заявление



Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства чеченской правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой, работавшей в Чечне на правозащитный центр «Мемориал».

На церемонии, состоявшейся в 2007 году, женщины-лауреаты Нобелевской премии мира от имени RAW in WAR вручили Наталье Эстемировой первую ежегодную премию Анны Политковской, отметив ее мужество в расследовании и предании огласке правды о пытках, исчезновениях и убийствах гражданского населения во время войны в Чечне.

Несмотря на непрекращающиеся преследования и угрозы, Наталья продолжала добиваться правды и открыто говорить о чудовищных преступлениях против гражданского населения Чечни. В результате в 2009 году она поплатилась за это своей жизнью, подобно ее давней подруге, российской журналистке Анне Политковской, которая также писала о происходившем во время войны в Чечне и была убита в 2006 году теми, кто хотел заглушить ее голос. В сегодняшней России нет опаснее занятия, чем говорить правду.

Наталья Эстемирова на вручении премии имени Анны Политковской в Сахаровском центре

Прошло 10 лет после смерти Натальи, но до сих пор не проведено адекватного расследования ее убийства, никто не понес наказание за ее смерть. 10 лет спустя мы вновь обращаемся к российскому правительству и чеченским властям с призывом привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков этого преступления.

В то же время мы чтим память Натальи и благодарим ее за бесстрашие и жизнь, отданную за правду, невзирая на грозящую ей опасность. Мы также вновь повторяем свой призыв к российским властям привлечь к ответственности заказчиков убийства Анны Политковской, которое произошло почти 13 лет назад.

Сегодня, когда мы вспоминаем Наталью Эстемирову и все, за что она боролась, мы не можем не сказать о еще одной правозащитнице, чья жизнь находится под угрозой. С мая 2019 года Гулалай Исмаил, мужественный борец за права женщин в Пакистане, лауреат премии Анны Политковской 2017 года, вынуждена скрываться от властей.

После ее выступления на митинге в Исламабаде с требованием привлечь к ответственности виновных в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки Фаришты Моманд, в адрес Гулалай поступили многочисленные угрозы, ее обвинили в террористической деятельности и запретили выезжать из страны. Дом семьи Гулалай несколько раз подвергался рейдам со стороны военных и полиции, которые пытались запугать ее младшую сестру. Позже был задержан водитель семьи, которого, по-видимому, пытали с целью выбить из него показания о местонахождении Гулалай.

Мы призываем правительство Пакистана и пакистанские военные власти снять все обвинения с Гулалай Исмаил и принять срочные меры по защите ее и ее семьи от преследований и угроз их жизни.

На прошлой неделе мировые лидеры собрались в Лондоне на Всемирной конференции по свободе СМИ и обязались положить конец преследованиям и притеснениям журналистов и обеспечить их безопасность.

В то же время женщинам — журналисткам и правозащитницам, работающим в зонах военных действий и конфликтов, — продолжает грозить опасность.

Однако международное сообщество, кажется, не в состоянии предотвратить такие нападения и убийства и обеспечить защиту и безопасность тех, кто вынужден постоянно опасаться за свою жизнь.

Наталья Эстемирова и Анна Политковская

Сегодня, отмечая день памяти Натальи Эстемировой, мы, нижеподписавшиеся правозащитницы, призываем мировых лидеров требовать правосудия для Натальи и делать все возможное для защиты журналистов и правозащитников, которые, подобно Гулалай Исмаил, работают в зонах военных действий и конфликтов и выступают от имени жертв. Настало время международному сообществу воплотить свои обещания в конкретные действия.

В память о Наталье и Анне мы обязаны встать на защиту этих немногих отважных правдоискателей, которые до сих пор готовы выступать от имени тех, кого никто не хочет слышать.

Подписавшиеся:

Лауреаты Нобелевской премии мира:

Майред Магуайр, доктор Ширин Эбади, Бетти Уильямс, Джоди Уильямс, Ригоберта Менчу Тум, Тавакол Карман…

Лауреаты премии Анны Политковской:

Светлана Алексиевич, Биналакшми Непрам, Лейла Аликарами, Холоуд Хелми (Валид), Джинет Бедойя Лима, Валентина Череватенко, Халима Башир, Малала Юсафзай, Виана Дахил, Малалай Джоя.

15 июля 2019 г., Лондон