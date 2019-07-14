Кремлефобское

Одно из самых часто используемых начальством и его пропагандистами слов — «русофобия». Оно близко по значению слову «антисоветчики», которое так любили советские пропагандисты, но все-таки отличается от него. Под антисоветчиками понимались люди, прежде всего, на Западе, которые безосновательно, разумеется, плохо относились к нашей лучшей в мире политической системе и столь же безосновательно приписывали Советскому Союзу агрессивные намерения. Русофобы же, в соответствии со значением слова — страх перед русским, прежде всего, плохо относятся ко всему русскому вообще, в том числе к русским людям. Они ненавидят Россию за сам факт ее существования, мечтают (уже не первое столетие) уничтожить ее, расчленить, поставить на колени и, если не получится, то хотя бы как-нибудь обидеть.

Конечно, люди с антирусскими предрассудками существуют, как существуют и носители предрассудков по отношению к итальянцам, евреям, чернокожим, лысым и так далее. Среди западной политической элиты есть, разумеется, и те, кто действительно крайне негативно относится ко всему, связанному с Россией, считая, что стране, культуре, народу имманентно присущи опасные и деструктивные свойства. Но их не так много, они, в целом, маргинальны и не задают тон ни среди экспертного сообщества, ни среди тех, кто принимает политические решения. В основном же политики, эксперты, образованный класс, да и довольно широкие слои четко разделяют руководителей нашего государства, с одной стороны, и народ и культуру России — с другой.

В Украине, несмотря на пять лет войны, даже и в среде крайне негативно относящихся к Кремлю людей, вы совершенно спокойно можете говорить по-русски. В Вашингтоне участники демонстрации против внешней политики России, к которым я подошел поговорить, сказав, разумеется, что я из Москвы, очень мне обрадовались и немедленно стали говорить о своем хорошем отношении к российскому народу и культуре. Они действительно знали не только о балете и Гагарине, но вспомнили войну, а также назвали имена Бунина, Сахарова и Бродского. Мы, сказали, не против вас, мы против вашего правительства.

Концепт русофобии при всем своем несоответствии реальности — многие ли из вас, находясь за границей, сталкивались с плохим отношением к себе только потому, что вы из России? — оказался одним из наиболее эффективных инструментов в руках наших идеологов. Во-первых, он снимает вопросы к нашей внешней политике. Крым, Солсбери и прочее — не причины, а лишь поводы для проявления имманентной враждебности к нам, санкции вводятся просто из ненависти к России, никакая коррекция нашей политики этого изменить не может. Соответственно, претензии надо предъявлять не к Кремлю, поссорившемуся со всем миром, а к мирозданию, к Творцу, который зачем-то сделал так, что нас, таких добрых, духовных и далее по списку, все не любят.

Во-вторых, он поддерживает курс на архаику. Мир в своих значимых — по крайней мере, для нас значимых — моментах неизменен. «Англичанка гадит» уже который век, Швеция занимает антироссийскую позицию потому, что шведская военщина хочет взять реванш за поражение под Полтавой (вы не думайте, я это не придумал — я бы не смог, это Киселев сказал). Расчленение СССР было, оказывается, предусмотрено не только планом Даллеса, но и еще какой-то директивой 1951 года, которую только сейчас рассекретили специально для нашего телевизора. Но если мы противостоим неизменным угрозам и противостоим успешно, то, значит, мы как субъект сопротивления не должны меняться, тем более не должны уподобляться ненавидящим нас, вводя у себя всякие демократии, независимые суды и прочие чуждые глубинному народу и далекие от традиционных ценностей вещи. А должны мы сохранять то, что помогло нам выстоять под Ордой и победить ее, изгнать поляков из Кремля и так далее. А это самовластие и все, что из него вытекает.

Похоже, власть все больше верит в те мифы, которые придумываются для «пипла», верит уже больше, чем сам этот «пипл». В Кремле все меньше понимают, что никакой «русофобии» не существует, а есть вполне рациональные опасения по отношению к России, которые поддерживаются не только нашими авантюрами во внешней политике, но и хамством наших спикеров.

Те, кто управляет сегодняшней Россией, не отделяя государства от страны, а себя от государства, считая, что они такие, как они, и есть его эманация не только сегодня, но и всегда, рассматривая народ как досадную помеху на пути реализации своих планов, тем самым катастрофически упрощют мир. Они действительно не понимают, что можно не принимать нашей агрессии и лжи, с опаской и презрением относиться к нашим руководителям и при этом испытывать искреннюю симпатию к нашей стране и ее народу. Нам еще придется апеллировать к этой симпатии, когда новые лидеры будут восстанавливать разрушенное и возвращать Россию в мир.