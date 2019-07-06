Щелчок по «Лосиному Острову»

В национальном парке «Лосинный Остров» уже стоит «Гольяново парк», строится торговый центр от компании-застройщика «Ташир», а сейчас от «Лосиного Острова» хотят отрезать 140 га на строительство дублера Щелковского шоссе. Активисты и жители Москвы и Московской области уверены, что чиновники собираются использовать землю нацпарка в коммерческих целях, и готовы бороться за сохранность границ «Лосиного острова».

На входе в парк. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Около ржавого шлагбаума на окраине балашихинского квартала Абрамцево — остановка маршруток до метро Черкизовская. За ними небольшое поле и лес — начало «Лосиного Острова».

— И че ты встал? Давай догоняй, Барбос, Барбос, — полная женщина с хворостиной в руке подгоняет козла, отставшего от стада. — Пойдем!

Женщина с животными уходит по дорожке в квартал Щитниково, который растянулся по обе стороны Щелковского шоссе. Скоро, согласно проекту Минтранса, этот квартал окажется в тисках четырехполосного Щелчка и его будущего восьмиполосного дублера.

О том, что здесь будет проходить трасса, местные узнали 11 марта 2019 года… по телевизору. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с Дмитрием Медведевым попросил того выделить 100 га земли по границе «Лосиного Острова» на строительство дублера Щелковского шоссе, который «разжижил» бы пробки в этом районе.

Сегодня в пояснительной записке к проекту, которая случайным образом оказалась в руках у активистов, речь уже идет об изъятии 140 га земель «Лосиного Острова».

Проект постановления с лукавым названием «О расширении территории национального парка «Лосиный Остров», как и положено по Градостроительному кодексу РФ, начали проталкивать за несколько месяцев до встречи Воробьева с Медведевым: в Балашихе прошли публичные слушания.

Почему судьбу национального парка федерального значения решила одна Балашиха, активистам до сих пор непонятно.

Потом в феврале устроили голосование за проект на официальном сайте regulation.gov. В итоге 1257 человек (75% от общего числа участников голосования) проголосовали «за расширение «Лосиного Острова».

Уже потом местные жители выяснили, что о действительном расширении парка речи вовсе не шло.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Люди искренне считали, что они голосуют за увеличение территории национального парка. А почему так получилось: вроде бы как расширение, а на самом деле изъятие? — возмущается Ольга, местная жительница. Двадцать лет она жила в северо-восточном районе Москвы — Метрогородке, потом переехала с семьей в соседний район Богородское. На территориях обоих этих районов расположен парк «Лосиный Остров». Ольга показывает нам увесистую папку с фотографиями, документами, которую она собрала за два года борьбы за заповедник. В ней зафиксированы все изменения, произошедшие с национальным парком.

Гектары, отрезанные от «Лосиного Острова» под предполагаемое строительство, компенсируют за счет Московской области, от которой, по проекту правительственного постановления, отщипнут 2000 га, а со стороны Москвы добавят еще 75,6 га. Так, Московская область пожертвует Монинское, Горенское и Ногинское лестничества, которые отделены от нацпарка дорогами и поселками, со стороны столицы присоединят землю от Сокольников, кусок у Ростокинского проезда.

По словам активистов, публикация проекта постановления «о расширении» на сайте regulation.gov была сделана с грубыми нарушениями: голосовавшие не нашли приложения, которое бы наглядно разъяснило, как изменяться границы «Лосиного Острова». Лишь позже стало понятно, что в московской части нацпарка пройдет Северо-Восточная хорда и часть МЦК, а в Московской области построят не только дублер Щелковского шоссе, но и ТЦ на Ярославском шоссе.

То есть люди голосовали фактически вслепую, на слово поверив властям, что те собираются расширить территорию заповедника без изъятия.

— Существует Федеральный закон № 33, который говорит, что нельзя отрезать земли особо охраняемых территорий. Голосование жителей не может влиять на действие федерального закона. Закон надо соблюдать, — уверена Ольга.

Пожалуй, действительно единственная защита, к которой сейчас могут апеллировать активисты — это Федеральный закон № 33 «Об особо охраняемых природных территориях», в котором написано, что «земельные участки, расположенные в границах государственных природных заповедников, не подлежат отчуждению из федеральной собственности». Получается, по закону нельзя просто так изъять 140 га от «Лосиного Острова».

