Неписатель Стругацкий?

Петербургская администрация опять оскандалилась. Комитет по культуре в связи с установкой мемориальной доски на доме, где жил великий писатель Борис Стругацкий, потребовал предоставить справку о том, что сие лицо действительно являлось писателем. Так и хочется спросить: запрашивают ли эти ребята справки при возведении памятника Пушкину или Достоевскому?

Неужели питерские «культурные комитетчики» никогда не слышали про братьев Стругацких? Вряд ли. Был, правда, в советское время такой директор музея Льва Толстого, который никогда не слышал про повесть «Хаджи-Мурат», но, думается, это все же не наш случай. Скорее напрашивается сравнение с печальной историей Иосифа Бродского, у которого на судебном процессе потребовали справку о том, что он поэт, а поскольку Союз писателей выдать ему таковую не мог и не желал, будущему нобелевскому лауреату дали срок за тунеядство. Впрочем,

на самом деле наш случай и на дело Бродского не похож. Порядки нынче другие.

Думается, что в трагикомической истории со справкой для Стругацкого все объясняется обычной бюрократической процедурой. Чиновнику нужна справочка лишь для того, чтобы подшить ее в папочку. Поскольку общая процедура установки мемориальных досок писалась не под великого писателя, а под каждого человека, память о котором захотят увековечить. И отсутствие справочки в папочке формально будет считаться проколом для данного чиновника. А зачем ему такие проколы? За проколы когда-нибудь и уволить могут. Не станешь ведь потом таскать в кабинет губернатору полное собрание сочинений братьев Стругацких, разъясняя начальству, что Борис Натанович был великим писателем.

Формально данная история — лишь повод для насмешек над Комитетом по культуре. Однако она заставляет всерьез задуматься о фундаментальной проблеме, которую нам создает наличие обширной бюрократии. Ведь любое дело, связанное, скажем, с развитием экономики, требует обязательного предоставления разнообразных справочек. Нам иногда кажется, будто в конкретной работе чиновника здравый смысл должен торжествовать над канцелярщиной. Однако история с абсолютно нелепой справкой для Стругацкого наглядно демонстрирует, что для здравого смысла в бюрократической системе не остается места, поскольку чиновник должен действовать по инструкции, как бы по-дурацки она не выглядела. Если не постеснялись потребовать справку, что Стругацкий — писатель, то в случае, когда никому не известный Иванов будет открывать свой бизнес, чиновник тем более от инструкции отходить не станет. Себе дороже.

Подобная бюрократизация государственного контроля за хозяйственной системой — одна из важнейших причин того, что наша экономика уже десятилетие находится в состоянии стагнации,

капитал из России уходит за рубеж, а число людей, желающих стать предпринимателями, чрезвычайно мало в сравнении с потребностями страны. Депутаты у нас с легкостью принимают законы, ужесточающие контроль. Население относится к этому с пониманием, поскольку многим кажется, будто ужесточение контроля — в наших интересах. А затем все это оборачивается появлением массы новых правил, новых папочек и новых справочек, которые необходимо представлять.

Более того, в сложной бюрократической системе есть еще один важный момент, губящий нашу экономику. Допустим, объявляется конкурс на производство каких-то работ. В нем участвуют десять конкурирующих друг с другом фирм. При взгляде со стороны кажется, будто обязательно должен победить сильнейший. Но как конкурируют между собой эти фирмы за право выполнения работ! Они предоставляют сотни справочек, которые чиновники раскладывают по десяткам папочек. И бюрократизация процесса доводит порой дело до того, что никто уже кроме ответственного за конкурс чиновника не способен внимательно прочесть все эти тщательно собираемые государством документики.

А теперь следите за руками. Чиновник внимательно читает справочки и обязательно находит в них какие-то мелкие формальные погрешности. Ведь если число бумажек, которые необходимо представлять государству, возрастает лавинообразно, невозможно подготовить их хотя бы без одного-двух проколов. А обнаружив эти проколы, наш бравый бюрократический герой определяет, что фирма не представила документов, необходимых для участия в конкурсе и, значит, не может в нем победить. Подобным образом он отметает одного конкурента за другим.

И что же на выходе? Работы вообще будут сорваны? Ни в коем случае. Наш герой найдет проколы у девяти фирм из десяти. А у одной не найдет. Знаете у какой? Это сегодня в нашей стране, наверное, уже каждый знает. У той, что занесла ему взятку. Или, точнее, дала откат в виде процента с суммы, которую она получит от государства благодаря выполнению работ.

Неудивительно, что огромная российская бюрократия кровно заинтересована в дальнейшей бюрократизации системы. Ведь сложность и запутанность контроля за экономикой — это ее хлеб… с маслом и икрой. Над глупой историей со справкой для Стругацкого чиновники сами посмеются. Но систему, в которой появляются такие глупости, они будут защищать всеми силами от любой попытки либерализации.