«Я не сдамся без боя!»

15 июля независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Сергей Цукасов и Сергей Митрохин провели встречу с избирателями на Трубной площади в Москве. Акцию «За право на выбор» посетили более 500 человек. Сначала они встречали своих кандидатов у метро, затем переместились к памятнику солдатам правопорядка. Полиция не чинила собравшимся никаких препятствий, но и не помогала тогда, когда провокаторы SERB подожгли дымовую шашку. По заявлению организаторов встречи собираться на Трубной площади они намерены каждый день, пока их «забракованные» подписи в Мосгордуму не будут пересмотрены, а все кандидаты — зарегистрированы.

Изначально сбор происходил на Трубной площади, но позже люди переместились в парк к Памятнику солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Любовь Соболь. «Это почерковеды в комиссии должны доказать, что подписи недействительны, а не кандидаты — обратное». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Около 500 человек собрались у памятника солдатам правопорядка. Они кричали «Это наш город!» и «Допускай!» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Александр Соловьев. Вчера он сорвал голос, но сегодня все равно скандировал вместе с толпой своё фирменное «Один за всех!», и толпа вторила «И все за одного!» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» В сквере на Трубной. Кандидаты в депутаты рассказывают о безрезультатной встрече с Валентином Горбуновым (главой Мосгоризбиркома) и намерении встречаться завтра (16 июля) с Эллой Панфиловой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Константин Янкаускас: «Мы все здесь хотим пожелать здоровья Элле Панфиловой! Говорят, у неё проблемы с суставами. Я так понимаю, с суставами языка, раз она до сих пор не может никак прокомментировать вчерашнее даже событие. Надеемся, что к завтра она поправится». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Илья Яшин закончил свою речь эмоциональным «Я не сдамся, сука, без боя!» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» После завершения встречи с кандидатами толпа скандировала ещё какое-то время «Это наш город!» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Репродукция картины «Свобода на баррикадах» французского художника Эжена Делакруа. Французский триколор заменен на российский, с подписью «Можем повторить!» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» После окончания встречи начались провокации, а затем и драка с активистами SERB. Провокаторов тут же окружила полиция, чтобы их обезопасить. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» Читайте также Между бунтом и апатией. Кремль разучился заниматься политикой, но и другим не дает. Что остается избирателям? После того, как провокаторов увели для сохранности в автозак, приехал автобус «космонавтов». Они выстроились стеной у проезжей части и оттеснили журналистов, после чего уехали. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета» После того, как полиция уехала, около 100 человек продолжают оставаться в сквере. Кто-то общается, а кто-то — играет в волейбол. «Давайте каждый удар — это один люстрированный чиновник? Начали! Раз!..» Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Друзья! Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».



«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.



Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас. Стать соучастником