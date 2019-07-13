Успокойтесь с «Миром»

Поправки в закон «О национальной платежной системе», которые Госдума собирается рассмотреть в конце июля, могут поставить под угрозу работу Visa и MasterCard в России, сообщили в пятницу российские СМИ. По данным газеты «Коммерсантъ», изменения ужесточают правила работы российских «дочек» международных платежных систем (МПС), в частности, запрещая им останавливать расчеты по картам банков, попавших под западные санкции. В этом случае Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и другие компании будут вынуждены прекратить свою деятельность на территории страны, а россиян переведут на карты «Мир», которые не принимаются за рубежом.

«Новая» связалась с заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Юрием Олейниковым, который заявил, что СМИ неправильно интерпретируют смысл поправок и зря «пугают народ».

— Никто не запрещает иностранные платежные системы. Они будут работать совершенно свободно, если они кобейджинговые (совместные карты двух платежных систем. — Ред.), то есть эмитированы российскими банками. Определенные ограничения будут касаться только карточек, эмитированных за рубежом. Кроме того, поправки больше всего касаются [платежной системы] Alipay, потому что китайцы приезжают в Россию со своими карточками и пользуются ими здесь. Регулирование нужно вводить, чтобы понимать оборот денег и ограничивать неконтролируемые расчеты.

Опрошенные «Новой» эксперты согласны с тем, что одномоментный запрет в России международных платежных систем маловероятен. Однако попытки властей защититься от западных санкций путем финансового импортозамещения могут привести к побочным эффектам для обычных пользователей банковских карт. Тем более, что российские депутаты далеко не всегда могут объяснить, что и как собираются регулировать.

Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ

— Поправки касаются не карт, эмитированных за рубежом, а карт иностранных платежных систем, эмитированных российскими банками. Олейников говорит о запрете на операции российских банков с иностранными платежными системами, не включенными в реестр Банка России. Это совершенно второстепенный вопрос.

Опыт «Еврофинанс Моснарбанка» показал, что в случае попадания под жесткие санкции российского банка карты VISA и MasterCard, эмитированные этим банкам, блокируются российским процессинговым центром из-за того, что он не хочет попасть под те же санкции. Попытки обезопасить российские банки и держателей эмитированных ими карт VISA и MasterCard от блокировки в случае попадания этих банков под санкции оказались тщетными.

Ведь санкции распространяются как эпидемия — тот, кто взаимодействует с попавшим под санкции лицом, сам рискует оказаться под санкциями. Новые поправки никак не решают эту проблему. Их принятие действительно может привести к исходу международных платежных систем из России.

Такой исход станет очередным этапом на пути экономической и финансовой изоляции нашей страны.

Основным бенефициаром этой новации будет, несомненно, НСПК, которая пока снабжает картами «Мир» преимущественно бюджетников. Эта система уже эмитировала свыше 50 млн карт.

Нет сомнения, что НСПК сумеет полностью обеспечить картами всех россиян в случае ухода международных платежных систем. Кобейджинговые карты «Мир» позволят рассчитываться и за рубежом, вопрос в том, насколько быстро и насколько широкую сеть партнеров иностранных платежных систем удастся нарастить НСПК.

Также понятно, что если и НСПК окажется под жесткими американскими санкциями, попадет в список SDN, то все эти усилия по выстраиванию партнерской сети окажутся напрасными. И картами «Мир» можно будет расплачиваться только в России и союзных государствах, а других карт не будет.

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Тимур Нигматуллин портфельный менеджер компании «Открытие брокер»

— Честно говоря, я не вижу никакой логики в словах депутатов о том, что поправки будут касаться только карт, эмитированных за рубежом. Насколько я понимаю, основная цель поправок — снизить санкционные риски для российской экономики в случае ограничений основных платежных систем (Visa и Mastercard) по поручению правительства США.

Концептуально задумка состоит в том, чтобы были отдельные юрлица, которые эти поручения не исполняли бы. Но подробностей о том, как это будет работать, никаких нет. Надо смотреть по итогам текста законопроекта, а он появится, только когда профильный комитет обсудит поправки.

Проблему санкций решить сложно, если вообще возможно.

Системы предпочтут уйти, если ограничения будут слишком серьезными.

Совершенно непонятно, почему Центральный банк стал бы подталкивать МПС к тому, чтобы уйти с российского рынка. Российской экономике очень выгодно, чтобы на платежном рынке была конкуренция, были низкие комиссии, чтобы был сервис инфраструктуры. Если системы уходят, то экономика начинает смещаться в сторону наличного денежного обращения, растет доля серой экономики. Так что интерес Центрального банка, на мой взгляд, заключается в том, чтобы оборот безналичных платежных средств постоянно рос.

При этом для МПС российский рынок вообще не важен. Конечно, в контексте общей экспансии он интересный, но не более чем. Российская экономика — это 2% от мировой, о чем здесь вообще говорить.

Станислав Волков управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР

— Сейчас российские банки подстрахованы от санкций с помощью платежной системы «Мир». Все транзакции внутри России идут через НСПК, что снижает риски утечек информации и упрощает перевод транзакций в случае ухода какой-либо международной системы из России. Соответственно, вопрос состоит в том, какую дополнительную защиту мы хотим получить.

Мы, конечно, не добьемся того, чтобы за рубежом проходили операции по картам, которые эмитировали подсанкционные банки, если не говорить о платежной системе «Мир». Что касается внутрироссийских транзакций, то, наверное, можно создать какие-то дополнительные риски для иностранных платежных систем — облагать штрафами за исполнение санкций, наложенных на российские банки, например. Данный законопроект нацелен как раз на это. Вопрос только в том, сработает ли это.

На мой взгляд, угроза бы сработала, если речь шла, например, о Китае. Если бы у Visa и Mastercard был выбор, уйти или нет с китайского рынка, то победила бы жадность. Однако так как российский рынок меньше, то здесь этот стимул может не сработать, и при очень жестком давлении они могут в какой-то момент принять решение уйти.

С другой стороны, мы понимаем, что раз такие инициативы появились, то они, скорее всего, были заранее обговорены с участниками рынка, и уже найдены какие-то компромиссные решения.

Поэтому я думаю, что итоговый вариант законопроекта не повлечет за собой катастрофических последствий.

Понятно, что с точки зрения клиентов мгновенное отключение карт Visa и Mastercard будет довольно болезненным. Россиянам придется больше пользоваться наличными, платить больше комиссий за снятие наличных и так далее. Катастрофы для финансовой системы не произойдет, потому что расчеты будут подхвачены НСПК, но для держателей карт это негативный сценарий.