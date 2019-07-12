Оброк за упрек
Уральского предпенсионера обязали платить по 100 рублей в день промышленному гиганту
Сергей Рябцев. Фото: Иван Жилин/«Новая газета»
Иван Жилинспецкор
Арбитражный суд Пермского края вынес постановление по иску нефтехимической компании «Форэс» (чистая прибыль в 2017 году — 1,7 млрд рублей) к 60-летнему жителю города Сухой Лог Сергею Рябцеву. Мужчину обязали извиниться перед компанией за опубликованный на YouTube ролик, в котором он рассказывает, что завод «Форэса» в Сухом Логу пагубно влияет на экологию города. В случае неисполнения решения суда Рябцев должен выплачивать компании по 100 рублей в день.
— Жаловаться на завод я начал еще в 2010 году, — рассказывает Рябцев. — Заметил, что при южном ветре выбросы с предприятия (оно производит пропанты для нефтяной промышленности) летят прямо на мой огород — я живу всего в 150 метрах от завода. При этом у меня начинала болеть голова, першило в горле.
Рябцев обратился в прокуратуру.
Сухоложский городской прокурор Владимир Васильев, проведя проверку завода, установил:
- «Предприятие осуществляет деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства — в отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проекта организации санитарно-защитной зоны».
В отношении «Форэса» было возбуждено административное дело. Прокуратура через суд потребовала от компании получить разрешение на выбросы и создать санитарную зону вокруг завода. Однако иск сухоложского прокурора был отклонен Верх-Исетским судом Екатеринбурга (обстоятельства этого дела «Новой газете» неизвестны).
— Санитарной зоной объявили пустырь, который находится между заводом и улицей, на которой я живу. Я думал, что там высадят деревья, которые будут перехватывать выбросы. Но в итоге на местности ничего не изменилось. Выбросы продолжились, проблема осталась, — говорит Сергей Рябцев.
Долгое время Рябцев ходил по инстанциям: от Роспотребнадзора до администрации президента. Насобирал чемодан отписок, в которых сообщалось, что Сухой Лог — действительно экологически неблагополучный город, но работы над улучшением обстановки ведутся. Никаких изменений при этом, по словам Рябцева, не следовало.
Тогда Рябцев снял десятиминутный ролик, в котором рассказал о всех своих мытарствах и зафиксировал выбросы с предприятия. Ролик получился жестким. Мужчина назвал владельцев завода «мерзавцами, которые ради наживы забыли о местных жителях», обвинил их в том, что сухоложцы, опасаясь за свое здоровье, бросают расположенные близ завода дома и дачные участки. Рябцев также обвинил компанию в уклонении от уплаты налогов.
В ответ «Форэс» подала на мужчину в суд. В исковом заявлении представители компании назвали выступление Сергея Рябцева «формирующим негативное мнение о предприятии, оскорбительным для его учредителей <…>, и, как следствие, оказывающим негативное влияние на деловую репутацию компании».
От мужчины потребовали публичного опровержения, а в случае невыполнения этого требования — выплаты компании 500 000 рублей.
Суд с доводами «Форэса» согласился, обязав Рябцева записать видеоролик с извинениями перед компанией и опровержением своих слов, а также выплатить компании 6000 рублей, которые она потратила на уплату госпошлин при подаче иска.
В случае невыполнения требований, согласно решению суда, Рябцев должен выплачивать «Форэсу» по 100 рублей в день.
— Я работаю в водоканале, и получаю 13 000 рублей в месяц. 3000 теперь буду отдавать «Форэсу», потому что извиняться не намерен.
У меня сейчас целый букет заболеваний, в том числе и болезни сердца. Не исключаю, что это связано с выбросами, — говорит Рябцев.
Официальный представитель «Форэса» Андрей Расторгуев в беседе с корреспондентом «Новой газеты» подчеркнул, что претензии компании к Сергею Рябцеву связаны не столько с тем, что он назвал ее руководство «мерзавцами», сколько с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и нарушении природоохранного законодательства.
— Никаких доказательств нарушения компанией «Форэс» законов РФ Сергей Рябцев не привел. Это была прямая ложь. Что касается промышленных выбросов, то разрешения на них имелись и имеются. Выбросы находятся под контролем. Пробы воздуха близ дома Сергея Рябцева забирались неоднократно, причем как нашей эко-аналитической лабораторией, так и надзорными органами. И превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ обнаружено не было.
По словам Андрея Расторгуева, процесс установления санитарной зоны для предприятий довольно сложный, и происходит в несколько этапов: «Окончательно санитарная зона для Сухоложского подразделения «Форэс» была установлена в 2015 году. Она была установлена по фактически измеренным воздействиям, прошла все необходимые экспертизы и получила все разрешения».
— Я считаю, что Сергея Рябцева используют в «кампании против «Форэса», которую на протяжении долгого времени стимулирует одна из фирм-конкурентов, — заявил Расторгуев.
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