«Разоблачить можно любого»

Недавно в русскоязычном секторе «Википедии» разгорелся скандал, выплеснувшийся за пределы проекта. В прессе публиковали сообщения, телеграм-каналы цитировали, в фейсбуке обсуждали очередное разоблачение «кремлеботов». Внутреннее расследование «Википедии» разоблачило «12 редакторов», которые критиковали оппозиционное сообщество путем правок соответствующих статей в энциклопедии. Виновные были заблокированы администраторами ресурса, но на этом история не закончилась. Обоснование столь жесткого решения вызвало сомнения среди других пользователей русскоязычной «Вики», до сих пор не сталкивавшихся с политической цензурой проекта, базирующегося на проверяемости фактов и отражении точек зрения всех сторон.

Собственно, об этом в «Новой газете» написал Сергей Голубицкий. Его статью можно свести к двум тезисам: политической цензуры в «Википедии» не должно быть, но в этом конкретном кейсе ее и не было, пользователей наказали за «процессуальные» нарушения.

С последним тезисом согласны не все. Мы разыскали владельца аккаунта, попавшего под блокировку «12 редакторов», который оказался реальным человеком, киносценаристом и журналистом, проживающим в Москве. И, да, он действительно не любит оппозицию и не скрывает этого в своих публичных выступлениях, в том числе в СМИ. Но действительно ли политическая позиция могла стать причиной блокировки? Андрей Графов ответил на вопросы «Новой».

Справка «Новой» Андрей Андреевич Графов родился в 1984 году, в Москве. В 2015 году окончил сценарный факультет ВГИКа, лауреат международного конкурса PAGE International Screenwriting Awards 2018. Публиковался в газете «Взгляд», в журнале «Литературная учеба», на сайте «Трибуна общественной палаты» и в других изданиях.

— Каким образом вы оказались в числе заблокированных «12 редакторов»?

— По факту, нет никаких «12 редакторов» — это просто хлесткая формулировка из прессы. Сама цифра появилась из общего числа пользователей, которых одномоментно выставили на рассмотрение. Когда дошло до конкретного разбирательства, выяснилось, что это совершенно разные группы пользователей, за те или иные проступки привлеченные к ответственности.

Один пользователь просто завел аккаунт взамен давно заблокированного, что правилами «Википедии» запрещено. Результат разбирательства по нему — однозначно бан, тут даже копать глубоко не надо. Еще была выявлена группа аккаунтов, принадлежащая одному человеку, что также является грубейшим нарушением правил. Тут у меня вопросов нет. Еще три пользователя вообще попали под раздачу случайно — с них сняли все обвинения.

В результате осталось пять аккаунтов, которых привлекли к ответственности за деструктивную деятельность, то есть критику оппозиции и восхваление власти. Даже несмотря на то, что в решении указывалась невозможность однозначно установить, принадлежат ли аккаунты одному или нескольким людям, группу заблокировали. Так я оказался в их числе, юзернейм Vasgrom.

— Так за что конкретно вас заблокировали?

— Мне сложно понять, каким образом мне «пришили» это дело. У меня более 700 правок в статьях «Википедии» по самым разным темам, в основном связанным с культурой и искусством, особенно кинематографом. Мне предъявили, что я «испортил» около 20 политических статей, внося критическую информацию об оппозиционерах. То есть такое соотношение: 700 к 20. При этом дело обернули таким образом, будто я целыми днями сидел и ругал оппозицию.

— Что значит — ругать оппозицию или власть? «Википедия» же построена как нейтральный проект?

— Да, «Википедия» — не трибуна, как любят там говорить, это не та площадка, где можно транслировать свои взгляды и воззрения, для этого есть и другие ресурсы. Если Яшин нахамил избирателям — это информация. Если Шендерович выступил с жесткой критикой России и получил резонанс — это информация. Если Соболь набросилась на беременную Симоньян — это информация. Это не фейки, не черный пиар. Это факты. Но, как оказалось, их публикация запрещена на территории «Википедии».

— Заблокированные по делу «12 редакторов» аккаунты также обвиняли в положительных правках статей о деятельности государственной власти. И вы этим занимались?

