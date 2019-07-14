Изготовились к снятию

С понедельника избиркомы Москвы начнут выносить решения, кто из кандидатов в депутаты Мосгордумы, представивших подписи граждан в поддержку своего выдвижения, зарегистрирован, а кто не допущен до сентябрьских выборов. Каждый день на протяжении недели независимые кандидаты публиковали у себя в социальных сетях свидетельства того, что их ведут к снятию. Часть подписей оппозиционеров избиркомы признают «рисованными» — это обнаруживается после закрытой проверки по базам МВД. Жители, подписавшиеся за кандидатов, выкладывают в соцсети видео, где показывают паспорт и подтверждают — они существуют, их подпись реальная.

Четыре дня муниципальные депутаты и неравнодушные избиратели пикетируют здание Мосгоризбиркома. 100 мундепов Москвы направили в Центризбирком требование о регистрации оппозиционных кандидатов. А в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинском сквере прошла «массовая встреча кандидатов с избирателями».

«Моя фамилия Якушкин Евгений Петрович. Я живу по такому-то адресу… Этим заявлением я подтверждаю, что поставил свою подпись за кандидата Гудкова Дмитрия», «Меня зовут Анна Гулянская, я — житель района Нагатино-Садовники. Неделю назад я поставила свою подпись за кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова. То, что я живая, подтверждаю сейчас» — это отрывки из видео, которые выкладывают в социальные сети избиратели, подписавшиеся за демократов. Политолог Екатерина Шульман написала у себя на странице в Facebook: «Проверяльщики подписей за Илью Яшина примотались к подписи племянника моего мужа. Им трудно поверить в существование человека, которого зовут Федор Александр Шульман <…>».

Подтверждать свое существование на видео жителям пришлось после оглашенных результатов проверки МВД. Подписи, которые не прошли проверку системой ГАС «Выборы», автоматически отправились на проверку по базам МВД — оба этих этапа закрыты и для кандидата, и для независимых наблюдателей. По итогу кандидат получает просто цифру «брака».Илья Яшин уже привел окончательные цифры его «недействительных», с точки зрения избиркома, подписей — 11,4% при допустимых 10. «Львиная доля подписей забракована с помощью базы МВД, которая якобы установила некорректные данные моих избирателей. Абсолютное мошенничество: возможности контролировать проверку по этой базе не дали, все сделано тайно», — заявил Яшин. В понедельник у Яшина решающее заседание избиркома, который рассмотрит аргументы юристов его штаба, а затем вынесет решение о регистрации.

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В то же время некоторые жители открещиваются от приписанных им подписей. Так случилось в 43-м округе, где идет юрист ФБК Любовь Соболь. В избиркоме от нее усердно скрывали подписные листы кандидатов — актера Андрея Соколова и футболиста Дмитрия Булыкина, но она все-таки успела, как говорит, «с боем» заснять два листа Соколова. Работники штаба Соболь пошли по указанным квартирам. На видео, которое выложил ее штаб, жителей спрашивают:

— Люди, которые собирали подписи за кандидатов в Мосгордуму, к вам не подходили?

— Не подходили. <…> (Дальше работник штаба озвучивает адрес жительницы. — Ред.) <…> Вообще я не понимаю, как они могли прийти и как в милиции могли дать мои данные? Мало ли кто придет, какое они имеют право дать мои координаты?

Кандидат от команды Навального — муниципальный депутат Константин Янкаускас — рассказал о подлоге документов во время его проверки: «Вчера во время проверки наших подписных листов членам избирательной комиссии был предъявлен подложный документ об оплате подписных листов, датированный 15 июня, от организации, в которой я не оплачивал подписные листы. А документ, который был сдан мною в комиссию в присутствии независимого члена комиссии Дмитрия Кузнецова и моего доверенного лица Дмитрия Таралова, датированный 7 июня, исчез из папки с моими документами. В результате произошедшей подмены документов комиссия приняла решение признавать при проверке недействительными все подписи, поставленные с 7 по 14 июня включительно». То есть Янкаускас может потерять больше 600 подписей при допустимом браке в 440.

Александр Соловьев из команды Гудкова заявил, что ему, «по ощущениям, зарубили» примерно 11% подписей. Многие кандидаты пока не знают окончательных процентов, потому что все еще не могут получить на руки протоколы. Елене Русаковой, кандидату от «Яблока», три раза переносили время вручения, последний раз — на воскресенье, как раз когда будет проводиться «встреча депутатов» на Пушкинской. У Дмитрия Гудкова история очень похожа: 13 июля ему также три раза откладывали оглашение цифр «непринятых» подписей. И до сих пор результатов нет.Тем временем страницу мероприятия 14 июля «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» в Facebook накануне удалили. В день блокировки ее создали заново. Под призывом прийти в Новопушкинский сквер подписались 17 независимых кандидатов: «Мы полагаем, что зачистка предвыборного поля станет явным неуважением к жителям Москвы, которые ставили свои подписи за кандидатов в депутаты и хотят видеть альтернативу на выборах», — сказано в обращении.