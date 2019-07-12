Наполеоновские планы с видом на клинику Кащенко

Строительство в Петербурге семиэтажного жилого комплекса у Троицкого собора несет угрозу панорамам одноименной площади и набережной Фонтанки — такое мнение прозвучало при рассмотрении проекта на Градостроительном совете Петербурга. А в социальных сетях уже стартовал ернический конкурс на лучшее название для будущего ЖК с видом на двор психиатрической клиники.

Вид на Троицкий собор с Госпитального переулка. Фото: проектные предложения архитектурной мастерской «Интерколумниум»

Комитет по охране памятников (КГИОП) еще 20 июня выдал положительное заключение по проекту — сочтя, что сооружение трех корпусов высотой до 24 м соответствует установленному для данной территории режиму зон охраны. Однако при этом, как стало известно градозащитникам, в комитет не была представлена визуализация планируемого объекта с ряда ответственных видовых точек — в частности, с другого берега Фонтанки, на отрезке между Крюковым каналом и Большой Подьяческой.

С такими пробелами проектное предложение оказалось вынесено и на Градостроительный совет. По признанию участников заседания, практически невозможно было понять, откуда проектируемое здание будет видно. Руководитель архитектурной мастерской «Интерколумниум» Евгений Подгорнов, представляя проект, показывал либо априори самые безболезненные виды, либо взятые с большого удаления.

Но даже среди скромного набора представленных картинок эксперты нашли подтверждения своим опасениям: так, на одной из них сплошная полоса остекления будущего комплекса откровенно вылезала над малоэтажной исторической застройкой. Попутно Подгорнову напомнили о тех точках, с которых следовало бы проанализировать ситуацию: в частности, с Крюкова канала.

В зале присутствовал глава КГИОП Сергей Макаров, которому также адресовали вопросы, касающиеся возможного нарушения охраняемых панорам. Но, к удивлению уважаемых экспертов,

«главный по памятникам» осадил их весьма грубо: заявив, что дело Градсовета — оценивать архитектурные решения, а не заключение КГИОП,

который уже все проверил со всех перечисленных в законе точек (хотя на самом деле проверенной точкой была лишь одна) настаивают участники заседания). Справившись с замешательством, вызванным хамоватой реакцией чиновника, архитекторы вновь стали настаивать на приоритете защиты исторических панорам, каким бы ни было заключение КГИОП.

По оценке зампредседателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) Александра Кононова, среда на рассматриваемом участке сложилась весьма консервативная: собственно, сам собор работы архитектора Стасова, двухэтажные казармы Измайловского полка напротив и больничный комплекс ХIХ в. Рядом — все они объекты культурного наследия. Появление здесь здания современной архитектуры предложенных габаритов губительно для уникальной ауры этого места, убежден Кононов.

Городской закон «О границах зон охраны…» запрещает здесь «изменение устойчивых характеристик историко-градостроительной среды». В том числе и в части высотности: застройка внутри квартала не может быть выше уличного фронта.

Стремлением обойти этот запрет, возможно, и объясняются фокусы с привязкой к местности: чтобы счесть застройку не внутриквартальной (по Фонтанке), а уличной (по Троицкой площади), к площади и обращают проектировщики лицевой фасад комплекса. С такой позиции, надо понимать, оценил соответствие проекта закону и КГИОП, хотя адрес земельного участка значится по Фонтанке.

Троицкий собор и рынок (справа). Фото: Станислав Забурдаев

Вполне скучную юридическую подоплеку может иметь и затейливая форма планируемого комплекса: один корпус ставится на красную линию Троицкой площади, с изгибом перетекает в Госпитальный переулок, а там прирастает двумя массивными выступающими объемами. Евгений Подгорнов настаивает, что это два ризалита. И, мол, такое оригинальное решение позволяет решить архиважную задачу — «упорядочить незавершенный образ площади». По его мнению, реализации столь важного замысла мешает существующий здесь с 1951 г. Троицкий рынок (его снос одобрил КГИОП). Тогда как «ризалиты» позволят создать эффект общественного пространства, которое послужит всем горожанам.

