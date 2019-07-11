Развод телемостов. Прильнете?

Вспомнила бабка, як дивкой була. Дмитрий Киселев, которому «выпала честь первым объявить об уникальном международном телепроекте «Надо поговорить», провел прямую аналогию между грядущим телемостом Россия–Украина и памятным старшему поколению телезрителей первым телемостом с участием простых людей из СССР и США. «Неожиданное и захватывающее событие. Незабываемо! Так вот, сейчас — то же самое. Но сегодня — между Россией и Украиной. Ну что ж, откровенный разговор между простыми людьми давно назрел. И он состоится. Двухчасовой телемост с Киевом. Прильнете!» — с пафосом возгласил ведущий «Вестей недели».

То же самое? Батенька, да у вас что-то с памятью (как минимум).

Тот первый телемост Ленинград–Сиэтл, который вышел в эфир 29 декабря 1985 года и который вели мало кому тогда известный Владимир Познер и американская телезвезда Фил Донахью, стал честной и прямой попыткой преодолеть непонимание между двумя народами, практически ничего не знавшими друг о друге, кроме пропагандистских клише, на протяжении многих лет вбиваемых в головы населения обеих стран. «Империя зла, русские медведи». — «А у них негров линчуют», — вот и все примерно знания.

«Это событие вошло в историю отношений двух стран как одна из первых ласточек потепления в холодной войне, — так 25 лет спустя оценил ту «встречу в верхах рядовых граждан» директор Института Кеннана в Вашингтоне Блэр Рубл, предваряя дискуссию о прошлом и настоящем «народной» дипломатии.

Владимир Познер, 1986 год. Запись телемоста с США в студии «Останкино». Фото: Юрий Белинский / фотохроника ТАСС

Тут следовало бы напомнить Киселеву, что русские и американцы никогда не воевали друг с другом. Аляску, переданную (проданную) Россией США еще в ХIХ веке, никто в дальнейшем не считал яблоком раздора, а требование «Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад» появилось в репертуаре группы «Любэ» много позднее, да и то скорее как шутка, а не как реальная угроза.

Да и далеко она, эта Америка, где, как пелось в другой песне, «я не буду никогда». А Украина — вот она, рядом, все свои, братья-сестры. Со своими и не церемонятся, как правило. Вернем Крым в родную гавань? Вернули. Окажем братскую помощь своим в Донбассе? Ну по-тихому. Выражение «ихтамнет» стало таким же мемом, как «в Советском Союзе секса нет», оставшимся нам на память после второго телемоста Ленинград–Бостон с участием женщин.

Пропагандистская война с Украиной, которую ежедневно ведут российские пропагандисты во всех общественно-политических ток-шоу, планомерно разжигает ненависть друг к другу «простых людей».

«Фашисты, бандеровцы, геополитическое недоразумение, хохочущая пародия на президента Украины, можем повторить, пойдем походом на Киев, возьмем Харьков» — чего только не нанесли в припадках злобы ведущие и участники этих ток-шоу. Украинских экспертов, осмелившихся возражать бесноватым патриотам, посылают в ж…, пинками выгоняют из студий, угрожают побить, оскорбляют и глумятся над ними и их «карикатурной» страной.

Теперь же (по логике инициаторов злосчастного телемоста)

в будние дни (а также долгими воскресными вечерами) мы на том же канале «Россия» будем с вами воевать, а по пятницам — дружить семьями?

Андрей Малахов, призванный в качестве одного из миротворцев с российской стороны телемоста, подобно коту Леопольду, восклицает с экрана: «Ребята, давайте жить дружно!»

Настораживает и словосочетание «простые люди». Кто они — с обеих сторон? Пришедшие в студии по зову сердца или специально отобранные граждане, приходящие в российский эфир как на работу? Владимир Познер и Фил Донахью в недавнем эфире программы «Познер» вспоминали: во время подготовки телемоста Ленинград–Сиэтл к отбору «простых ленинградцев» очень хотели приложить руку партийные работники и «искусствоведы в штатском». Заранее предвидя это, американцы выдвинули условие: участников с советской стороны будут приглашать помощники самого Фила Донахью. Условие было выполнено, хотя далеко не все «простые люди» соглашались на диалог с американцами. Контакты с иностранцами слишком долго приравнивались к измене Родине и в 1985 году еще на многих наводили ужас.

Когда после анонса в исполнении Киселева украинская общественность потребовала отмены телемоста, а президент Зеленский даже обратился к нации с просьбой включить голову и не поддаваться на провокации, с обращением к Зеленскому выступил Андрей Малахов. «Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, показать и рассказать, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что ели в эти пять лет, которые мы не общались между собой. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели, это сделать праздник улыбок и счастья».

«Привет, Андрей! — возразили ему многие пользователи в Сети. — Может, ты и далек от политики, но не настолько же, чтобы не понимать, насколько неуместен праздник улыбок и счастья в стране, где пять лет идет война».

Особенно же умиляет вопрос далекого от политики ведущего: «Что мы смотрели все эти пять лет?» Российское ТВ и смотрели-с,

которое, кстати, официально запрещено в эфирном украинском пространстве, но которое продолжают смотреть украинцы («врага надо знать в лицо»), с ужасом и отвращением слушая то, что несут русские «братья» в адрес их страны.

Ну а после отказа канала NewsOne от участия в телемосте настоящий праздник пришел на улицу создателей российских ток-шоу. Какой знатный информационный повод у них появился! «Хотели, как лучше, но появились бандеровцы, — вскричала ведущая «60 минут» Ольга Скабеева, открывая очередной выпуск. — Нет там свободы слова, и мы, честно говоря, такие выводы давно сделали сами».

«Украинские власти боятся собственных граждан, — хрипло лаял ведущий дневного ток-шоу «Кто против?» Сергей Михеев. — Когда голос народа действительно важен, им не дают поговорить. Украинские политики сожгли телемост».

Но врагу никогда не добиться! Саду цвесть. Празднику быть. Исторический телемост состоится при любой погоде. В Москве. И с Москвой же, куда свезут «простых людей» из Украины, готовых вместе с простыми россиянами повспоминать, что ели-пили-носили граждане обеих стран в годы разлуки. Это пообещал сам Дмитрий Медведев на переговорах руководства «Единой России» с украинскими коллегами из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в полном объеме показал канал «Россия 24».

«У нас истерия», — пожаловался владелец канала NewsOne Тарас Козак российскому партнеру. «У вас паранойся!» — сказал, как отлил в граните, Медведев.

«Спасибо вашим журналистам, которые не оставляют тему несостоявшегося моста! Но я вижу, что он состоится на вашем канале! Спасибо вам! Спасибо!» — только что не кланялся в ножки благодетелю Козак. Остальные участники встречи, лидеры партии, идущей на выборы 21 июля, включая ее главу Медведчука, тоже изошли в благодарностях российским коллегам.

А так-то — никакой политики. Исключительно встреча людей доброй воли. Только радость впереди. Прильнете?