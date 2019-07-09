Грузчики не получат зарплату вторых пилотов

О том, что в Шереметьево, входящем в десятку крупнейших авиационных хабов в Европе, пассажиры ждут своих чемоданов несколько часов или не получают их вовсе, в СМИ и соцсетях говорят с конца мая. В понедельник появилась информация о том, что грузчики аэропорта будут получать более 200 тысяч рублей в месяц. Собеседники «Новой газеты» утверждают, что платить такие деньги нереально, а проблема с багажом может сказаться на безопасности пассажиров на борту.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались весной. В мае «Коммерсантъ» выяснил, что многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в компании «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс намеревался «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки, и назначил срок до 15 августа.

Глава профсоюза бортпроводников аэропорта Шереметьево Илона Борисова рассказала «Новой», что от процедуры сдачи и выдачи багажа в аэропорту зависит многое, например, спокойствие пассажиров в рейсе. «Пассажиры попросту волнуются за свои вещи, сданные в багаж, что отражается и на работе бортпроводников в рейсе. Пассажиры продолжают стрессовать уже на борту, приходится их успокаивать. Кроме того, боясь лишиться своих вещей, они стремятся максимально забрать ручную кладь в пассажирскую кабину», — рассказала Борисова. На борту имеется строго ограниченное место под ручную кладь. Поэтому теперь бывает так, говорит Борисова, что

места для ручной клади заняты, а размещение остальной ручной клади лежит на плечах бортпроводников, это может угрожать безопасности пассажиров при эвакуации.

В понедельник «Ведомости» сообщили, что для организации нормальной работы с багажом в сезон отпусков зарплата грузчиков в Шереметьево может составить более 200 тысяч рублей в месяц. Такие цифры звучали на совещании у главы Минтранса Евгения Дитриха. По словам источников, присутствовавших на совещании, для решения проблемы с обработкой багажа гендиректор Шереметьево Михаил Василенко повысил зарплату для грузчиков в июне до 200–211 тысяч, а операторы погрузчиков могли заработать 290 тысяч рублей. Источники издания уточнили, что им неизвестно, фиксированная это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок, а также коснулся ли рост зарплат всех грузчиков или только вновь нанимаемых.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево «Новой» сообщили, что указанные в СМИ средние цифры заработка рабочих по специальности «грузчик» и «водитель самоходных механизмов» в аэропорту Шереметьево являются завышенными и не соответствуют действительности. «Получение указанных в СМИ зарплат — это имевшие место единичные случаи, основанные на выплате специалистам материальной помощи по причине сложных жизненных обстоятельств. В летний туристический сезон, связанный с повышенными объемами по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, средний заработок указанных специалистов составляет порядка 82 000 рублей до вычета налогов», — рассказали представители аэропорта.

Зарплату в 200 тысяч рублей для грузчиков Илона Борисова назвала нереальной, подчеркнув, что фактически это зарплата второго пилота в России.

«Те грузчики, которые не уволились и продолжили свою работу в период этого «кризиса», сейчас не только не получают регулярно сотни тысяч рублей, они вынуждены трудиться без нормального отдыха»,

— рассказала она. По ее мнению, компания «Шереметьево Хэндлинг» пытается минимальным количеством персонала предоставить максимальное количество услуг. «С переводом грузчиков на другое юрлицо мы потеряли всю слаженную систему, весь поэтапный и своевременный и многоступенчатый механизм работы», — говорит Борисова. К сезонному всплеску перевозок эта ситуация не имеет вообще никакого отношения, заявила она, подчеркнув, что объемы работ всегда просчитываются заранее, а лето не является сюрпризом.

Как пояснили «Новой газете» в пресс-службе Шереметьево, называть структурные изменения в системе работы грузчиков переводом на «аутсорсинг» нельзя: «Это внутреннее производственное решение о передаче функций по наземному обслуживанию от ПАО «Аэрофлот» к оператору по наземному обслуживанию ООО «Шереметьево Хендлинг», профильной деятельностью которого является обслуживание воздушных судов и пассажиров».

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что издержки для аэропорта и пассажиров от этой ситуации будут сохраняться еще какое-то время. «Для пассажиров они связаны напрямую с получением багажа, а для аэропорта — с репутацией и финансовыми затратами: они вынуждены переплачивать грузчикам за переработки, плюс обработка багажа, плюс авиакомпании, которые будут тратиться местами на доставку багажа пассажирам, и так далее», — отметил он. По его словам, ждать грандиозного объема затрат не стоит, но для аэропорта будет неприятно. Эксперт подчеркнул, что «шума из этой истории больше, чем реальных проблем и у аэропорта, и у пассажиров».

«Новая газета» нашла несколько объявлений о поиске соискателей на позицию грузчика в Шереметьево. Зарплаты на различных сайтах варьировались от 55 до 85 тысяч рублей в месяц. Как рассказывает Илона Борисова, допуск на территорию аэродрома и техпомещений аэропорта строго регламентирован, поэтому быстро набрать сотрудников «с улицы» — нереально. Новым сотрудникам необходимо серьезное обучение: нужно знать и охрану труда, и владеть спецтехникой, и прочие тонкости.