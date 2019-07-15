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Последний день Наташи. Читает Чулпан Хаматова

Глава из книги Ланы Эстемировой «Пожалуйста, живи!» — о маме, убитой ровно 10 лет назад. ВИДЕО

Общество

Чулпан Хаматоваактриса, сооснователь фонда «Подари жизнь»

 

Видео: «Мемориал»

Текстовая версия фрагмента из «Пжалуйста, живи», который на этом видео читает актриса Чулпан Хаматова, опбуликована в «Новой газете» от 15 июля 2019 года.

Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»

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Теги:
театр, эстемирова, хаматова, мемориал

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