Развод телемостов. Прильнете?

Ирина ПетровскаяОбозреватель «Новой»
Вспомнила бабка, як дивкой була. Дмитрий Киселев, которому «выпала честь первым объявить об уникальном международном телепроекте «Надо поговорить», провел прямую аналогию между грядущим телемостом Россия–Украина и памятным старшему поколению телезрителей первым телемостом с участием простых людей из СССР и США. «Неожиданное и захватывающее событие. Незабываемо! Так вот, сейчас — то же самое. Но сегодня — между Россией и Украиной. Ну что ж, откровенный разговор между простыми людьми давно назрел. И он состоится. Двухчасовой телемост с Киевом. Прильнете!» — с пафосом возгласил ведущий «Вестей недели».
То же самое? Батенька, да у вас что-то с памятью (как минимум).
Тот первый телемост Ленинград–Сиэтл, который вышел в эфир 29 декабря 1985 года и который вели мало кому тогда известный Владимир Познер и американская телезвезда Фил Донахью, стал честной и прямой попыткой преодолеть непонимание между двумя народами, практически ничего не знавшими друг о друге, кроме пропагандистских клише, на протяжении многих лет вбиваемых в головы населения обеих стран. «Империя зла, русские медведи». — «А у них негров линчуют», — вот и все примерно знания.
«Это событие вошло в историю отношений двух стран как одна из первых ласточек потепления в холодной войне, — так 25 лет спустя оценил ту «встречу в верхах рядовых граждан» директор Института Кеннана в Вашингтоне Блэр Рубл, предваряя дискуссию о прошлом и настоящем «народной» дипломатии.
Тут следовало бы напомнить Киселеву, что русские и американцы никогда не воевали друг с другом. Аляску, переданную (проданную) Россией США еще в ХIХ веке, никто в дальнейшем не считал яблоком раздора, а требование «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад» появилось в репертуаре группы «Любэ» много позднее, да и то скорее как шутка, а не как реальная угроза.
Да и далеко она, эта Америка, где, как пелось в другой песне, «я не буду никогда». А Украина — вот она, рядом, все свои, братья-сестры. Со своими и не церемонятся, как правило. Вернем Крым в родную гавань? Вернули. Окажем братскую помощь своим в Донбассе? Ну по-тихому. Выражение «ихтамнет» стало таким же мемом, как «в Советском Союзе секса нет», оставшимся нам на память после второго телемоста Ленинград–Бостон с участием женщин.
Пропагандистская война с Украиной, которую ежедневно ведут российские пропагандисты во всех общественно-политических ток-шоу, планомерно разжигает ненависть друг к другу «простых людей».
«Фашисты, бандеровцы, геополитическое недоразумение, хохочущая пародия на президента Украины, можем повторить, пойдем походом на Киев, возьмем Харьков» — чего только не нанесли в припадках злобы ведущие и участники этих ток-шоу. Украинских экспертов, осмелившихся возражать бесноватым патриотам, посылают в ж…, пинками выгоняют из студий, угрожают побить, оскорбляют и глумятся над ними и их «карикатурной» страной.
Теперь же (по логике инициаторов злосчастного телемоста)
в будние дни (а также долгими воскресными вечерами) мы на том же канале «Россия» будем с вами воевать, а по пятницам — дружить семьями?
Андрей Малахов, призванный в качестве одного из миротворцев с российской стороны телемоста, подобно коту Леопольду, восклицает с экрана: «Ребята, давайте жить дружно!»
Настораживает и словосочетание «простые люди». Кто они — с обеих сторон? Пришедшие в студии по зову сердца или специально отобранные граждане, приходящие в российский эфир как на работу? Владимир Познер и Фил Донахью в недавнем эфире программы «Познер» вспоминали: во время подготовки телемоста Ленинград–Сиэтл к отбору «простых ленинградцев» очень хотели приложить руку партийные работники и «искусствоведы в штатском». Заранее предвидя это, американцы выдвинули условие: участников с советской стороны будут приглашать помощники самого Фила Донахью. Условие было выполнено, хотя далеко не все «простые люди» соглашались на диалог с американцами. Контакты с иностранцами слишком долго приравнивались к измене Родине и в 1985 году еще на многих наводили ужас.
Когда после анонса в исполнении Киселева украинская общественность потребовала отмены телемоста, а президент Зеленский даже обратился к нации с просьбой включить голову и не поддаваться на провокации, с обращением к Зеленскому выступил Андрей Малахов. «Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, показать и рассказать, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что ели в эти пять лет, которые мы не общались между собой. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели, это сделать праздник улыбок и счастья».
«Привет, Андрей! — возразили ему многие пользователи в Сети. — Может, ты и далек от политики, но не настолько же, чтобы не понимать, насколько неуместен праздник улыбок и счастья в стране, где пять лет идет война».
Особенно же умиляет вопрос далекого от политики ведущего: «Что мы смотрели все эти пять лет?» Российское ТВ и смотрели-с,
которое, кстати, официально запрещено в эфирном украинском пространстве, но которое продолжают смотреть украинцы («врага надо знать в лицо»), с ужасом и отвращением слушая то, что несут русские «братья» в адрес их страны.
Ну а после отказа канала NewsOne от участия в телемосте настоящий праздник пришел на улицу создателей российских ток-шоу. Какой знатный информационный повод у них появился! «Хотели, как лучше, но появились бандеровцы, — вскричала ведущая «60 минут» Ольга Скабеева, открывая очередной выпуск. — Нет там свободы слова, и мы, честно говоря, такие выводы давно сделали сами».
«Украинские власти боятся собственных граждан, — хрипло лаял ведущий дневного ток-шоу «Кто против?» Сергей Михеев. — Когда голос народа действительно важен, им не дают поговорить. Украинские политики сожгли телемост».
Но врагу никогда не добиться! Саду цвесть. Празднику быть. Исторический телемост состоится при любой погоде. В Москве. И с Москвой же, куда свезут «простых людей» из Украины, готовых вместе с простыми россиянами повспоминать, что ели-пили-носили граждане обеих стран в годы разлуки. Это пообещал сам Дмитрий Медведев на переговорах руководства «Единой России» с украинскими коллегами из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в полном объеме показал канал «Россия 24».
«У нас истерия», — пожаловался владелец канала NewsOne Тарас Козак российскому партнеру. «У вас паранойся!» — сказал, как отлил в граните, Медведев.
«Спасибо вашим журналистам, которые не оставляют тему несостоявшегося моста! Но я вижу, что он состоится на вашем канале! Спасибо вам! Спасибо!» — только что не кланялся в ножки благодетелю Козак. Остальные участники встречи, лидеры партии, идущей на выборы 21 июля, включая ее главу Медведчука, тоже изошли в благодарностях российским коллегам.
А так-то — никакой политики. Исключительно встреча людей доброй воли. Только радость впереди. Прильнете?
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