Теория невозможного

Статья 47 Конституции РФ строга: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом». Почему это требование закреплено на высшем — конституционном — уровне и столь категорично? Потому что любое иное правило сразу открывает путь для произвола: дальше уже вопрос техники, как переправить дело именно в тот суд и к тому судье, который больше нравится стороне спора, обладающей властью.

В уголовной юстиции органы государственного обвинения (которые у нас и есть власть) уже завели обыкновение менять подсудность по делам с участием бывших чиновников со ссылкой на то, что их старые связи могут повлиять на объективность судей в том или ином регионе. Но тут речь о гражданском деле! Спор об имуществе должен рассматриваться не только по правилам, но и в соответствии с духом Гражданского процессуального кодекса, а там, в отличие от УПК, важнейшим принципом является равенство сторон. Но при таком изменении подсудности все права оказываются на стороне истца (органа власти), а того, у кого предполагается отобрать имущество по суду, никто ни о чем даже не спрашивает.

ГПК предусматривает ситуацию, когда «после отвода одного или нескольких судей… рассмотрение дела в данном суде становится невозможным», и относит передачу дела в этом случае к компетенции вышестоящего суда (п. 4 ст. 333). Однако никаким судьям во Владивостоке отвод по этому делу не заявлялся, не говоря уже о том, что «вышестоящим» в этом случае оказывается не Верховный, а Приморский краевой суд. Вообще вопрос об изменении подсудности в связи с «бывшим начальствующим положением участвующих в деле лиц» в ГПК подробно не проработан, и это тоже вряд ли случайно: такая абсурдная постановка вопроса, видимо, прежним правоведам даже не приходила в голову.

В гражданском деле, пусть оно даже связано с уголовным, есть не только стороны, но и другие заинтересованные лица (владеющие имуществом на разных основаниях и разные сроки), и едва ли они полностью совпадут с теми, кто был на скамье подсудимых. Как они смогут защитить свои права в московском суде из Владивостока? Прокуратура, настаивая на изменении подсудности, видимо, даже не задумалась и о том, что в гражданском суде исследование документов, которых будет очень много, в отличие от уголовного дела, по видеоконференцсвязи технически невозможно.

Заместитель генерального прокурора, поспешивший, еще до рассмотрения уголовного дела в апелляции, заявить иск о «признании недействительной сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности» (ст. 169 ГК РФ), мог бы настоять на этом даже еще раньше — через известный механизм гражданского иска в уголовном деле. Почему же это не было сделано? Наверное, потому, что гражданский иск из уголовного дела тут прямо и не вытекает: это вообще несколько в сторону и о другом.

А если это гражданское дело с уголовным все же связано, тогда и последовательность их рассмотрения должна была быть обратной: сначала Арбитражный суд (а не суд общей юрисдикции, кстати) должен был констатировать ущерб и признаки вины, а затем уж его решение должно было лечь в основу постановления о возбуждении уголовного дела.

Здесь надо еще разбираться в фактуре, позволяющей или не позволяющей говорить о «сделке, противоречащей основам правопорядка и нравственности» (иск, судя по всему, и сам по себе «еще сырой»), но вопрос Генпрокуратурой уже поставлен, и ответ на него может быть получен раньше, чем мы соберемся во Владивосток. А тенденция, заметная в последнее время и по другим делам: попытки силовиков игнорировать Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы вслед за УК и УПК, — слишком опасна. Во всяком случае, если Верховный суд РФ все же удовлетворит ходатайство Виктора Гриня, это будет повод снова обратиться в Конституционный суд.