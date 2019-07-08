Гонорар для аскета

Городские выборы одновременно остались единственной возможностью оппозиции побеждать официоз и превратились в политические битвы, чьи реальные масштабы явно выходят за формальную границу города. Особенно если кампании проходят в Москве или Петербурге.

В Москве на кандидатов в Городскую думу обрушились грязнейшие из наработанных за четверть века технологий. Одних только спойлеров на принципиальные округа выставили всех возможных видов: фейковые персонажи и перекупленные оппозиционеры, технические кандидаты с похожими фамилиями, актеры, спортсмены, проректоры и даже шоумен Паук, привлекаемый лишь по особым случаям. На волонтеров оппозиционных кандидатов охотятся титушки, фоном стали провокации и вбросы компромата.

В Петербурге нападают уже и на самих кандидатов. Избиркомы то прячутся от оппозиционеров в подворотнях, то набиваются очередями из одинаково одетых в «агентов из «Матрицы» подставных кандидатов, то закрываются под предлогом террористической угрозы.

К празднику демократии подключились и специалисты по массовому пропагандистскому поражению из федерального телевидения. НТВ выпустило «расследование», целиком посвященное выборам в обеих столицах.

Я слежу за пропагандистскими фильмами, снятыми для дискредитации оппозиции, пятнадцать лет, с момента их появления как жанра. За годы драматургия и ключевые тезисы из передачи в передачу сохраняют преемственность: госдеп, послы, доллары, гранты, дестабилизация, провокации, агенты, семинары, протесты и, конечно же, Майдан. Универсальный конструктор слов, время от времени пересобираемый под конкретный информационный повод.

Однако свежий продукт кремлевской фабрики пропагандистских грез вываливается из канонов. Это не просто разница между оригиналом и ремейком, где герои двигаются чуть быстрее, иначе одеты, а сама картинка детальнее и сочнее. Это, по сути, совершенно новый продукт.

Визуальные приемы напоминают то ли безумные видео из ютуба, раскрывающие заговор рептилоидов с масонами, то ли рекламу религиозной секты, гипнотизирующей людей географически и ментально из медвежьих уголков страны. Чего стоят только медленно проявляющиеся на фоне Белого дома и пачек долларов лица «разоблаченных» персонажей.

К сожалению, такие вещи все еще работают. Всегда есть процент людей, подверженных безумной и деструктивной пропаганде. К счастью, их процент стабилен и достаточно мал. Большинство зрителей, даже если мы говорим об аудитории НТВ, фильтруют пропаганду. И если воспроизводят ее, то лишь в кризисных ситуациях, когда принято «говорить, как все».

Рассказывая об очередной угрозе суверенным ценностям по старой заготовке, НТВ помимо собственной воли создает у зрителей когнитивный диссонанс. Пробивающаяся сквозь пугающий монтаж картина реальности полностью противоречит задуманным пропагандистским месседжам. Что видит потребитель, глядя на страшную и коварную оппозицию? Молодых, тридцати-сорока лет от роду людей, всю жизнь занимающихся общественной деятельностью, живущих в типичнейших спальных районах и разве что в кино видевших шикарные дворцы, яхты и тосканские угодья.

Весь компромат — поездки в Хельсинки и Вильнюс, а также гонорары — то ли выплаченные, то ли нет, то ли им, то ли кому-то еще («Подписи нет, но наши эксперты уверены, что…» — кричит закадровый голос). Объем таких гонораров едва покрыл бы счет пятничного ужина главы управы. На фоне седовласых губернаторов и министров, задерживаемых с набитыми миллионами сумками, полковников и генералов, хранящих миллиарды наличными в специальных квартирах, оппозиционеры выглядят аскетами-подвижниками, выписанными из монастырей для борьбы с Ордой.

Шутки шутками, но именно людей из соседнего подъезда, летом бегающих рядом в соседнем парке, а зимой выгребающих машину из-под снега, сегодня во всем мире хотят видеть депутатами, мэрами и даже президентами. Новый глава Словакии Зузана Чапутова, юрист и эколог, увлекающаяся йогой, — лучшее подтверждение описанного тренда.

Вряд ли создатели свежего треш-шедевра от НТВ думали о чем-то, кроме премий за очередную заказуху. Кажется, сама история направляла их объективы, чтобы показать давно созревшую замену нынешней системе.