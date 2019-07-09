«Заболела, но не встала на путь исправления»

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Где: Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия

Кто: осужденная Юлия Ротанова

Статьи: ст. 204, ч. 4 ст. 159 (Коммерческий подкуп, мошенничество)

Стадия: рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении

Решение: отказ

Зубово-Полянский суд отказал фигурантке дела ОАО «Славянка», дочерней компании «Оборонсервиса», болеющей раком Юлии Ротановой в условно-досрочном освобождении. По приговору Тверского суда Москвы она отбывает 6-летний срок в исправительной колонии № 14 для женщин в поселке Парца. По мнению суда, 57-летняя женщина «не встала на путь исправления». Причем это уже второй отказ ей в УДО за последний год (и с такой же формулировкой).

В феврале этого года Верховный суд Мордовии отменил первый отказ Зубово-Полянского суда, указав, что у Ротановой положительная характеристика от ФСИН за весь период отбывания наказания: будучи пенсионером и инвалидом 2-й группы, она работает на швейном производстве и является членом кружка «Декоративно-прикладное творчество».

— Мама действительно работает, но добровольно — помогает работающим на производстве женщинам, — рассказала «Новой» дочь Юлии Ротановой Алина. — Ее не заставляют. Даже часто отговаривают от работы, так как пару раз ее выносили без сознания с производства. Начальство колонии относится к ней нормально. Учитывают ее состояние здоровья.

Учел это состояние и Верховный суд республики, потребовав рассмотреть вопрос об УДО в суде первой инстанции. 1 июля Зубово-Полянский суд снова отказал.

Впрочем, фигурантке «Оборонсервиса» по обвинению в мошенничестве и коммерческом подкупе не повезло с самого начала.

Юлию Ротанову посадили в СИЗО еще на стадии следствия. Там у нее обнаружили рак груди — диагноз, который входит в список заболеваний, препятствующих нахождению под стражей. Обвиняемую согласились отпустить под подписку о невыезде для проведения экстренной операции в гражданской больнице. Операцию провели. Однако, учитывая «степень общественной опасности совершенных преступлений», до этого не судимой Ротановой Тверской суд вскоре дал реальный срок — 6 лет. Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Несмотря на то, что известный врач и академик РАМН Андрей Воробьев лично объяснял судьям, что с таким диагнозом содержать осужденную в условиях колонии опасно.

Но нет. Срок у Юлии Ротановой заканчивается в ноябре 2020 года.

— Мама часто жалуется на сердце, боль в суставах и руке, — рассказывает ее дочь Алина. — Понять в каком состоянии ее основное заболевание — онкология — сложно. В колонии ее не обследуют. Мама продолжает лишь пить таблетки, 5-летний курс которых она уже пропила, но за отсутствием иного лечения выбора у нее пока нет.

Очередной отказ Зубово-Полянского суда защита Ротановой намерена обжаловать.