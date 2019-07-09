А разговор — врозь

заявление телеканала newsone

«…Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени в отношении нашего телеканала была начата массированная пропагандистская атака. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — прямые угрозы физической расправой в отношении журналистов и их близких. Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель… Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить».

Не прошло и дня после анонсированного на 12 июля телемоста с «Россией 1», как NewsOne обнародовал это заявление. Определения «неполитический» и «далекие от политики» буквально выпирали из текста.

Рекламу «давно назревшему откровенному разговору между простыми людьми» сделал из Москвы вечером 7 июля Дмитрий «Радиоактивный Пепел» Киселев. Он же сравнил масштаб предстоящего события ни много ни мало с телемостом между СССР и США в разгар перестройки…

«Анонс Дмитрия Киселева стал новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, повредил диалогу, а не помог его началу», — признался в фейсбуке генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, один из предполагаемых ведущих с украинской стороны, когда скандал уже бушевал в полную силу. Хотя все объяснения разбивались об указ № 840, изданный в августе 2014-го министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым на основании выводов Национального совета по телевидению и радиовещанию:

запретить вещание на территории страны ряда российских телеканалов, причастных к разжиганию и пропаганде войны с Украиной. «Россия 1» в списке значится, запрет не аннулирован. О чем вообще разговор?

Под бизнес-центром, где располагается NewsOne, встали в пикет активисты партии «Голос» во главе с основоположником, певцом Святославом Вакарчуком. Представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» на улицу с протестом не вышли, но напомнили: во время президентства Порошенко Совет национальной безопасности и обороны внес «Россию 1» и «Россию 24» в перечень подсанкционных телеканалов страны-агрессора. Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко назвала телемост «составляющей гибридной войны». «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — «недопустимым и унизительным». Андрей Билецкий, бывший командир «Азова» (экстремистская организация, запрещенная в РФ. — Ред.), народный депутат и руководитель праворадикального «Национального корпуса» вообще скопировал предвыборную стилистику Зеленского — дал главе государства срок на размышление. «Если не справитесь за сутки или не захотите справляться, то мы с удовольствием возьмем обязанности на себя. У нас большой опыт. Я могу сказать одно: этого позора в украинском эфире точно не будет», — пообещал Билецкий. Все перечисленные политические силы Майдана, ныне конкуренты и жесткие критики друг друга, в пиковой точке парламентской гонки показали давно забытое единство позиции.

Солист группы «Океан ЭльзыW и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук (в центре) во время пикета «Нет — информационной оккупации Украины» против телемоста Киев-Москва, анонсированного на 12 июля на телеканале NewsOne. Фото: Петр Сивков / ТАСС

Верхушка «Оппозиционной платформы — За жизнь» держала паузу. Ждала, как отреагирует новый президент, чью сторону возьмет. Ведь, как известно, Зе-феномен возник благодаря сумме голосов избирателей — проевропейских, пророссийских и вовсе аполитичных. А теперь и партия «Слуга народа» хочет пройти в Раду, сохранив ту же схему доверия. Но для «Оппозиционной платформы…» жизненно важно забрать «свой» электорат назад, а заодно понять, на какие компромиссы гарант готов, чтобы эту часть не растерять совсем.

Все обещают бороться до конца

Ответ Зеленского в привычном уже видеоформате не запоздал. Анонсированный телемост он назвал «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами». Попросил общество не подыгрывать «политикам, которые манипулируют людьми». Обратился к журналистам телеканалов Виктора Медведчука (NewsOne входит в пул украинских каналов, которые скупил рядовой депутат от оппозиции Тарас Козак, но фактическим их собственником является один из руководителей «Оппозиционной платформы…»):

«Купили каналы, но не вас. Вы — четвертая власть. Вы тоже слуги народа».

В конце Владимир Зеленский перешел на русский и предложил Владимиру Путину: «Надо поговорить? Давайте! Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске».

Несколько абзацев в фейсбуке от секретаря СНБО Александра Данилюка лишь подтвердили: Зе-команда обозначила направления ударов и на внутренних политических фронтах. Из текста следовало, что нынешнему реваншу оппозиционеров («Нам предлагают объединить внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за прорыв в отношениях между народами») способствовал… Петр Порошенко.

«Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиций кума Путина в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на таких же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес. Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных «мостов» уже становится специализацией РФ», — писал Данилюк. Миром между Зеленским и «Европейской солидарностью» пока не пахло…

После того, как Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены и вызвала на допросы причастных — впрочем, не Виктора Медведчука, но официального владельца канала Козака и генерального продюсера NewsOne, а генпрокурор сообщил, что готовится представление в суд об аресте активов, в «Оппозиционной платформе…» заявили, что в украинской власти продолжает править «партия войны». «Прошедшие президентские выборы ничего не изменили. Только наша победа на парламентских выборах даст стране шанс на мир, демократию и развитие. Мы будем бороться до конца! Нет диктатуре в Украине!» — восклицали соратники Медведчука. И предупреждали международное сообщество:

это, мол, репетиция срыва Минских соглашений — Зеленский оказался клоном Порошенко!

