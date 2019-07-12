Грозный Глушаков и «Тамбов» в Саранске

Со второго круга, возможно, заработает даже система VAR. Впрочем, круглогодичное действо в любом случае пройдет с официальными новинками в правилах (с 1 июня IFAB внес ряд изменений в привычный кодекс). К примеру, любое касание мяча рукой в атаке будет считаться фолом; тренерам и техническому персоналу станут предъявлять желтые и красные карточки; футболистам атакующей команды запрещено пристраиваться к «стенке» соперника при штрафном ударе. Рискнут ли наши судьи удалить со скамейки запасных, допустим, одиозного президента «Урала» Григория Иванова или наставника «Уфы» Вадима Евсеева? Скоро узнаем.

Интрига № 1. Разбогатеет ли «Матч ТВ» на родном футболе?

Год назад «Матч Премьер», начавший свое вещание на частоте канала «Наш футбол», обещал «полностью перевернуть представление зрителя о российской игре». Но переворота не вышло. Просто потому, что за развлекательный контент и трансляции нужно было платить, к чему наш болельщик не привык. Но вместо того чтобы признать поражение и вернуть хотя бы половину трансляций на общедоступную платформу, руководство «Матч ТВ» объявило о повышении цен за «футбольные услуги». Теперь покупка онлайн-трансляции будет стоить 149 рублей вместо 75, а месячная подписка за телеканал «Матч Премьер» вырастет до 299 рублей. «Матч ТВ», принадлежащий «Газпром-медиа», создавался, если кто не помнит, «для популяризации спорта в стране».

Интрига № 2. Чем удивит Глушаков в «Ахмате»?

instagram.com/glushak8

Бывший капитан «Спартака», который подстроил увольнение Массимо Карреры, сливал на сторону информацию из Тарасовки, а во время развода пугал свою жену чеченцами, в межсезонье чудесным образом очутился в «Ахмате». В инстаграме его лично поприветствовал Рамзан Кадыров. По словам генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова, Глушаков будет пасовать за маленькую зарплату. Сам Денис, чей гонорар, по неофициальной информации, составит миллион евро в год, пообещал сконцентрироваться на игре и привести «Ахмат» в еврокубки.

Интрига № 3. Доиграет ли сезон «Сочи»?

Большого футбола на юге не видели ровно 20 лет. Правда, «Сочи» — это не бывшая «Жемчужина», а переименованное питерское «Динамо», которое владелец Борис Ротенберг переместил на морской берег. В июне на контрактах находилось всего 13 игроков, а первым и едва ли не единственным серьезным приобретением коллектива стал доктор Александр Линский. И если бы не «Зенит», который едва ли не в принудительной форме отправил трех футболистов (Цаллагова, Новосельцева и Полоза) на курорт, главному тренеру Александру Точилину и его помощнику Дмитрию Бородину впору было бы самих себя внести в заявку. В общем, «Сочи», собирающийся принимать гостей на огромном «Фиште», по организации дела напоминает «Анжи».

Интрига № 4. Куда заведут банкиры «Динамо?

Столичному гранду, вернувшемуся в мае под крыло ВТБ и на родной стадион в Петровском парке, многие предрекали светлое будущее. Однако банкиры, второй раз купившие «Динамо» за символический рубль, управлять клубом всерьез пока не начали. Так и не ясно, кто конкретно отвечает за команду: Юрий Соловьев, Юрий Белкин или доктор юридических наук Сергей Степашин, снова вошедший в состав совета директоров? Продолжает висеть над клубом и пятимиллиардный долг. Грандиозного бюджета на комплектование коллектива новому-старому спортивному директору Роману Орещуку и коучу Дмитрию Хохлову начальники, поставившие перед «Динамо» задачу попасть в Лигу Европы, не предоставили.

Интрига № 5. Сколько матчей проведет «Тамбов» в Саранске?

Чемпион ФНЛ и новичок премьер-лиги оказался не совсем готов к дебюту в элите. Нет, с игроками у Александра Григоряна полный порядок. А вот стадион у провинциального клуба находится до сентября на реконструкции. До ее завершения «Тамбов» собирался играть в Волгограде, но сильный ливень, размывший склон арены, заставил поменять «домашнюю» дислокацию на Саранск, куда теперь будут вынуждены ездить и тамбовские болельщики. Выиграли же от всего этого разгильдяйства жители Мордовии, которые увидят в своем колизее как минимум «Спартак», «Арсенал», «Краснодар» и «Динамо». А если строители в Тамбове не уложатся в сроки, то и ЦСКА с «Ростовом». При этом сам местный клуб «Мордовия» будет играть на маленьком стадионе «Старт».

Интрига № 6. Чьи вложения принесут прибыль?

На сегодняшний день клубы РПЛ в общей сложности потратили на футболистов порядка 60 миллионов евро. Пятерка самых любопытных переходов выглядит так: Дуглас Сантос («Зенит» — 12 млн евро), Тони Вилена и Кайо Панталеао («Краснодар» — 9 и 3 млн евро соответственно), Эсекьель Понсе («Спартак» — 9 млн евро). «Локомотив» за 12,5 млн евро выкупил права на арендованного весной у «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка. Похожий трюк провернул и ЦСКА, подписав полноценный пятилетний контракт с хавбеком Николой Влашичем. Причем руку к этому трансферу приложил миллиардер Алишер Усманов, уговоривший своего друга, владельца «Эвертона» Фархада Мошири, разбить оплату за хорвата (16 млн евро) на несколько лет.

Интрига № 7. Вернутся ли на поле Кокорин с Мамаевым?

Нападающий и хавбек в данный момент находятся в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где им предстоит отбывать последнюю часть своего наказания. 1 июля Кокорин и Мамаев стали свободными агентами (их контракты с «Зенитом» и «Краснодаром» истекли), вернутся они домой в декабре и ноябре соответственно. А значит, теоретически они могут поучаствовать в концовке сезона. Если, конечно, кто-то из президентов команд РПЛ сделает хулиганам шаг навстречу. Ранее глава Лиги Сергей Прядкин выражал уверенность в том, что «клубы проявят солидарность и не будут заключать с ними соглашения». Сергей Семак к просьбе не прислушался: «Надеюсь, что в первую очередь Кокорин будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры с «Зенитом». Я бы очень этого хотел».

Интрига № 8. Провернет ли Семак второй золотой трюк?

РИА Новости

Сергей Семак в прошлом сезоне утер нос скептикам и привел «Зенит» к золоту без халков и витселей. Но теперь все изменится. Настрой на Дзюбу и его партнеров с первого тура даже у аутсайдеров будет запредельным, а спрос с команды-чемпиона всегда выше. К тому же «Зенит», сохранивший всех главных игроков, ждет Лига чемпионов, которая нередко выбивает из привычной колеи. Впрочем, букмекеры именно сине-бело-голубых считают фаворитами первенства-2019/20, оценивая их шансы на итоговую победу с коэффициентом 1,9. А вот Суперкубок страны 7 июля Семак Семину проиграл.