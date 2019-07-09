«Заболела, но не встала на путь исправления»
Больной онкологией фигурантке дела «Оборонсервиса» снова не дали УДО
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
карточка процесса
Где: Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия
Кто: осужденная Юлия Ротанова
Статьи: ст. 204, ч. 4 ст. 159 (Коммерческий подкуп, мошенничество)
Стадия: рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении
Решение: отказ
Зубово-Полянский суд отказал фигурантке дела ОАО «Славянка», дочерней компании «Оборонсервиса», болеющей раком Юлии Ротановой в условно-досрочном освобождении. По приговору Тверского суда Москвы она отбывает 6-летний срок в исправительной колонии № 14 для женщин в поселке Парца. По мнению суда, 57-летняя женщина «не встала на путь исправления». Причем это уже второй отказ ей в УДО за последний год (и с такой же формулировкой).
В феврале этого года Верховный суд Мордовии отменил первый отказ Зубово-Полянского суда, указав, что у Ротановой положительная характеристика от ФСИН за весь период отбывания наказания: будучи пенсионером и инвалидом 2-й группы, она работает на швейном производстве и является членом кружка «Декоративно-прикладное творчество».
— Мама действительно работает, но добровольно — помогает работающим на производстве женщинам, — рассказала «Новой» дочь Юлии Ротановой Алина. — Ее не заставляют. Даже часто отговаривают от работы, так как пару раз ее выносили без сознания с производства. Начальство колонии относится к ней нормально. Учитывают ее состояние здоровья.
Учел это состояние и Верховный суд республики, потребовав рассмотреть вопрос об УДО в суде первой инстанции. 1 июля Зубово-Полянский суд снова отказал.
Впрочем, фигурантке «Оборонсервиса» по обвинению в мошенничестве и коммерческом подкупе не повезло с самого начала.
Юлию Ротанову посадили в СИЗО еще на стадии следствия. Там у нее обнаружили рак груди — диагноз, который входит в список заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Обвиняемую согласились отпустить под подписку о невыезде для проведения экстренной операции в гражданской больнице. Операцию провели. Однако, учитывая «степень общественной опасности совершенных преступлений», до этого не судимой Ротановой Тверской суд вскоре дал реальный срок — 6 лет. Мосгорсуд оставил приговор в силе.
Несмотря на то, что известный врач и академик РАМН Андрей Воробьев лично объяснял судьям, что с таким диагнозом содержать осужденную в условиях колонии опасно.
Но нет. Срок у Юлии Ротановой заканчивается в ноябре 2020 года.
— Мама часто жалуется на сердце, боль в суставах и руке, — рассказывает ее дочь Алина. — Понять в каком состоянии ее основное заболевание — онкология — сложно. В колонии ее не обследуют. Мама продолжает лишь пить таблетки, 5-летний курс которых она уже пропила, но за отсутствием иного лечения выбора у нее пока нет.
Очередной отказ Зубово-Полянского суда защита Ротановой намерена обжаловать.
P.S.
В местах лишения свободы в настоящее время остаются двое фигурантов «дела Оборонсервиса» — Александр Елькин и Константин Лапшин.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.