Похороны 14 подводников, погибших в Баренцевом море. Фотографии
Церемония прощания прошла в строго закрытом режиме на Серафимовском кладбище Петербурга
6 июля состоялось прощание и похороны 14 офицеров-гидронавтов, погибших во время пожара на секретной подлодке АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море на низкой глубине. Это были элитные силы ВМФ России, среди них 2 действующих Героя России. Еще четырем президент Путин присвоил звания Героев посмертно. Остальным погибшим — Орден Мужества.
Похороны прошли в закрытом режиме.
Напомним, обстоятельства трагедии известны крайне мало. Части экипажа военной подлодки удалось эвакуироваться, среди них было гражданское лицо. Никакой информации о задании, которое выполнял экипаж «Лошарика» на малой глубине, не разглашается.
Причины трагедии еще расследует официальная комиссия Минобороны.
Имена погибших ведомство подтвердило и обнародовало.