Но у членов Градсовета возникли сомнения. Посыпались возражения: «Это никакие не ризалиты», «это полноценные жилые корпуса».

А нарисованный на бумаге сквозной проход к набережной Фонтанки, подаваемый как «общественное пространство», будущие владельцы квартир легко смогут закрыть и превратить в свою парковочную площадку,

предостерег архитектор Сергей Орешкин.

Одни члены Градсовета, включая рецензента проекта Феликса Буянова, предложили авторам отказаться хотя бы от одного из «ризалитов», другие — от обоих.

Критику вызвали и белый цвет фасадов (вызывающий неуместную перекличку с Троицком собором), и агрессивная к историческому окружению архитектура нового комплекса: она, по оценке профессора Юрия Курбатова, «умаляет выдающийся памятник», тогда как обязана быть «подчиненной» творению Стасова, скромным фоном для него.

Планируемый масштабный жилой комплекс с обильным количеством стекла не только уничтожит вид на Троицкий собор со стороны пересечения Фонтанки с Крюковым каналом, но и нарушит инсоляцию квартир в существующих рядом домах, а также лишит солнца детскую площадку во дворе.

Отметили эксперты и очевидный недостаток заложенных машино-мест подземного гаража — всего 75 на 90 квартир ожидаемо состоятельных владельцев, где обычно не один автомобиль на семью.

Общая площадь проектируемого комплекса — 17,7 тыс. кв. метров.

Вовсе не было представлено градостроительное обоснование по социальным объектам, которые должны сопутствовать намечаемому строительству, на эту недоработку указал председатель Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев. Его вроде бы огорчает, что «город становится монофункциональным», вот и тут «рынок уходит, все превращается в жилье», но «такова реальность нашего времени, и противостоять этому в рамках своих полномочий у КГА не получается, хотя непонятно, надо ли».

Товарищи по цеху признавались, что им жаль давно прижившийся здесь старый рынок с его уместной своей лаконичностью архитектурой. Так, Михаил Мамошин напомнил о ценности здания, возведенного по проекту выдающегося советского зодчего Лазаря Хидекеля.

Фото: проектные предложения архитектурной мастерской «Интерколумниум»

В ходе дискуссии подняли и еще одну тему — соседства с подразделением психиатрической больницы им. Кащенко. Занимаемый им исторический больничный комплекс (наб. Фонтанки, 132) — охраняемый объект культурного наследия. До недавнего времени тут располагался психоневрологический диспансер № 7. Тучи над ним стали сгущаться примерно с 2007 года, когда интерес к этой территории стали выказывать влиятельные бизнесмены, пожелавшие построить тут отель и деловой центр. В 2010-м заинтересованной компании постановлением городского правительства было выдано разрешение на проведение изыскательских работ на данном участке. А губернатор Валентина Матвиенко заявила не только о грядущем упразднении ПНД-7, но и о том, что вообще все психиатрические больницы должны быть выведены из центра города. Эти планы вызвали протесты, обращения медиков к президенту Дмитрию Медведеву.

Как рассказывал тогда журналистам главврач ПНД-7 Сергей Литвинцев, он не раз пытался выстроить диалог с «инвесторами», но в ответ они говорили —

не понимаете, мол, интересов бизнеса, нечего вашим сумасшедшим занимать дорогую землю,

им и в Лодейном Поле будет хорошо.

Менялись губернаторы и интересанты, в итоге к концу 2016 года провели «реорганизацию» городской психиатрической больницы № 1 им. Кащенко, присоединив к ней ПНД-7 со стационаром. Все здания, предоставленные больнице в оперативное управление, остаются (пока, во всяком случае) в собственности города. В корпусе на Фонтанке работает десять отделений, в том числе «смешанное соматопсихиатрическое отделение для инфекционных больных».