— Да, есть такое обвинение и в мой адрес. Мне, например, предъявили то, что я внес целую одну правку в статью «Ипотека», а именно: дополнил ее информацией о подписании президентом России закона, который освобождает оказавшихся в трудной ситуации ипотечных должников от уплаты исполнительного сбора и защищает права солидарных должников по одному обязательству. Такой вот пиар и восхваление режима…

Еще раз подчеркну, политика — не моя основная тема, и мне до сих пор неясно, как я оказался в этом списке «политических» пользователей.

Почему тогда не привязались к моим основным правкам, не обвинили в пиаре Голливуда? Или, я даже не знаю, в работе на тайное сионистское правительство, основываясь на том, что я знаю иврит?

Так любого можно взять и в чем угодно обвинить. Мне важна «Википедия», я много лет читал ее как потребитель, относительно недавно стал активным участником проекта. Я вообще, по сути, человек довольно интровертный, не отличаюсь богатырским здоровьем, веду замкнутый образ жизни — поэтому «Википедия» стала важной частью моей коммуникации, площадкой для реализации творческого потенциала, которая к тому же приносит пользу другим людям. Это не в соцсетях время прожигать, это действительно полезное дело. Поэтому введение этой цензуры я воспринимаю особенно болезненно, тем более если она основывается на каких-то надуманных аргументах.

— Следуя вашей логике, цензура в «Википедии» затрагивает тех, кто лоялен власти и критически настроен к оппозиции. Это про вас?

— Это ложная дихотомия. Я действительно не люблю оппозицию и этого не скрываю. Но из этого абсолютно не следует, что я лояльно или одобрительно отношусь к власти. Скорее, я индифферентен. Но я другого понять не могу: на основании каких правил пользователям «Вики» запрещено иметь собственную позицию, мнение и политические предпочтения? Но меня, получается, за них и наказали.

Я-то точно знаю, что я реальный человек — не бот и не виртуал чей-то. Вот якобы я зарегистрировался в один день с каким-то подозрительным юзером. Ну послушайте, в этот день только на русской «Вики» зарегистрировалось около 700 человек, а по всему миру — в десятки раз больше. Как там в обсуждении написали: «…ехал в одном автобусе с убийцей».

Самое интересное даже не в этом. Обвинители на этом «процессе» мне предъявили политическую ангажированность, а их послушать, так они сами ангажированы, только в другую сторону. Одни речевые формулы чего стоят: «рупор госпропаганды», «кремлеботы», «принижение оппозиции»… Разве так будет выражаться человек нейтральный?

И это не только проблема моих конкретных обвинителей в данном разбирательстве – это общее настроение среди администраторов русской «Википедии». Оппозиционная идеология там явно доминирует.

— То есть они активно выражают свою политическую позицию, которая не совпадает с вашей?

— Знаете, как сказано в Талмуде: «Обвиняющий всегда обвиняет других в своих собственных недостатках». Мне вот и стало интересно, что же это за обвинители. Начнем с того, что инициатор разбирательства — некто Михаил Грузнов — радостно хвалится в прессе своими успехами по борьбе с оппонентами, при этом называет всю операцию «двухходовочкой» и, не стесняясь, признает, что не чурался метода блокировки неугодных «по формальным признакам». Он руководит сервисом «Викифай», который официально занимается коммерческой работой с информацией в «Википедии».

Он не частное лицо, он представитель компании, назовем это так, которая делает на этом деньги. И тут вдруг выясняется, что такой человек решил бороться с «проплаченными» врагами.

При этом Грузнов проявляет весьма активный интерес к статье про Любовь Соболь. В частности, он писал в обсуждении, что юзер Flint1972 «блокирует все попытки убрать негатив» из статьи. Интересная оговорка: что же получается, страничка Соболь организованно чистится от негатива? При этом сам Грузнов там правками не отмечен — то есть непонятно, зачем он так внимательно изучал этот вопрос. Ну раз он изучал, то и я решил изучить и обнаружил, что статья действительно обрабатывается по методике: анонимные юзеры убирают негатив и добавляют позитив, пользователи с авторитетными аккаунтами поддерживают эту активность. Там доходило даже до того, что анонимы пытались на ноль снести раздел «Критика». Это что такое, догмат о непогрешимости оппозиционного кандидата?

