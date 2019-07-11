Думали, бандиты — оказалось, спецназ

Ян Шенкманспецкор
Избитые посетители пришли поддержать Евгения Куракина, главу реутовского отделения «Яблока», которого судили в тот день. Дело само по себе загадочное, настолько, что даже адвокат Куракина не знает точно, в чем его подзащитного обвиняют, а события 10 июля добавили к загадочности насилие.
В зал активистов не пустили, хотя по закону даже на закрытых заседаниях постановления должны оглашаться открыто. Но это еще не самое страшное.
Страшное началось, когда из зала выскочила банда громил в черном с закрытыми лицами и начала избивать людей.
Было полное ощущение, что суд подвергся нападению ОПГ. Выяснилось, далеко не сразу, что это не ОПГ, а спецназ, спецподразделение судебных приставов, есть у нас и такое.
Что послужило триггером для спецназа, до сих пор непонятно. Видимо, сам факт, что подсудимому оказали поддержку. Правозащитник Ирина Яценко, присутствовавшая при этом, сообщает:
- «Я услышала «Сгруппироваться!». И слушателей начали выдавливать из вестибюля суда, давили людей, избивая дубинками всех подряд. От испуга люди ломанулись к выходу. Я стояла рядом с турникетом и увидела, как один из приставов Реутовского суда с силой опустил перекрытие турникета. Я поняла, что сейчас будет давка, смертоубийство. Возле турникета упали две девушки, потому что не успели выйти через узкий проход. Начались крики, паника».
Мочили направо и налево, а задержали в итоге четверых: Олега Еланчика, редактора сетевого издания Sota.Vision, активиста Константина Котова, сотрудника «ОВД-Инфо» Николая Сизикова и журналиста Аброра Хаджиматова. Котова били дубинкой по ногам, Еланчика повалили на пол и били в солнечное сплетение, ему сильно досталось. В отделении полиции его ударили в челюсть, забрали телефон и рюкзак.
Судя по тому, что брали в основном журналистов, именно они представляют основную угрозу для правосудия.
В протоколе у Котова написано: нарушал порядок. А спецназ его поддерживал, да? С такой охраной порядка никаких бандитов не надо.
Заседания по делу Куракина продолжаются, но теперь дел будет еще два: дело о нарушении порядка и дело об избиении, заявление об этом уже написали пострадавшие. Они до сих пор уверены, что это были бандиты.
Друзья!
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