Плотное соседство с жилым комплексом при таких вводных недопустимо, для больницы установлена санитарно-защитная зона в 50 метров. И парковки (ввиду выделяемого транспортными средствами угарного газа) не могут располагаться ближе установленного нормами предела — в зависимости от количества машино-мест этот показатель варьируется от 15 до 50 метров. Также, согласно требованиям, не менее 60% санитарно-защитной зоны медучреждений должно отводиться под зеленую зону, оборудованную для прогулок пациентов.

Однако, по оценкам эксперта постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александра Карпова, отступ от пресловутых «ризалитов» до ограды больничного комплекса — 11–12 м. Решать эту проблему застрельщики нового строительства намерены, похоже, простым путем: за счет сокращения самой санитарно-защитной зоны.

Главный врач больницы им. Кащенко Олег Лиманкин узнал о намечающемся строительстве на Фонтанке от корреспондента «Новой». И оказался не готов комментировать последствия такого соседства до ознакомления с проектом.

Александр Карпов же не исключает такого развития событий: «Те, кто сегодня говорит — а что такого, дом с видом во двор психиатрической больницы, — завтра станут заявлять о необходимости соблюдать приватность ее пациентов и медицинской тайне, потом — что здания не соответствуют современным требованиям и что нужно подыскать такому медучреждению новое место».

В том, что молчит, не выказывая никаких возражений по решению о грядущем сносе своего здания, руководство Троицкого рынка, ничего удивительного нет. Владеет этим рынком концерн «Питер» Николая Пономарева. Аффилированное с ним ООО «Никсем» — заказчик жилого комплекса на месте рынка, проект которого и рассматривал Градостроительный совет.

Согласно открытым данным, Николай Пономарев — выпускник школы КГБ, службу в этой организации завершил в 1991 г. в звании подполковника. Работал директором по производству Внешнеэкономической ассоциации «Ленстройинтер», в 1992-м учредил коммерческий центр «Питер»». Среди его бизнес-проектов — реконструкция корпусов Апраксина двора, Сенного и Троицкого рынков, торгово-развлекательные комплексы «Сенная» у одноименной площади и «Питер» в Московском районе. В рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» — 2018 господин Пономарев занимает 18-е место, его состояние на прошлый год оценивалось в 55,3 млрд рублей. Среди активов концерна «Питер», помимо Сенного и Троицкого рынков, бизнес-центры класса «А» на Итальянской и Малой Морской улицах Петербурга, почти четверть частных площадей в Апраксином дворе (12 корпусов), комплекс бывшего «Лениздата» на Фонтанке, четырехзвездный отель Park Inn by Radisson в Петрозаводске и база отдыха «Ильичево» на Карельском перешейке.

Планы столь авторитетного бизнесмена, угрожающие застить вид на Троицкий собор, не вызвали возражений РПЦ.

Хотя нынешней весной ее Санкт-Петербургская митрополия выступила с предложением не устанавливать для объектов религиозного значения предельных высотных параметров в Правилах землепользования и застройки. Тогда представлявший эту инициативу епархиальный архитектор Дмитрий Борунов указывал на необходимость закрепить за культовыми зданиями доминирующую роль — поскольку они «априори являются уникальными и особо значимыми токами визуальных связей в структуре города, ее пространственным каркасом».

Но в планируемом масштабном строительстве подле Троицкого собора в епархии проблемы не видят, так заявила «Петербургскому дневнику» руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова.

Обеспокоенность выражают только градозащитники, жители близлежащих домов (что могут «поехать» с началом стройки рядом), а также те члены Градостроительного совета, которые оказались не готовы одобрить представленный проект как минимум до предъявления его полноценной визуализации и непредвзятой оценки возможных рисков для исторических панорам. Каким образом аппарат главы КГА оформит итоговый протокол этого заседания, станет известно после его обнародования, на что у комитета уходит порой около месяца (голосование проходит в закрытом режиме). Градозащитники тем временем намереваются исследовать законность выданного КГИОП согласования, не исключая перспективы судебного разбирательства.