Красная Шапочка и убойная статья

5 июля, клуб Avangarden 2.0, старый особнячок в Замоскворечье. Лепнина и люстры отреставрированы, а стульев нет вовсе: сидят на полу, на куртках и рюкзачках, стоят по стенам душ 150–200. Читают поэтессы, прозаики, журналисты, драматурги: звучат все женские голоса. Публика — обоих полов. В основном 20–30-летняя.

Чтения длятся почти четыре часа. Онлайн и офлайн: кто не смог прийти, записал свои тексты на видео. В соседней комнате слушатели могут написать письмо сестрам Хачатурян. Для этого куратор чтений Дарья Серенко и психолог Анна Корниенко специально разработали памятку: «Следите за интонацией: не следует писать покровительственно и свысока (даже в формате «жалости»)… Не транслируйте ложных обещаний типа «мы обязательно вас вытащим». Все точно и честно. Рядом — прозрачный ящик: можно пожертвовать деньги на работу юристов и психологов, помогающих сестрам Крестине, Ангелине и Марии. Ведь совершенно ясно: при любом исходе процесса — помощь и сопровождение хороших психологов будут нужны сестрам Хачатурян долгие годы. Насилие увечит души.

…Читают — Татьяна Щербина, Мария Галина, драматург Екатерина Троепольская. Читают женщины-поэты поколения тридцатилетних. И если раньше (много, много раньше!) насмешливо брошенные слова «женская лирика» обозначали сантимент, кокетство, декоративность, то в XXI веке тексты женщин-авторов точны, тревожны, страшны.

Иногда очень страшны — как стихи Алены Левиной о семейном «празднике аборта». Семья сплошь женская. Или стихи Дарьи Серенко о том, как зубная фея ночью приходит к чьей-то маме, — за ее выбитыми окровавленными зубами. Или замечательная «Красная Шапочка» Марии Галиной (автор читала ее на вечере).

Фото: Влад Докшин / «Новая»

…Кто-то говорит, предваряя чтение стихов: насилие в семьях — наследие советской семейной жизни. Озлобленной, скученной, коммунальной. Но это — разговор бесконечный. Не будем грешить на травму Гражданской войны, крепостного права и первородного греха: все причастны… Куда важнее четкие цифры: «согласно медиаисследованию «Медиазоны», за 2016–2018 гг. 80% женщин, осужденных по ст. 105 УК РФ «Убийство», сидят за самооборону при домашнем насилии». (Как раз перед началом вечера стало известно о приговоре безногой женщине в Забайкалье, убившей мужа при самообороне от привычного пьяного «домашнего насилия»).

И самое важное: в 2017 году, согласно российскому законодательству, домашнее насилие декриминализовано. И жертвы его (понятно, что в первую очередь это женщины и дети) отвечают за свою жизнь сами, сами, сами. Закон им более не защита.

И вот против чего, кажется, следует методично протестовать. В пикетах и шествиях.

А пока — мэрия Москвы отказала в разрешении провести 6 июля в 14 часов марш в поддержку сестер Хачатурян. Из центра Москвы его было предложено перенести в Люблино.

Сейчас организаторы пытаются согласовать марш на 27 июля.

И нет более страшного и убедительного аргумента ПРОТИВ декриминализации домашнего насилия в законодательстве РФ, чем само это дело. Его долгая, мирная, страшная скверна за закрытыми дверьми, которая взорвалась кровью и безумием — с резонансом на всю Россию.