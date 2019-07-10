Где, кого, за что

Дело Калви

Басманный суд Москвы продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Инвестор просил суд освободить его под залог в 5 млн рублей.

Калви заявил, что он уже давал показания, которые «объясняют необоснованность обвинения». «Это самая большая победа [Шерзода] Юсупова и [Артема] Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров, лишение возможности полноценной защиты», — подчеркнул Калви.

Майкла Калви задержали в феврале по подозрению в мошенничестве. Его и нескольких сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы под видом сделки похитили у банка «Восточный» акции на 2,5 млрд рублей. Калви свою вину отрицает. Он утверждает, что причиной возбуждения против него уголовного дела стал корпоративный конфликт внутри «Восточного» с акционерами банка Юсуповым и Аветисяном.

Дело «о существе»

Против кемеровского блогера Михаила Алферова возбудили уголовное дело об оскорблении судьи Кирилла Болотова (ч. 2 ст. 297 УК). Во время заседания 27 мая Алферов назвал судью «существом», когда тот вынес решение о его административном аресте. Блогера обвиняли в том, что он не выполнил 160 часов обязательных работ, которые ему назначили в июле 2018 года за видео с призывом выйти на митинг за отставку бывшего губернатора области Тулеева. Акция протеста не состоялась, однако Алферова посчитали ее организатором и вменили повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Дело о копипасте

Президиум Верховного суда Башкирии отменил приговор четырем местным жителям, обвинявшимся в покушении на сбыт наркотиков. ВС обнаружил, что текст приговора повторяет обвинительное заключение. Скопированы протоколы осмотров и следственных действий, ссылки на заключения экспертов, а также показания свидетелей, которые не соответствуют содержанию в протоколе судебного заседания. Президиум ВС Башкирии вернул дело в суд первой инстанции и перевел троих обвиняемых под домашний арест, четвертый отбывает наказание по другому делу о краже.

Как рассказали «Новой» в правозащитной организации «Зона права», в 2017 году Стерлитамакский городской суд приговорил Марата и Артура Халиуллиных, Руслана Янчурина и Алексея Лобанова к срокам от 12 до 16 лет колонии строгого режима. Осужденные утверждали, что наркотики им подбросили сотрудники отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Они также говорили, что силовики несколько дней удерживали их в отделении без еды и сна, а также избивали, чтобы получить признательные показания.