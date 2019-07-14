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ОНЛАЙНОбновлено 9 минут назад

Шествие уперлось в полицию у Мосгоризбиркома. Онлайн

Общество

 

Корреспондентка «Новой» Елизавета Кирпанова поговорила с одним из полицейских, находящихся на месте.

Е. К.: Как-то вы сегодня спокойно работаете, никого не задерживаете.
П: Так мы всегда так работаем.
Е. К.: А сегодня будете кого-нибудь задерживать?
П: Пока команды такой не было.

Яшин — у Мосгоризбиркома: «Чего вы боитесь своего народа?»

Перед протестующими выступил Илья Яшин. «Если вы честные люди, если у вас якобы честные выборы, чего вы боитесь своего народа?» — сказал он. В конце выступления он поблагодарил присутствующих: «Я горжусь быть одним из вас, спасибо вам!». 

Со стороны Моховой улицы сейчас так. Уходящих от здания избиркома свободно выпускают, входящих в эту зону — досматривают. 

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

 

Полицейские предупредили SERB, а Жданов попросил ретивых активистов слезть со стены

Спокойное соблюдение порядка выглядит так: профилактическую беседу с активистами SERB провели полицейские, присматривающие за порядком на несогласованной акции. А один из инициаторов сегодняшнего сбора, юрист ФБК Иван Жданов, попросил некоторых активистов слезть со стены здания (на фото), чтобы не спровоцировать полицию.

Прибывает полиция, появились «титушки» из движения SERB

К зданию Мосгоризбиркома подошли активисты маргинального движения SERB. На фото Гоша Тарасевич, не раз провоцировавший драки на уличных акциях. Также поступают сообщения о полицейском подкреплении.

«Важно не поддаваться на провокации!», «Там провокаторы, не ведитесь!» — советуют друг другу собравшиеся. Юрист ФБК Иван Жданов громко объявляет о прибывших на акцию провокаторах.

Люди скандируют: «Игнорируй!»

Вид на собравшихся у Мосгоризбиркома. Фото Виктории Одиссоновой

Соболь: «Буду голодать у избиркома до встречи с Горбуновым»

Любовь Соболь заявила собравшимся у Мосгоризбиркома, что продолжит голодовку — прямо тут. «Я буду оставаться здесь, пока Горбунов (руководитель Мосгоризбиркома — Ред.) не встретится со мной и всеми остальными» (видео — тут).

Люди скандируют: «За Любовь!»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Люди прорываются через оцепление полиции, кричат: «Это наш город!», «Регистрируй!» и «Мы не уйдем».

Полиция выстроилась цепью у дверей Мосгоризбиркома.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Тут давка». Полиция остановила шествие у Мосгоризбиркома

Полиция остановила шествие во главе с Любовью Соболь и Иваном Ждановым у здания Мосгоризбиркома. Здесь выстраивается полицейское оцепление. Сзади люди продолжают подходить — собралось несколько сотен человек.

«Тут давка», — сообщает наш корреспондент.

Люди скандируют: «Даешь честные выборы!»

На Никитском переулке — несколько сотен человек. И громко.

Любовь Соболь: «К Избиркому!»

Любовь Соболь взяла российский флаг и отправилась к зданию Мосгоризбиркома (Моховая, 11, 10 минут пешком от мэрии, судя по картам). Люди пошли следом. 

В сторону Моховой проехали пять автозаков. Около гостиницы Ritz Carlton шествие останавливается. Часть людей заранее сворачивает на Никитский переулок — так можно свободно пройти до Мосгоризбиркома.

Общий вид акции у мэрии Москвы. Фото Виктории Одиссоновой

Любовь Соболь предложила собравшимся идти к Мосгоризбиркому и требовать встречи с его руководителем — Валентином Горбуновым.

Ранее Горбунов назвал голодовку Соболь попыткой «надавить на избиркомы».

«Руки прочь от подписей». Видео

А на другой стороне Тверской собралось немало зрителей акции у мэрии.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

«Пусть каждый стучит в дверь мэрии!»

Яшин предложил каждому пришедшему «постучать в дверь мэрии». Выступавшие сегодня спикеры в целом обсуждают, что собираться нужно «каждый вечер».

Люди стучат в дверь мэрии. (Здание закрыто на выходные.)

Тем временем у места акции собирается больше полицейских.

Другие тезисы спикеров, взявших слово у здания мэрии: «Россия будет свободной!», «Путина в отставку!», «20 числа зовем с собой друзей и снова выходим!», «Мы в своем праве!» и «Ни дня без действий!»

«Мы будем выходить каждый день!»

Юлия Галямина, повернувшись к собравшимся около мэрии: «Друзья, мы не расходимся сейчас! Мы придем завтра и послезавтра и каждый день! Все лето свободное».

О том же говорит юрист ФБК Жданов, тоже один из кандидатов, подписи которого забраковали. Люди соглашаются с ним.

— Мы уйдём отсюда, сдавшись?

— Нет!

— Мы будем выходить на улицы каждый день!

— Каждый день!

