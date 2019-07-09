Не раскачивайте глотку
Настоящее воодушевление от оскорбления президента испытала только российская пропаганда
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил в эфире российского президента. Поступок не особенно умный, в том числе и потому, что Габуния действовал как стереотипный раздраженный грузин, который теряет контроль над собой. Многие соотечественники телеведущего его осудили, а вот кто был очень рад, так это российская пропаганда и депутаты Госдумы. Они давно ждали подобного подарка из Тбилиси.
Мастер галантности и дипломатии Леонид Слуцкий сообщил, что российский парламент в ответ на такую наглую выходку Габунии будет рвать отношения с Грузией или, по крайней мере, обсудит самые строгие меры в этом направлении. Авиасообщений между двумя странами с понедельника уже нет, за счет чего российские власти надеются непокорных грузин разорить и пустить по миру. Теперь на очереди минералка, вино и денежные переводы, то есть месть Слуцкого Габунии будет страшной. Правда, насчет минералки окончательной уверенности нет: «Боржоми» принадлежит российской «Альфа-групп», не считаться с интересами которой несколько труднее, чем наплевать на планы обычных туристов, едущих в Грузию в отпуск.
Строго не рекомендую включать телевизор в ближайшие дни, если вы, конечно, не хотите, чтобы ваш экран со стороны телестудий федеральных каналов забрызгали слюной. Уже несколько недель российская пропаганда искала какую-нибудь подходящую русофобию, на которую можно обидеться, и вот она дождалась. Лучшие крикуны-политологи уже едут в студию, чтобы предложить свой пакет мер по наведению порядка в Грузии.
Еще с того момента, как наша новая обида на грузин только была заготовлена на лето в качестве экстренной меры, способной отвлечь людей от пересчета последних денег в кошельках, созерцания мусорных свалок, подброшенных журналистам наркотиков и подделанных подписей в поддержку провластных кандидатов на выборах, я заметил пропущенную в этой логической конструкции посылку.
Требовать наказать грузинскую власть за то, что на улицы вышли протестующие с антироссийскими лозунгами, можно только в том случае, если мы верим, что в Грузии, как в России, нет свободы собраний.
Так что если кто-то гуляет по улице с лозунгом против нас, то это наверняка согласовано в мэрии Тбилиси. Иными словами, призывы вводить против Грузии санкции за действия и слова отдельных граждан этой страны — значит обвинять грузинский режим в ужасном преступлении: демократии.
То же самое касается высказываний Габунии на частном телеканале «Рустави 2»: никакого отношения к санкциям против грузинского государства они не имеют, если только мы допускаем, что у людей может быть свое собственное, негосударственное мнение — сколь бы глупым или оскорбительным оно ни казалось третьим лицам. Госдума, коротко говоря, мечтает ввести против Грузии не санкции, но Россию: так, чтобы высказанное на местных телеканалах согласовывалось по темникам с каким-нибудь чиновником грузинской АП.
Здесь есть и вторая сторона. Россияне, впрочем, как и американцы, регулярно оскорбляют президента Дональда Трампа, и им за это ничего не бывает. Никто не вводил санкции против «Газпрома» за популярные некогда в российском народе наклейки «Обама чмо». И даже за горячечный бред Дмитрия Киселева про радиоактивный пепел Кремлю и российским гражданам ничего не было. Потому что, во-первых, свобода слова, а во-вторых, на дураков не обижаются. То есть американцы на российские СМИ точно так же переносят свои представления о свободе, как мы в контексте грузинских мечтаем закрутить гайки.
Более того, в любой демократии найдутся те, кто открыто и громко критикуют действия российских властей, зачастую не стесняясь в выражениях. Покойный американский сенатор Джон Маккейн именовал Россию «бензоколонкой», другой сенатор Марко Рубио прямо обвинял руководство нашей страны в совершении военных преступлений. В сатирическом шоу на телеканале NBC регулярно фигурирует президент Путин. В чем разница между высказываниями американцев и высказываниями грузин, кроме того, что на последних, как уже сказано, заранее очень хотелось обидеться?
Логика несложная: в Кремле и Госдуме к Тбилиси относятся как к колонии, которая в последнее время пытается вырваться из российской сферы влияния.
Так же и с известными результатами относились российские элиты к Украине. А попробовал бы Слуцкий обратиться в таком тоне к Вашингтону: мол, пусть политики и журналисты извиняются, а не то введем экономические санкции и не будем покупать у вас технологии.
Через час после воинственных заявлений российских депутатов в отношении Грузии президент Путин сообщил, что не считает необходимым введение против страны санкций из уважения к грузинскому народу. Это значит, что в Кремле согласны с нашими аргументами и понимают: новый внешнеполитический конфликт не добавит власти очков. Теперь можно внимательно следить за скоростью, с которой пропагандисты переобуются.
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