Смог ли кум Владимира Путина Виктор Медведчук улучшить свое положение перед выборами в Верховную Раду после скандала с телемостом? Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Вечером стало известно: состоялось заседание СНБО, где силовикам дали дополнительные поручения по защите информационного пространства страны. Детали не разглашались из соображений секретности. «Так называемый телемост отменен, но это не конец информационной войны. Потому и наша работа продолжается», — предупредил Данилюк.

Тем временем к офису NewsOne подтянулись пожарные, выстроились в шеренги полицейские и нацгвардейцы. Радикалы из «Национального корпуса» и примкнувшие к ним граждане жгли файеры, бросали петарды прямо через головы правоохранителей, требуя лишить телеканал лицензии, а Виктора Медведчука посадить в тюрьму. Ораторы возлагали вину за недостаточное сопротивление кремлевской пропаганде уже на действующего президента Украины и на Раду, намереваясь продолжить давление на власть походами под окна различных государственных инстанций. Даром что Нацсовет разъяснял: лишить лицензии NewsOne можно только после, но никак не до совместной акции с «Россией 1».

Даже несостоявшийся телемост обещал обеспечить предвыборную дестабилизацию. Тем более что

ВГТРК предложила журналистам и спикерам NewsOne приехать в студию к «далекому от политики» Андрею Малахову, если «надо поговорить» о мире, а в Киеве не дают, угрожают…

Украинцы — давняя мишень

Нет смысла повторять известные вещи: «Россия 1» — государственный канал, он финансируется из того же бюджета, что обеспечивает боеспособность российской армии и флота. Это оружие массового пропагандистского поражения зарекомендовало себя как незаменимое в гибридной войне против Украины задолго до того, как в Крыму появились «зеленые человечки», а Гиркин — в Славянске.

В 2007-м меня, в ту пору собкора «Комсомольской правды», угораздило попасть на запись программы «Пусть говорят», посвященной Дню Победы. Накануне в газете вышел мой репортаж из села Приморское Одесской области.

Человека считали давным-давно сгинувшим без вести, а он почти шестьдесят лет скрывался на чердаке родной хаты.

В конце войны, когда село освободили от нацистов, 17-летнего Степана вместе с ровесниками послали рыть окопы. Но то ли колонну разбомбили, то ли еще что-то стряслось, только Степка примчался домой в ужасе: теперь НКВД расстреляет как дезертира! Фамилию капитана-энкаведиста он не забыл и шестьдесят лет спустя. После смерти матери еду на чердак ему носил брат. Степан без дела не сидел: лущил кукурузу, плел сети, наблюдал в щель между досок, как мимо проходит его жизнь… А когда наконец спустился на землю, то не осмелился приблизиться к братской могиле, где похоронены фронтовики-односельчане. Только повторял: «Мне туда нельзя». Вот такой, в самых общих чертах, была драма, которую просили пересказать у Андрея Малахова.

Но в студийном коридоре меня ждал сюрприз. Навстречу под руки вели самого деда Степана. За ночь, именем российского Первого канала, старику сделали паспорт, купили билеты на самолет, наняли сопровождающих из сельсовета — администраторы программы не были стеснены в средствах. Впрочем, базовый фрагмент, дискуссию между депутатом Госдумы, актрисой Еленой Драпеко и звездой советского телевидения, диктором Анной Шатиловой на тему «Окончилась ли для России Великая Отечественная война?» снимали без его присутствия. Редакторши все пытались заучить с дедом несколько фраз из сценария — почему струсил на войне и как мучился на чердаке. Тем временем Драпеко настаивала: «Страна опять в кольце врагов, надо быть готовым, как геройские отцы и деды, в любой момент…» Зрители реагировали шквалом аплодисментов.

«Ладно, дедуль, главное — «Пенсию хочу, жену хочу!» сказать не забудь. Иначе денег не получишь, понял?» — предупреждали своего подопечного выбившиеся из сил редакторши.

Старик напрягал внимание, тер веки. «Ой, хоть бы голова у него совсем не отказала… Такой стресс!» — шепотом жаловалась сопровождающая.

Под софитами сверхзадача прояснилась окончательно. Цитирую по тексту собственного отчета о шоу:

«…Дед держит слово, четко просит деньги и жинку. Дальше следует невнятное бормотание. Специальная девушка в зале осуществляет приблизительный перевод с украинского, отчего сказанное звучит как китч. Зал реагирует агрессивно: пока россияне сражались за родину, украинцы дезертировали и прятались по чердакам. А теперь, в старческом слабоумии, вымогают пенсий и наград! Меня, журналиста, Малахов не видит, не слышит, не замечает. Зато просит высказаться зрителей. Тетки в первом ряду (интересно, их долго тренировали?) начинают орать: «Подлец, негодяй! Что, спас шкуру? Наши-то смерти не боялись!» Раскрасневшаяся от нервов сопровождающая от сельсовета пытается защитить старика, взывает к милосердию, состраданию: «Люди добрые, не карайте его, он себя хуже наказал…» «Нет прощения!» — бушуют тетки, разводит руками ведущий. Становится по-настоящему страшно. Смерть старого труса под победным прицелом телекамер — запланированный финал? Дед щурится и бубнит в микрофон о капитане НКВД. До пения хором песен, посвященных Победе, как сказано в сценарии, не доходит, редакторши смотрят на часы. Возможно, песни запишут потом».

Киев