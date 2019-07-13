Комплексная депортация

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Российское правительство усилиями вице-премьера «лет ми спик фром май харт» Виталия Мутко (неосмотрительно мы стали о нем подзабывать!) вернуло в повестку дня чудовищный законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс, внеся поправки к его второму чтению. Суть проекта была изложена более полутора веков назад Марксом и Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии»: «Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».

Законопроект с длинным названием «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)» вводит понятие «комплексного развития территорий».

Под этим понимается «обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности гармоничного сочетания различных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства… в целях создания комфортных условий для проживания граждан, формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, обеспечения социального, экономического и экологически сбалансированного развития территории».

Но пробьемся через словесный забор: «комплексное развитие» нужно лишь для «вовлечения в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок муниципальных образований». Ибо наличие таких «депрессивных площадок» вызывает «обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления. Более того, они «создают угрозу здоровью, а иногда и жизни граждан».

Поэтому надо, под предлогом или «развития застроенной территории», или «комплексного развития территории», дать возможность властям принудительно изымать земельные участки и недвижимость (в том числе жилые дома) и передавать их застройщикам. При этом

«изымать» можно и жилые дома, которые не являются аварийными: вполне достаточно принятия властями решения о включении дома в соответствующую «адресную программу».

Жители домов, у которых таким путем будут фактически отнимать собственность, никакими правами на блокирование решения об их включении в «адресную программу» не наделяются.

Проще говоря, власти утверждают адресную программу — и жителям дается команда «на выход с вещами». Теоретически можно будет судиться. Но практически, как известно, суды почти всегда действуют в связке с администрацией, оставляя в силе решения об изъятии.

Что касается «депрессивных площадок», то стоит напомнить: когда в Петербурге собирались строить гигантскую башню «Охта-центра» напротив Смольного собора, одним из главных аргументов ее лоббистов было объявление якобы «депрессивным» района Охты, где намеревались возвести «Газоскреб». И только сопротивление горожан остановило эти планы, заставив перенести башню подальше от центра города (где она, конечно, все равно искажает «небесную линию» Петербурга, но не так чудовищно).

«Деятельность, направленная на развитие таких территорий, в полной мере соответствует публичным интересам, а заключение соответствующих договоров с потенциальными застройщиками таких территорий является лишь механизмом для реализации таких общественных интересов», — цинично утверждают разработчики проекта, который, по их мнению, «окажет благоприятное влияние на развитие строительной отрасли без установления дополнительных административных барьеров, которые могут повлиять на увеличение срока строительства».

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Расшифруем: надо как можно быстрее и проще отнять собственность у граждан, выкинуть их из домов, сами дома снести — и на «зачищенной» территории застройщик «без дополнительных барьеров» сможет возводить то, что принесет ему прибыль. А жители «депрессивной» территории поедут куда-нибудь очень далеко.

Собственно, в этом — принудительной депортации граждан с якобы «депрессивных» территорий и передаче их застройщику, — и заключается подлинная цель законопроекта.

Еще до того, как законопроект в ноябре 2018 года был принят в первом чтении, и тем более после того, эксперты настаивали на исключении положения, позволяющего принудительно изымать недвижимость (кроме домов, являющихся аварийными). На этом настаивал даже общественный совет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, указывающий, что необходимо (в соответствии с международным опытом) получить добровольное согласие большинства собственников на включение их домов в адресную программу.

Однако правительство эти предложения проигнорировало: в его поправках ко второму чтению законопроекта, которые в конце июня поступили в Госдуму, возможность принудительного «изъятия» домов, которые не являются аварийными, сохраняется. И неудивительно: если убрать это положение, то «зачистка» территорий станет невозможной.

Если законопроект пройдет второе и третье чтения и станет законом — на всю страну может распространиться опыт реновации по-московски. Ограничивающей право собственности, связанной с постоянными скандалами и вызывающей массовые протесты граждан, которых хотят принудительно переселить, расчистив их привычную для проживания территорию для новых хозяев.