До 2000 человек участвуют в шествии по Тверской до мэрии

В шествии участвуют до 2 тысяч человек, считают корреспонденты «Новой».

Люди дошли до Тверской, 13.

«Мы требуем, чтобы оппозиция участвовала в выборах! Мы требуем, чтобы у граждан был выбор, была альтернатива! Мы требуем признания нашего человеческого и гражданского достоинства. Мы будем выходить столько, сколько потребуются — к Думе, к мэрии. Это наша страна, наш город!» — скандирует Илья Яшин.

Тем временем его сменяет Юлия Галямина.

Фотография в тему от Виктории Одиссоновой / «Новая газета»

Всего за 40 минут с начала акции стояние на Пушкинской превратилось в шествие по Тверской. Без задержаний. Собравшиеся дошли уже дошли до здания мэрии — куда позвал их Илья Яшин.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Люди идут по Тверской. У дома №17 Яшин остановился, влез на камень и стал скандировать «Допускай!» и «Свободу!». Периодически останавливаются, ждут остальных, потом снова идут.

По ходу движения рядом видно только одну полицейскую машину и впереди метров сто вперед — один автозак.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

А что полиция?

Автозаков поблизости не видно. Полиция только выставляла ограждения со стороны Тверской, но не замкнула цепь. Сотрудник ДПС попросил толпу пропустить автомобили, а затем идти.

Яшин призвал собравшихся идти к мэрии

Илья Яшин: «Нас пытаются унизить, нас пытаются оскорбить. Я хочу, чтобы Собянин и все ребята в мэрии услышали наш голос внятно и четко!»

Он призвал прямо сейчас собравшихся двинуться к зданию мэрии. Люди стали переходить дорогу и направляются по Тверской улице в сторону мэрии.

Любовь Соболь на трибуне. Собравшиеся приветствуют ее: «Соболь! Соболь!» и «За Любовь!».

Соболь подтвердила, что объявила голодовку и не собирается «просто так все это оставлять».

Митрохин зовет всех на встречу с Эллой Памфиловой 16 июля

«Во вторник, в 10 утра мы вместе со всеми независимыми кандидатами пойдем к ЦИКу, чтобы потребовать встречи с Эллой Памфиловой», — сказал журналистам Сергей Митрохин.

16 июля окружные избиркомы должны обнародовать итоги регистрационной кампании.

Яшин: «Мы должны добиться того, чтобы все оппозиционные кандидаты были допущены к выборам! Допускай!»

Люди скандируют: «Допускай!»

На импровизированной трибуне по очереди выступают Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Елена Русакова, Иван Жданов, Кирилл Гончаров.

Фото: Виктория Одисонова / «Новая газета»

Кто пришел

Видим Дмитрия и Геннадия Гудковых, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Валерия Рашкина, Сергея Митрохина. Пришел Илья Яшин. Константин Янкаускас.

Люди скандируют: «Это наш город». Аплодисменты.

А вот и фото Виктории Одиссоновой / «Новая газета»

К началу несогласованной акции на Пушкинской площади собрались 400—500 человек, сообщают корреспонденты «Новой».

Демотивирующий релиз перед сегодняшней акцией выпустил ВЦИОМ. Согласно данным опросов, 89% москвичей вообще не интересуются выборами в Мосгордуму на начало июля. Сами выборы состоятся уже в сентябре.

Что, где, почему

Сегодня в Новопушкинском сквере Москвы (рядом метро Пушкинская, Тверская и Чеховская) ожидается несогласованная акция в поддержку и за допуск независимых от мэрии Москвы кандидатов в Мосгордуму. Власти предупредили инициаторов анонса акции в фейсбуке об ответственности. Однако группа из 14 кандидитов, которым грозит недопуск на выборы, считают эту акцию «встречей с избирателями» —  закон дает им право на агитацию, поскольку окончательное решение о регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму избиркомы должны принять 16 июля — формально через 2 дня.

В фейсбуке около 2,4 тысяч москвичей отметило, что будет участвовать в несогласованной акции, и еще более 4 тысяч «возможно, придет».

Вчера, 13 июля стало известно, что в наиболее известном московском округе №43 никакой конкуренции не случится, потому что все смовыдвиженцы якобы не смогли пройти проверку на качество подписей. У всех кандидатов: Любови Соболь, Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова, футболиста Дмитрия Булыкина и эпатажного рок-музыканта Сергея Троицкого был обнаружен запредельный (>10%) брак в подписях.

Любовь Соболь вскоре после этого обратилась к своим сторонникам и объявила голодовку «до победного конца». В ответ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Соболь в попытке давить на комиссию через соцсети.

Другой оппозиционный политик, Илья Яшин, продолжает рассказывать о давлении при попытке зарегистрироваться кандидатом в депутаты. В его подписях избирком также обнаружил запредельный брак, что вероятнее всего лишит его возможности зарегистрироваться кандидатом. Яшин — один из инициаторов сегодняшней акции в Новопушкинском сквере.

Теги:
несогласованные акции, москва
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