Похороны 14 подводников, погибших в Баренцевом море. Фотографии

Офицеры ВМФ около Серафимовского кладбища перед началом гражданской панихиды и похорон моряков-подводников. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

6 июля состоялось прощание и похороны 14 офицеров-гидронавтов, погибших во время пожара на секретной подлодке АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море на низкой глубине. Это были элитные силы ВМФ России, среди них 2 действующих Героя России. Еще четырем президент Путин присвоил звания Героев посмертно. Остальным погибшим — Орден Мужества.

Похороны прошли в закрытом режиме.

Напомним, обстоятельства трагедии известны крайне мало. Части экипажа военной подлодки удалось эвакуироваться, среди них было гражданское лицо. Никакой информации о задании, которое выполнял экипаж «Лошарика» на малой глубине, не разглашается.

Причины трагедии еще расследует официальная комиссия Минобороны.

Имена погибших ведомство подтвердило и обнародовало.

Фото: Dmitri Lovetsky / ТАСС / AP

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Фото: Dmitri Lovetsky / ТАСС / AP

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС