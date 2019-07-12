10 лет без Наташи

15 июля 2009 года была убита чеченская правозащитница и журналист Наталья Эстемирова. Несмотря на обещания российских властей, убийство остается нерасследованным, заказчик и убийцы — безнаказанными. В канун трагической для всего мирового правозащитного сообщества даты во многих странах пройдут приуроченные ко дню памяти мероприятия. В Москве в память о своей коллеге правозащитный центр «Мемориал» проведет ряд встреч, на которых снова будут подниматься вопросы о нарушении прав человека в Чечне, в России и в мире. Друзья и коллеги уверены: именно так стоит помнить и чтить память Наташи Эстемировой.

Вечер памяти Наташи начнется 15 июля в 18 часов в офисе правозащитного центра «Мемориал» по адресу Малый Каретный переулок, дом 12. Друзья и коллеги поделятся воспоминаниями о ней. В программе будет показан видеоролик, на котором актриса Чулпан Хаматова читает главу из книги Ланы Эстемировой про маму. Также выступит глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев со своими воспоминаниями о Наталье. Требуется предварительная регистрация на сайте «Мемориала» www.memohrc.org.