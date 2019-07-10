Вино не для всех

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, впервые с 2017 года повышающие акцизы на вино и винные напитки. Если парламент одобрит инициативу, то с 2020 года ставки вырастут практически вдвое: с 18 до 31 рубля за 1 л тихого вина и с 36 до 40 рублей за 1 л игристого. В результате розничные цены на вино повысятся на 15–20%, предупредили в общественной организации «Опора России», отметив при этом, что отрасль не выдержит ставки больше 25 рублей за литр.

— Мы призываем остановить рост налоговой нагрузки, потому что отрасль только начала восстанавливаться. Если даже повышать налоги, то нужно это делать плавно, в течение длительного периода. Представьте, что у вас подоходный налог был 13%, а через полгода из зарплаты вычтут уже 26%. Как к этому можно относиться? — сетует президент «Опоры России» Александр Калинин.

Сильнее всего от повышения акцизов пострадают малообеспеченные потребители, покупающие бюджетное вино, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

— У нас примерно 50% вина продается по цене до 200 рублей, причем 90% всего вина выпивают женщины.

Вино, которое стоит от 130 до 200 рублей, подорожает примерно на 20%. Поэтому для женщин из низких социальных слоев это катастрофический рост.

В Минфине объясняют этот шаг «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», писали ранее «Ведомости». Кроме того, рост акцизов нужен для соблюдения норм ВТО, требующих уравнивания ставок на российские и импортные вина (сейчас российские виноделы пользуются рядом налоговых преференций по сравнению с импортерами).

Впрочем, эксперты убеждены, что мотивы правительства — исключительно фискальные, а забота о здоровье граждан и нормы международной торговли используются как предлог для увеличения сборов в бюджет.

— Нет никаких норм ВТО, их никто не соблюдает. Это высосано из пальца. А в бюджете и так огромный профицит, зачем его еще увеличивать — мы не знаем.

Единственные, кому будет выгодно повышение, — это производители водки и других крепких напитков, причем дешевых, — говорит Калинин.

На более дешевое вино потребители перейти не смогут, потому что делать вино сложно — порошковой продукции в этом сегменте не существует, рассказывает главный редактор сайта «Алкоголь.Ру» Михаил Смирнов.

— Вырастет потребление импортного вина, которое будет сопоставимо по цене с отечественным, а значит, российские производители проиграют. Плюс начнет со страшной силой развиваться подпольное производство алкоголя, контрафакта и подделок. Вместо того чтобы покупать бутылку вина, человек будет покупать бутылку поддельной водки.

Одновременное повышение ставки акциза и на вино, и на винные напитки (как минимум на 50% состоящие из виноматериалов, остальное — различные добавки) приведет к созданию огромного рынка нелегальной винодельческой продукции, согласен Дробиз.

— У нас уже сегодня много нелегальной водки, которая производится в кустарных условиях и продается в нелицензированной рознице: в киосках, с рук и так далее. Когда цены на натуральное вино и винные напитки практически сравняются, сюда добавится еще и большой объем нелегальной винодельческой продукции по цене 80–100 рублей.

Фото: РИА Новости

Предлагаемое повышение акцизов сделает вино менее доступным для потребителя и тем самым осложнит процесс перехода на напитки с меньшим содержанием спирта, хотя именно к этой цели нужно стремиться. В России сейчас и так нет тренда на рост потребления вина вместо более крепкого алкоголя, говорит Дробиз.

— В советское время потребление было таким: вина — 16 л на душу населения, винодельческой продукции — 28 л. Сегодня вина мы потребляем 3,5 л, винодельческой продукции — 7,5 л. Разница налицо. В то же время потребление пива было 24 л на душу, а сейчас — 50 л. Крепкого алкоголя — 10 л, сейчас — 15–16 л.

То есть в советское время мы были винно-водочной страной, а сейчас мы страна пиво-водочная. Роста потребления вина практически нет, основной потребитель — молодые девушки и женщины от 22 до 45 лет.

Впрочем, за российских виноделов переживать не стоит: они бросят все ресурсы на поиск компромисса с правительством, которое на самом деле заинтересовано в поддержке винодельческой отрасли. Уже сейчас в законопроекте предусмотрен налоговый вычет по акцизу за использование виноматериала, произведенного в России. В теории это должно позволить отечественным производителям сохранить ставку акциза на прежнем уровне.

А вот потребителю в этой ситуации не позавидуешь — никаких компенсаций за рост цен и снижение качества продукции он не получит. Радоваться достижениям отечественного виноделия многим согражданам придется за бутылкой водки.