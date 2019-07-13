На нас опять напали, и вовремя

Мы тут сидим, за окном лето, и птички чирикают, по телевизору футбол начался, а враг тем временем уже перешел наши моральные границы. Против России развязана «моральная война» — без ультиматума, без высылки послов и наших олигархов на родину.

Надо полагать, о подготовке неприятеля к этой необычной войне нас предупреждали перебежчики, но мы верим только официальным источникам. И вот она — надежная информация: временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета сообщила, что «моральная война» уже идет. Так что, уважаемые граждане, ждите повесток, а не дождавшись, отращивайте бороды, одевайтесь в телогрейки и уходите в партизаны.

Что? Вы не знаете ни о какой комиссии по защите суверенитета? Нехорошо.

Комиссия хоть и временная, но люди, не жалея себя, заседают в ней уже два года. Возглавляет ее первый заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов, и, по его словам, проведено уже десять плановых заседаний, девять круглых столов и свыше двадцати рабочих совещаний. Странно, что, зная о такой нашей трудоспособности и целеустремленности, какой-то враг решается с нами воевать.

А он решается. Некий Запад проворнее нас вмешивается в дела Украины или Венесуэлы. Он расшатывает наш суверенитет и раскачивает нашу надувную лодку, рассчитывая на проколы, которые мы своей лодке обычно обеспечиваем сами.

«Враг» — это не для нагнетания и мобилизации. Это рабочий термин, употребляемый в комиссии. Так прямо и предложено: «врага бить его же оружием». Что же это за оружие? О нем вряд ли знают даже в концерне «Калашников» и на «Уралвагонзаводе». Речь, оказывается, идет о вроде бы мирной РПЦ, отделенной от государства, но примыкающей к его руководящим органам. При чем тут РПЦ? А при том, что одним из элементов атаки на суверенитет России комиссия считает попытки дискредитации этой религиозной организации. И предлагает создавать на канонической территории РПЦ «некоммерческие организации», которые отстаивали бы суверенитет России, действуя за границей. Податься в эти нестроевые религиозные отряды, конечно, приятнее, чем в партизаны, хотя бороды соратников с виду те же. Там и продукты с самолета сбросят повкуснее, и понадежнее будет связь с Большой Землей, которая в последнее время стала еще больше.

В общем, враг не дремлет. У него прямо бессонница какая-то. И нам, даже в тылу «моральной войны», нельзя расслабляться.

Время настало суровое, поэты уже рифмуют «розы» не на «морозы», а на «угрозы», и не задают вопросов типа: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?». Понятно, не даром, а за счет бюджета.

И главное: чем суровее время, тем меньше требований должно быть у населения по части уровня жизни. Какие еще пенсии? Какие цены? Какое ЖКХ? Какая медицина? Нет, военно-полевой госпиталь, пожалуй, должен работать. Или не должен? На «моральной войне» вроде бы обходятся без бинтов и перевязок. А если ненароком ранило друга из Совета Федерации, то его перевяжет подруга из Государственной думы. И под пропагандистским огнем противника вынесет его из временной комиссии.