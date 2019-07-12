Пропали миллиарды и рейтинги

11 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Овсянников сам попросил снять его с должности.

По словам собеседников «Новой газеты» в правительстве Севастополя, на самом деле покидать свой пост губернатор не собирался. Это была инициатива Москвы.

— О своей грядущей отставке Дмитрий Овсянников узнал еще в мае. Важную роль в принятии этого решения сыграли материалы главного контрольного управления правительства Севастополя, — сообщил один из собеседников.

В материалах главного контрольного управления говорится о крупных финансовых нарушениях, произошедших при Дмитрии Овсянникове. Например, пропаже и частичном нецелевом расходовании средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные». Самый дорогостоящий объект Федеральной целевой программы развития Севастополя (на очистные сооружения планировалось выделить 6,8 млрд рублей) до сих пор не построен. Причина — первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке «ОФК».

Еще 526 млн были потрачены нецелевым образом. Сейчас судьбу этих денег выясняет Следственный комитет.

Или другой пример — севастопольский городской автозаправочный комплекс (12 заправок, 2 административных здания и нефтебаза) в январе этого года был продан по заниженной цене (так считают в контрольном управлении) фирме «Севастопольнефтепродукт», владельцы которой могут быть связаны с Дмитрием Овсянниковым. Учредитель компании Гульнара Демочкина одновременно с Овсянниковым окончила Удмуртский госуниверситет, а затем ее карьера развивалась в тех же регионах, что и у экс-губернатора.

Наконец, главное контрольное управление довело до администрации президента информацию о том, что

тысячи объектов севастопольского морского порта оценены правительством города в 1 копейку или 1 рубль.

Это, по информации контролирующего органа, может говорить о готовящемся банкротстве порта с последующей продажей его «своим людям».

В отличие от «близких людей» сам Севастополь при Дмитрии Овсянникове не разбогател. Основным источником денег в бюджете города как были, так и остались дотации: в 2019 году они составили 31,1 млрд рублей при общем бюджете 46,1 млрд.

Да и благосостояние самих севастопольцев не улучшилось: в декабре 2018 года город занял предпоследнюю строчку в зарплатном рейтинге городов России, обогнав только ростовский город Шахты. При официальной средней зарплате в 25,7 тысячи рублей (данные Росстата), реально большинство севастопольцев получают 15-20 тысяч. И здесь не стоит забывать про высокие крымские цены.

Любопытно, что эволюция отношения севастопольцев к Дмитрию Овсянникову была ровно такой же, как к его предшественнику Сергею Меняйло.

Меняйло возглавил город на волне «крымской весны». Город встречал его с воодушевлением. Но постепенно ряд управленческих ошибок и конфликты с Законодательным собранием, спикером которого был «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый, привели к тому, что горожане начали собирать подписи за отставку губернатора. Подписались 22 тысячи человек.

Меняйло сняли. После этого в городе резко выросли продажи шампанского.

На Дмитрия Овсянникова также сначала возлагали большие надежды. Молодой, образованный, да еще и «технократ». Казалось, город ждет модернизация. Севастопольцы дали Овсянникову 71% голосов на выборах. А дальше круг начал замыкаться: ошибки в управлении, конфликт с депутатами, сближение с одиозным застройщиком Павлом Лебедевым, чьи дома, возведенные на священных для севастопольцев землях — и на мысе Фиолент, и в урочище Ласпи, и в городских бухтах — являются объектом критики горожан. Наконец, пропавшие деньги. Дмитрия Овсянникова отправили в отставку на фоне подготовки общегородского референдума о недоверии ему. Севастополь отметил увольнение своего второго губернатора фейерверком.

Однако нельзя сказать, что Дмитрию Овсянникову не удалось вообще ничего. В первые месяцы его правления в Севастополе начали активно строить и ремонтировать дороги, при нем в городе наконец появились цивилизованные детские и спортивные площадки.

— Правда, под новыми дорогами остались старые коммуникации, и сейчас эти дороги перерывают. А площадки, по нашей информации, оказались не совсем подарком городу — насколько мы знаем, их стоимость будет включена в платежки горожан, — говорит главный редактор севастопольского издания «Примечания» Виктор Ядуха.

Собеседники «Новой» отмечают, что отставка губернатора произошла за два месяца до выборов в Законодательное собрание города. По их мнению,

назначение нового главы города положительно скажется на рейтинге «Единой России», который сейчас в Севастополе составляет, по данным опросов, от 14% до 31%.

Главной причиной столь низких рейтингов собеседники «Новой» называют неудачи исполнительной власти. В «ЕР» уже назвали отставку Овсянникова «закономерной».

Новым врио губернатора Севастополя стал глава исполкома ОНФ Михаил Развозжаев. У Развозжаева к 38 годам — богатая политическая карьера. Он 11 лет проработал в правительстве Красноярского края, затем занимал должность замминистра по делам Северного Кавказа. В октябре 2018 года он на месяц возглавил Хакасию — это произошло после того, как глава региона Виктор Зимин не смог выиграть выборы в первом туре. Примечательно, кстати, как сообщил Развозжаеву о его назначении в Хакасию Владимир Путин: «Просьба заключается в том, чтобы Вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике <...> И потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну Вас в Москву и, безусловно, найду Вам применение в федеральных органах».

В федеральных органах Развозжаев не задержался, и отправился в Севастополь. В Сибири его характеризуют, как человека исполнительного и совершенно системного. В коррупционных скандалах, что важно, незамеченного.

Путь своих предшественников в Севастополе Развозжаев уже не повторит — хотя бы потому, что город воспринял его назначение настороженно, руководствуясь формулой «каждый следующий губернатор оказывается хуже предыдущего». Сможет ли Михаил Развозжаев пройти обратный путь — от настороженного отношения к народной любви — покажет время.