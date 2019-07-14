Шествие уперлось в полицию у Мосгоризбиркома. Онлайн

Сегодня в Новопушкинском сквере Москвы (рядом метро Пушкинская, Тверская и Чеховская) ожидается несогласованная акция в поддержку и за допуск независимых от мэрии Москвы кандидатов в Мосгордуму. Власти предупредили инициаторов анонса акции в фейсбуке об ответственности. Однако группа из 14 кандидитов, которым грозит недопуск на выборы, считают эту акцию «встречей с избирателями» — закон дает им право на агитацию, поскольку окончательное решение о регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму избиркомы должны принять 16 июля — формально через 2 дня.
В фейсбуке около 2,4 тысяч москвичей отметило, что будет участвовать в несогласованной акции, и еще более 4 тысяч «возможно, придет».
Вчера, 13 июля стало известно, что в наиболее известном московском округе №43 никакой конкуренции не случится, потому что все смовыдвиженцы якобы не смогли пройти проверку на качество подписей. У всех кандидатов: Любови Соболь, Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова, футболиста Дмитрия Булыкина и эпатажного рок-музыканта Сергея Троицкого был обнаружен запредельный (>10%) брак в подписях.
Любовь Соболь вскоре после этого обратилась к своим сторонникам и объявила голодовку «до победного конца». В ответ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Соболь в попытке давить на комиссию через соцсети.
Другой оппозиционный политик, Илья Яшин, продолжает рассказывать о давлении при попытке зарегистрироваться кандидатом в депутаты. В его подписях избирком также обнаружил запредельный брак, что вероятнее всего лишит его возможности зарегистрироваться кандидатом. Яшин — один из инициаторов сегодняшней акции в Новопушкинском сквере.