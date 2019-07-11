Электрическая пара кресел

Схема, по которой произошла двойная смена, напоминает ту, по которой в прошлом апреле отстраняли от дел Олега Знарка и отдавали оба поста Илье Воробьеву. Главное в ней даже не мотив, а механизм — если специалист по каким-то причинам не устроил руководителей питерского СКА (читайте — руководителей всего российского хоккея), то и пост главного тренера национальной сборной он покидает практически автоматом. Назначения происходят тоже без дискуссий — даже хоккейное сообщество ни о чем подозревать не должно, все ломания копий по поводу той или иной кандидатуры остались в прошлом.

Илья Воробьев и Алексей Кудашов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Илья Воробьев на примере именитого предшественника должен был понимать, что его усаживают сразу на два соединенных между собой кабелем электрических стула. За спиной Ильи Петровича как главного тренера был Кубок Гагарина и выход в финал плей-офф с «Магниткой», а также работа, пусть и не на первых ролях, в штабе сборной России. За спиной Олега Валерьевича были три Кубка Гагарина, причем последний как раз с СКА, золото чемпионата мира и долгожданная олимпийская победа.

Помогло это Знарку, когда у него после поражения СКА от ЦСКА в финале Западной конференции «возникло непонимание» с начальством?

Не помогло. Убрали его шевелением мизинца, без всяких там тренерских советов и долгих обсуждений.

Федерацию хоккея просто поставили в известность, Владиславу Третьяку пришлось отдуваться и объяснять взволнованной общественности, что Олег Знарок психологически устал, и на чемпионат мира сборную повезет Илья Воробьев. Молодой, но уже достаточно опытный, не такой конфликтный, как предшественник, и вообще покладистый в силу европейского менталитета и сложившихся обстоятельств.

Покладистость, полагаю, больше всего устраивала Романа Ротенберга формально второго лица во всех высоких хоккейных инстанциях, но по собственному позиционированию — лидера отечественного хоккея, главного автора идеи базового клуба, возвращения бренда «Красная машина» и совмещения постов. Воплощение было доверено Олегу Знарку, осуществлялось со скрипом, Олимпиада армейскими силами была выиграна, однако строптивого творца победы изгнали, потому что в приоритете совмещения оказался все-таки клуб.

Ретропроект Ротенберга-младшего изначально казался, мягко говоря, сомнительным, а весной прошлого года вовсе стал провальным. Хотя бы потому, что всем устраивающие начальство тренеры титулы не выигрывают. Роману Борисовичу, много говорящему о верности традициям, следовало бы лучше знать матчасть: Борис Михайлов, Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, не говоря уже о наставниках сборной советских времен, слепыми исполнителями воли стоящих над ними товарищей не были. Иначе бы не побеждали.

Воробьева поставили в такие условия, при которых скорое расставание оказывалось неизбежным (правда, предложение поступило такое, от которого отказаться было трудно). На подготовку к чемпионату мира в Копенгагене оставалось меньше месяца, датский провал-2018 с непопаданием в медальную зону ему, соответственно, простили. Простили бы и бронзу-2019 в Братиславе, если бы не одно «но» — перед этим надо было выигрывать Кубок Гагарина с СКА. А он не выиграл.

На детские вопросы хотелось бы получать взрослые ответы, но это не в тренде. Формально процессом рулят Владислав Третьяк и Дмитрий Чернышенко как глава Континентальной хоккейной лиги, фактически — питерский клан и Роман Ротенберг как самый неуемный его представитель, невероятно быстро поднявшийся по иерархической лестнице.

Он много уже натворил, а натворит еще больше — иногда кажется, что весь российский хоккей нынче «Ротенберг-проект».

Хоккей сопротивляется как может, но дается ему это с большим трудом — очень уж напористый и настырный попался человек, назначивший себя лидером.

Роман Ротенберг. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Идея совмещения тренерских постов в клубе и сборной может быть плодотворна в очень редких случаях, а делать ее заложником только один конкретный клуб, меняющий наставников как перчатки, — вообще на грани безумия. Если бы СКА возглавлял тренер с абсолютно непререкаемым авторитетом, но, во-первых, нет таких, во-вторых, времена совсем другие, в-третьих, амбиции у начальства непомерные. Все это на себе испытали и творец нынешнего «финского чуда» Юкка Ялонен, и принесший СКА первый Кубок Гагарина «золотой тренер» Вячеслав Быков, и харизматичный Олег Знарок, и еще целый ряд менее именитых специалистов.

И чего же ждать любому приходящему с СКА тренеру, довеском к должности которого становится главный пост еще и в национальной сборной? Идея базового клуба мало того что наносит непоправимый ущерб чемпионату КХЛ, утрачивает смысл еще и оттого, что половина сборной на чемпионат мира обречена формироваться из заокеанских легионеров. Оправдывать идею грядущей Олимпиадой-2022, на которой снова не будет энхаэловцев, — тоже от лукавого, потому что за океан будут пытаться уехать даже из самого богатого клуба, в том числе и накануне олимпийского турнира.

Вообще все, что касается интересов сборной, — слова, за которыми на деле — исключительно интересы клуба. И мы знаем, какого.

Кстати, что касается Ильи Воробьева. Мне трудно защищать его как тренера, провалившего полуфинал с финнами — один, но самый главный матч в Братиславе-2019 с самой звездной сборной России. Как тренера, чья игровая концепция и в клубе, и в сборной просматривалась с трудом. Но после Братиславы ФХР официально объявила, что сборная показала достойный результат при достойной игре и что Илья Петрович Воробьев продолжит работу согласно контракту, — это, по крайней мере, свидетельствовало о своей позиции. Правда, очень быстро оказалось, что своя позиция ФХР — это позиция СКА. Хотя приличия ради вначале об увольнении Воробьева и назначении Кудашова уведомили из ФХР, а следом уже, только с меньшим шумом, — о той же самой перестановке в СКА.

Практически весь штаб сборной, за исключением «спартаковца» Алексея Жамнова, работал и в СКА, и в сборной. Согласно одной из версий, которая сейчас усиленно муссируется, де-факто процессом руководили Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, а Воробьев выполнял лишь представительские функции. По логике в таком случае и ответственность с номинально главным должны разделить соратники — но логику здесь искать бесполезно. И все слова про верность выбранному курсу можно отнести лишь к курсу под названием «два электрических стула», которому руководство российского хоккея маниакально следует три с лишним года.

Началось со Знарка, на год продолжилось Воробьевым, теперь вот на очереди Кудашов. Хороший игрок, перспективный тренер, попадающий в те же жернова, что и предшественники. Кстати, Знарка чуть совсем не вычистили из хоккея. И если бы президент Путин не спросил публично, что там с творцом олимпийской победы, сидеть бы Олегу Валерьевичу без практики и дальше. А так дозволили опальному тренеру возглавить московский «Спартак».

Предрекать злую судьбу Алексею Кудашову не собираюсь, но пусть он будет готов ко всему. Проверено.