— Ну это единичный случай, которому, наверняка, можно найти массу оправданий.

— Если бы дело касалось только Соболь. Понятно, что в преддверии выборов в Мосгордуму у нее сформировалась группа поддержки. Но сама ситуация гораздо шире, чем пиар одного конкретного политика. Складывается впечатление, что действует общий фронт оппозиционной пропаганды.

У меня, конечно, нет таких возможностей, как у конторы Грузнова, но даже я, на сугубо обывательском уровне, обнаружил массу всего интересного. Для этого достаточно было пройтись по аккаунтам обвинителей на «процессе». Например, вот есть пользователь Leonrid. Смотрю его активность: недавно отметился негативными правками про депутата Слуцкого и супругу пресс-секретаря президента Татьяну Навку. При этом отменил негативные правки по Ксении Собчак и вырезал позитив из статьи про Сергея Шаргунова. При этом на странице Михаила Ходорковского данный пользователь отметился более 200 раз, и сами понимаете — не с критикой.

У меня нет претензий к юзеру Leonrid — он интересный человек, писатель и журналист, и я рад, что он присутствует в русской «Википедии». Просто его политические предпочтения абсолютно очевидны, и, конечно, это влияет на характер его правок. Так почему меня за это заблокировали, а его нет? Вопрос, надо полагать, риторический.

— Возможно, потому что вас обвиняли в коллективных действиях. А тот же Leonrid входит в какую-то группу, отмечены какие-то пересечения?

— Мне предъявили, что якобы я целенаправленно очерняю оппозиционеров широким фронтом. Так, я с легкостью нашел точно такой же «фронт» у моих уважаемых оппонентов. Тут даже невооруженным глазом виден целый пул редакторов известной направленности: Arkadiy.kh, Max Shakhray, Nogin и еще десяток подобных. Пересечения? Да сколько угодно: Arkadiy.kh правил статьи про Навального, Соболь и дело «Ив Роше», Max Shakhray работал по Навальному, делу «Ив Роше» и Фонду борьбы с коррупцией, в свою очередь Nogin отметился повсюду, кроме дела «Ив Роше». В статье про Соболь Arkadiy.kh сделал 20 правок, юзер Aler 900 внес 14 исправлений, Nogin — 10. То есть налицо консолидированный интерес пресловутого пула авторов. А у Max Shakhray только в статье по Навальному 245 правок.

Если брать статьи за пределами непосредственных интересов команды Навального, тоже любопытная ситуация. На страничке про Марию Бутину уже упомянутый юзер Leonrid отметился 81 раз. Юзер Ybelov очень любит Гарри Каспарова: 56 случаев активности (кстати, прямая цитата с личной странички Ybelov: «В Википедии активно пишу статьи о несистемной оппозиции в России. Среди важных статей, практически полностью написанных мной, — Российская оппозиция, Путин должен уйти и статьи об антипутинских докладах»). Таких примеров множество — я даже свел их в таблицу. Всюду, что называется, знакомые лица.

— А почему тогда не добиться блокировки этих пользователей?

— Так была такая попытка. Как я обнаружил, еще в апреле проходило разбирательство по статье о Соболь. Был полностью расписан весь механизм действий: как анонимы вносят правки, как авторитетные юзеры их поддерживают. А в результате — тишина, ни блокировок, ни разгромных статей в СМИ, ни огненных заголовков о деле «редакторов-навальнистов». Причем «итог», то есть приговор, прозвучал практически одинаково, как в случае «12 редакторов» («это все-таки разные люди, однако явно офф-вики, координирующие свои действия»), так и в случае с Соболь («пересечений между учетными записями и IP не обнаружено. Может быть, это координация по внешним каналам»). Как это возможно, что формулировки из «решения суда» по своей сути одинаковы, а приговор противоположный? Как говорится: «Друзьям — всё, врагам — закон».

А вообще если поставить себе задачу «разоблачить» какого-то юзера, то можно хватать любого википедиста, который хоть немного засветился в так называемых «политических» статьях. Наверняка обнаружится, что у него есть тенденция править ряд статей в каком-то ключе, сообразно его взглядам. Наверняка легко найдутся люди, которые мыслят и правят схожим образом. А там уже и до «преступного сговора» недалеко.