Шествие уперлось в полицию у Мосгоризбиркома. Онлайн

Юлия Галямина, повернувшись к собравшимся около мэрии: «Друзья, мы не расходимся сейчас! Мы придем завтра и послезавтра и каждый день! Все лето свободное».

О том же говорит юрист ФБК Жданов, тоже один из кандидатов, подписи которого забраковали. Люди соглашаются с ним.

— Мы уйдём отсюда, сдавшись?

— Нет!

— Мы будем выходить на улицы каждый день!

— Каждый день!