Гражданин без парламента

Спроси обычного человека, что такое парламент, и он ответит, что это такой совещательный орган, только большой, и у него есть здание и собственные парковочные места.

Сложившаяся «система» никак не тянет на представительную демократию. Скорее уж это представительная бюрократия. В русском языке есть прекрасное сочетание слов — «представитель власти». В такой системе источником власти выступает сама власть. Если вы не принадлежите этой системе и не являетесь рабом могущественного господина, который способен договориться насчет вас и ваших проблем с другим могущественным господином, — вам придется туго. Сами апеллировать вы ни к кому и ни к чему не сможете, если, не дай бог, вступите в конфликт с сильными мира сего или они вступят в конфликт с вами. И в такой системе, конечно, нет места выражению протеста, а правозащитная деятельность должна считаться подрывной.

Для бескровного разрешения социальных конфликтов человечество придумало законы и парламент. Не в силах выносить мерзость системы, в которой прав тот, кто сильнее, человек вынужден делать выбор: либо он остается рабом, либо начинает сопротивляться в меру своих сил и способностей. В таком дополитическом состоянии расклад всегда один: вы либо господин, либо раб, покорный или бунтующий. Рабство никому не нравится, даже счастливому рабу. А революции никогда не освобождали от рабства. История показывает, что они приводят к еще большей несвободе, и рано или поздно страны вновь оказываются на развилке: очередное рабство (авторитаризм, тоталитаризм, лагерная система, бандитский капитализм, какой-нибудь «новый порядок» и т.п.), или очередная революция (мятеж, бунт, восстание, захват власти, расстрелы, лагеря, авторитаризм, тоталитаризм — далее по списку).

Никто не станет утверждать, что у нас нет парламента. Разве что в том смысле, что парламент иногда кажется придатком исполнительной власти. Одно время его даже называли обидным словом «принтер». Но это неправда. Парламент, безусловно, существует и действует совершенно самостоятельно. И денег на него уходит немало. И по телевизору прямо говорят, что наш парламент нас бережет и принимает почти всегда правильные законы.

Но все же с парламентом имеются проблемы. Не столько непосредственно с ним, сколько с представительством, правами и полномочиями. В принципе парламент должен быть моим, гражданина, представителем и выразителем моих интересов и прав. И он не должен позволять вести страну в пропасть или делать нищей мою семью. Парламент — тот же народ, только в миниатюре. И если источником власти является народ, то именно парламент по логике вещей должен служить вторым после самих избирателей звеном, определяющим и корректирующим всю дальнейшую цепочку делегирования прав и полномочий. Но это в теории. А на практике рядовой гражданин, если он вообще участвует в выборах, каждый раз отказывается от своих прав, символически бросая их в урну. Кроме того, отчуждение прав в пользу представителей народа устроено так, что выборами управляет все та же власть, формулирующая их правила и нередко влияющая на сами результаты. Некоторые деятели десятилетиями сидят во власти, которую считают своей собственностью.

В конце 1993 года решение о надлежащем балансе ветвей власти принималось исходя из соображений целесообразности и «на переходный период».

Но что-то этому «переходу» не видно конца.

Может, стоит как-то реанимировать, что ли (слова здесь следует подбирать осторожно, чтобы никого ненароком не оскорбить), идею конституционного собрания, чтобы оно, собрание, подумало: а не вернуть ли парламенту некоторые причитающиеся ему полномочия, а? Может, изменить немножечко правила и провести новые выборы, а? Неуютно как-то жить и работать, не зная толком, позволено ли нам — народу и парламенту — влиять на судьбу страны.

Или поезд уже ушел, и, что ни делай, все равно получится, как в старом анекдоте, «автомат Калашникова»?