Переступили пирог

Михаил Игнатьев угощает народ через прутья турникета. Фото: «Правда ПФО»

Народ и власть у нас настолько едины, что их не разделяет ничто, кроме полицейских турникетов. Ну и кроме полиции и Росгвардии в некоторых случаях.

Вот стоят на площади в Чебоксарах мирные с виду граждане — и женщины среди них, и дети непризывного возраста. Вроде ничего опасного, все с хорошим настроением на праздник пришли — на День республики. Но не лишне поставить турникеты. И даже не потому, что в центре события охраняемая персона — глава Чувашии Михаил Игнатьев. По ту сторону турникетов еще и пирог. Круглый чувашский пирог с мясом и картофелем под названием хуплу. И есть опасность, что без ограждения власть уцелеет, а пирог — нет.

Впрочем, пирог и так предназначался для съедения народом. Он уже был разрезан на кусочки и разложен по тарелочкам. Сколько было тарелочек, никто точно не скажет, зато известно, что население Чебоксар — 492 331 человек, и далеко не все — вегетарианцы или диетчики.

Как происходило угощение, рассказало издание «Правда ПФО», поместившее выразительный снимок: Михаил Игнатьев угощает народ через прутья турникета. Маленькая девочка, пришедшая на праздник, видимо, с бабушкой, протягивает сквозь прутья руку и получает от главы республики кусочек пирога. Заметно, что ни она его не боится, ни он ее. В принципе она, крошечная такая, могла бы вся пролезть сквозь турникет и пообщаться с крупным чиновником, который тем же способом пролезть к ней, пожалуй, никак не мог.

Понятно, интернет отреагировал:

«Кормление куском пирога через решетку реально показывает отношение власти к простому народу».

«Чем-то похоже на кормление посетителями обезьян через клетку в зоопарке».

«Нет у меня таланта художника, а то появилась бы картина «Кормление чувашского народа». Очень символично то, что для некоторых громадный глоткораздирающий пирог имеется, и отгорожен он от народа. А простолюдины тянут руки к нему через решетку. Надо же было кому-то додуматься до этого, а у действующих лиц, раздатчиков пирога, не хватило чего-то, чтобы понять абсурдность таких действий».

Насколько эти высказывания отражают общественное мнение, трудно сказать. Власть, как умела, устроила праздник для народа, а массовое гулянье все спишет. Люди, похоже, уже переступили через это пренебрежительное отношение к ним. И, возможно, кто-то скажет, что негодовали те, кому пирога не досталось. Ведь у нас те, кто при пироге, никакого недовольства не высказывают.

Вот такие пироги. Или, как говорят индейцы, вот такие пироги.