— У национального парка есть свои функции. Это некое единое целое. Чиновники говорят: «Ну мы же расширяем». Вы не расширяете. Вы, во-первых, отрываете от целого. А взамен вы прикладываете то, что не имеет с парком общих границ, находится в удалении, — говорит жительница района Гольяново и участница объединенной группы «Спаси Лосиный Остров» Мария Каплан.

«Для чиновников земля — это мертвечина, кусочки, которые можно делить, кроить. Это только для экологов и дураков "Лосиный Остров" — это цельный живой организм».

Недостроенный квартал «Голяново парк», незаконно появившийся на территории заповедника. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Впрочем, законодательный запрет на использование особо охраняемых территорий до сих пор нисколько не останавливал застройщиков. В 2015 году прямо в «Лосином Острове» был возведен квартал «Гольяново парк» компании «Астерра инвест». Сейчас этот квартал — четыре четырехэтажных корпуса — стоит заброшенный за деревянным забором посреди поля, на котором пасутся козы. Новоселам так и не удалось пожить в новых квартирах — застройщик не смог оспорить в суде, что занятый домами участок относится к национальному парку.

Вот и в том, что касается новой дороги: местные опасаются, что это всего лишь прикрытие, чтобы в дальнейшем использовать изъятые земли национального парка в коммерческих целях. Выяснилось, что 42 га изъятой от нацпарка территории пойдут на строительство дублера, об этом сообщил Минтранс. Остальные 98 га приспособят под инфраструктуру, которая будет обслуживать шоссе.

Такая «инфраструктура» строилась в «Лосином Острове» и ранее, вот, к примеру, ТЦ в двух километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. Высокие сваи, равномерно торчащие на 30 га «Лосиного Острова» — следы замороженного строительства. По проекту, размещенному на сайте компании-застройщика «Ташир», на двух этажах будущего ТЦ разместится около 300 магазинов. В июле прошлого года Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру по поводу незаконного строительства этого комплекса. Сейчас работы заморожены.

Сваи будущего ТЦ на Ярославском шоссе. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Казалось бы, за «Лосиный Остров» может вступиться Минприроды, но само министерство предложило проект постановления о сокращении границ буферных зон особо охраняемых природных территорий. Согласно этому проекту, минимальная охранная зона особо охраняемых природных территорий уменьшится в 200 раз: с километра до пяти метров. То есть граница, которая должна защищать заповедные места, напрочь сотрется, что даст возможность строить прямо около забора, где начинается национальный парк. Сейчас минимальная ширина охранной зоны «Лосиного Острова» 1 км. Но, несмотря на это, согласно постановлению правительства 1992 года, строительство на охранной зоне запрещено в 150 метрах от границ национального парка.

По вечерам Маша, жительница Метрогородка, вместе с сыном лет пяти гуляет в «Лосином парке», раздает листовки (на них большими буквами: «Спаси «Лосиный Остров»!») и собирает подписи. Национальному парку грозят масштабные вырубки».

— Вот тут раздаю листовки. Рассказываю тем, кто не в интернете, что нам грозит, и подписи собираю. Подпишите? — дает мне Маша ручку.

Активистка Маша с листоками «Спаси Лосиный Остров!». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В 60 годах в Метрогородке давали квартиры метростроевцам, поэтому сейчас здесь живут много пожилых людей. И зимой, и летом старики, живущие рядом с «Лосиным Островом», занимаются там скандинавской ходьбой или просто гуляют. По рассказам Маши, многие из них не в курсе происходящего — сейчас вся информация в интернете. Прочитав листовку, они без разговоров подписываются, но на этом их активизм заканчивается.

Пока проект постановления правительства «О расширении территории национального парка «Лосиный Остров» находится на согласовании в правительстве, активисты разместили на сhange.org петицию о сохранении границ «Лосиного Острова». Сегодня ее подписали 202 216 человек. Также во время последней прямой линии активисты пожаловались Владимиру Путину на «уничтожение нацпарка». Но их жалоба осталась незамеченной.

В среду 10 июля планируется пикет в защиту парка «Лосиный Остров» на берегу Гольяновского пруда.