андрей Юхачев. Вежливым тоном он просил девушку вернуться в Брянск и прийти к нему на допрос в качестве свидетеля — в рамках уголовного дела против ее покойного отца. Отец был предпринимателем, 5 месяцев провел в СИЗО по резиновой 159-й статье «Мошенничество», с большим трудом был выпущен под залог, а на днях вот скончался от кровоизлияния в мозг.
Конец апреля 2019 года. Мария следователю сказала, что вообще-то едет хоронить отца, и в Брянск, чьи судьи, полицейские и следователи и убивали его на протяжении последних двух лет, возвращаться не собирается.
В следующий раз следователь Юхачев позвонил Марии через пару дней — в тот момент она как раз хоронила отца. И уже потребовал явиться на допрос в Брянск.
Мария сказала, что ни в какой Брянск не поедет, тем более — по уголовному делу, отношения к которому не имеет. Тогда из УМВД по Брянской области ей пригрозили, что в противном случае она сама будет иметь к этому делу прямое отношение — станет обвиняемой вместо покойного отца.
Началось все в 2014 году. Предприниматель из Москвы Анатолий Панченко решил подзаработать. Закупил дорогое немецкое оборудование, взял в лизинг две небольшие брянские котельные, заключил договор с поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» и стал отапливать часть города, ну и, естественно, получать прибыль. Дела шли хорошо: горячая вода и тепло поступали без перебоев. Некомфортно себя чувствовала лишь местная администрация. Нет, сами котельные с немецким оборудованием ей нравились — такого еще в городе не было. Не нравилось только, что бизнесмен на этом зарабатывает. В 2017 году Анатолия Панченко вежливо попросили бизнес отдать. Он не согласился. Вскоре у его котельных образовался несуществующий долг за поставки газа перед той самой газпромовской «дочкой», хотя деньги поставщик получал исправно и ни на что до этого не жаловался. Фабула заведенного против бизнесмена уголовного дела оказалась незамысловатой: якобы он специально модернизировал в Брянске котельные, чтобы похитить 9 миллионов кубометров природного газа у ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».
Панченко закрыли в СИЗО. Собственника компании, у которого он брал в лизинг котельные, тоже на всякий случай пристегнули к этому делу. Он сам в тот момент находился в отпуске. Поняв, какие радужные перспективы его ожидают в Брянске, из отпуска решил не возвращаться и был объявлен в розыск.
Панченко же очень просил брянские суды отпустить его под домашний арест или залог. Объяснял: буквально недавно выписался из больницы, где лежал в коме после тяжелого инсульта. Показывал медицинские справки: гипертоническая болезнь III стадии, острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз, аневризма артерии, инфаркт головного мозга. Но судей Советского районного суда Брянска и облсуда убедили доводы следователя Юхачева из брянского УМВД — про «тяжесть обвинения», «возможность скрыться», «надавить на свидетелей» и еще про то, что справки из 1-й Градской предприниматель мог и подделать.
В брянском СИЗО тюремщики сразу от греха подальше поместили Панченко в медсанчасть. Там он пролежал все пять месяцев. В медсанчасть захаживали следователи, предлагали все-таки признать вину. Он отказался. Врачи медсанчасти по просьбе следствия сделали заключение, из которого внезапно пропали все тяжелые диагнозы и осталась одна гипертония. И МВД по Брянской области козыряло этим заключением в судах.
«У Анатолия Михайловича в тот период было давление 200 на 120, — вспоминают адвокаты. — Врач в больнице Брянска в справке написал: 130 на 80». Когда Панченко спросил врача: «Девушка, зачем вы так пишете?» Она ответила: «Мне так руководство сказало».
Когда стало понятно, что человек уже двумя ногами в могиле, судьи брянского облсуда все же согласились выпустить его под залог — в 6 миллионов рублей.
Правда, паспорт обвиняемому следователь Юхачев возвращать не спешил. А без документа тот не мог лечь в кардиоцентр в Москве, врачи которого обнаружили у него риск нового инсульта. В итоге паспорт у следователя защита выбила только через суд.
Дело расследовалось полтора года. Панченко вину по-прежнему не признавал. Лежал в больнице, периодически ездил в Брянск знакомиться с материалами дела. А в ночь с 23 на 24 апреля 2019 года 60-летний Анатолий Панченко умер от кровоизлияния в мозг.
В брянском УМВД засуетились. Дочери бизнесмена названивали с одной целью — получить согласие на прекращение уголовного дела против ее отца. Дочь не соглашалась. Ведь тогда дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям. А отец пытался доказать свою невиновность.
Милая деталь: через 6 дней после смерти Панченко у губернатора Брянской области Александра Богомаза собралось целое совещание (протокол и аудиозапись имеются в распоряжении редакции) с участием председателя облдумы, начальника областного ФСБ, прокурора области, начальника областного МВД, и.о. руководителя Следственного управления СК по области, гендиректора брянского филиала ООО «Газпром межрегион газ» и других. На совещании в том числе обсуждали вопрос, как дальше быть с котельными покойного бизнесмена. Губернатор предложил выкупить котельные. Прокурор предлагал не выкупать, а забрать бесплатно. Как? А вот так. Прокурору на совещании никто не возразил.
Вскоре котельные арестовали. МВД по Брянску быстро вынесло постановление о передаче котельных со всем оборудованием на «ответственное хранение с возможностью эксплуатации» одной из организаций города — «БрянскКоммунЭнерго».
Бизнес фактически отжали. Вдобавок за покойным бизнесменом записали гражданский долг почти в 60 миллионов рублей.
Все очень просто.
Из этого клубка выбраться невозможно. Пиши не пиши президенту, все жалобы возвращаются обратно в Брянск. Адвокаты Панченко, кстати, писали жалобы еще при его жизни. Делом даже заинтересовался Следственный департамент МВД России, который забрал все материалы в Москву, изучил их, пришел к выводу, что «предъявленные Панченко обвинения не соответствуют собранным по уголовному делу доказательствам», и рекомендовал коллегам из Брянска провести полноценное расследование. Прокуратура Брянской области быстро забрала уголовное дело у СД МВД и передала его в Следственный комитет с требованием срочно отправить дело в суд, если дочь не согласна на прекращение.
Сегодня дочь Анатолия Панченко по-прежнему склоняют к согласию на прекращение дела и намекают на возможность дела против нее самой. Плюс следователь СУ СК по Брянской области Говоров пытается через суд ограничить Марию Панченко и ее адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела, насчитывающего 26 томов.
А Мария Панченко пишет главе СК России Бастрыкину, просит взять дело на личный контроль и передать расследование в другой регион:
— Единственной целью искусственно созданного СУ УМВД по Брянской области уголовного дела, при дальнейшем полном попустительстве СУ СК по Брянской области, является — при помощи правоохранительных органов стремление отнять у собственника две газовые водогрейные котельные, общей стоимостью более 200 миллионов рублей, обеспечивающие теплом и горячей водой жителей Брянска. Заложником этой нечестной борьбы за бизнес оказался мой отец, который не выдержал жестокого прессинга со стороны сотрудников СУ УМВД по Брянской области. Я категорически против прекращения уголовного дела в связи со смертью моего отца и буду добиваться его полной реабилитации.
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