Щит ПВО на вратах Царьграда

Подготовка комплекса С-400 к отправке в Турцию. Фото: Zuma \ TASS

Поставка дивизиона российского ЗРК (зенитный ракетный комплекс) С-400 в Турцию была обставлена драматично, как достойное завершение долгой интриги. С 12 июня С-400 возили из РФ по воздуху на турецкую авиабазу Мюртед вблизи Анкары транспортными самолетами Ил-76 и Ан-124 воздушно-космических сил (ВКС). Поскольку на ходу в ВКС сверхтяжелых Ан-124 «Руслан» маловато, а в составе полноценного дивизионного комплекта С-400 много тяжелых транспортеров, имущества, грузовиков и прочего, воздушный мост растянулся на неделю. Также был привлечен транспортный борт МЧС.

Обычный порядок выполнения экспортных сделок по линии ВТС (военно-техническое сотрудничество), когда специмущество доставляют по железной дороге в черноморский порт, а потом по морю одним бортом прямо в Турцию, был бы проще логистически, намного дешевле и, наверное, даже быстрее.

Но тут, очевидно, «демонстрация флага» оказалась важнее экономической целесообразности и традиционной скрытности поставки вооружения.

Макет радиолокационного комплекса С-400. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Пусковая установка комплекса С-400. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российская сторона отдельно сообщала в прессе о каждом вылете очередного борта с элементами С-400 в Турцию, чего практически никогда не бывает при выполнении экспортных сделок по линии военно-технического сотрудничества. Турки охотно участвовали в публичной кампании, публикуя кадры прибытия и разгрузки российских военных бортов. Агрессивный пиар — основа стиля правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Москве особо не скрывают, что празднуют победу над США и НАТО, которые с сентября 2017-го, когда было официально объявлено о заключении сделки на поставку Турции 4 дивизионов С-400, всяко уламывали, уговаривали Эрдогана и угрожали ему санкциями, чтобы отменить сделку. Выполнение поставки в Турцию ускорили, возможно, перенаправив Эрдогану изделия, предназначенные для родных ВКС, естественно, внеся необходимые изменения для «экспортного» варианта готового изделия. Из общей суммы в 2,5 млрд долларов за 4 дивизиона С-400 турки заплатили только некий публично не оглашенный аванс, а на остальное был выделен льготный кредит за счет средств российского госбюджета. Все, что изволите, только бы Эрдоган не передумал в последний момент, чтобы американцы его не уломали. Зато теперь можно втирать врагам соль в раны публичным пиар-шоу с воздушным мостом.

В Вашингтоне туркам обещали санкции в отместку за оружейную сделку с Москвой, и это, несомненно, осложнит отношения союзников.

В мечтах уже видится, как разгневанная Турция разрывает отношения с НАТО,

по аналогии с Францией при президенте Шарле де Голле в 1966 году, и закрывает американские военные базы на своей территории. Прежде всего — стратегически важнейшую авиабазу Инджирлик недалеко от сирийской границы, где со времен холодной войны хранится американское тактическое ядерное оружие, предназначенное для турецких ВВС на случай войны с РФ. Осуществится давнишняя российская мечта: черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, за которые было пролито столько крови, и Россия столько столетий воевала со времен киевского князя Олега, прибившего щит на врата Царьграда, будут под контролем не НАТО, а дружеского, почти союзного режима, независимого от Америки Эрдогана. Черное море становится русским озером, ну и так далее.

Геостратегические цели Москвы понятны, но чего в этой истории добивается Эрдоган?

У Анкары нет никакой военной надобности срочно развертывать С-400 на юге вблизи Сирии, куда их вроде должны теперь отправить. Там уже давно на ротационной основе размещаются ЗРК Patriot, например, голландские и союзников по НАТО, для отражения маловероятного ракетно-воздушного нападения с территории Сирии. Кроме того, в декабре 2018-го госдепартамент одобрил продажу Турции ЗРК Patriot на сумму $3,5 млрд при условии отказа от С-400.

У Турции мощные и современные ВВС. В их основе — 260 многоцелевых истребителей F-16 различных модификаций собственного производства по американской лицензии. Турция участвует в международной программе производства новейшего американского истребителя-невидимки F-35 Lightning II и подписала контракт на 116 штук более чем на 10 млрд долларов. Турецкие ВВС могли стать самыми мощными в регионе, сравнявшись (а то и обойдя по возможностям истребительной авиации) и с Израилем, и с нашими ВКС. Теперь все это под большим вопросом.

Самый современный истребитель-невидимка F-35 американского производство. На фото — он на вооружении израильских ВВС. Reuters

В турецком обществе сильны антиамериканские настроения — до 80% считают, что США угрожает их стране, а про РФ так думают только 44%. Сделку по покупке С-400 одобряют до 45% турок, и ее поддержала главная оппозиционная Республиканская народная партия.

У Эрдогана снижается популярность на фоне экономическо-финансовых трудностей, и публичный конфликт с Вашингтоном ему поможет.

Кроме того, Эрдоган явно рассчитывает, что США не решатся ввести действительно серьезные санкции и лишиться важного союзника, а также нарушить планы по выпуску F-35 и удорожить тем самым проект. Во всяком случае, на встрече в Осаке 29 июня президент Дональд Трамп вроде обнадежил Эрдогана, который, похоже, надеется, что Москва и Вашингтон устроят соревнование, кто предложит Анкаре лучшие условия и передаст больше технологий, чтобы турки дальше сами начали производство и экспорт современных ЗРК и истребителей. Традиционная, кстати, турецкая политика балансирования меж великими державами и натравливания одних на других. Вставать с колен умеют не только в Москве.

Президент Эрдоган выходит из кабины для голосования на участке в Стамбуле. Фото: Reuters

Белый дом вправду не хочет всерьез наказывать Эрдогана, но F-35 Турция не получит. И Пентагон решительно против, и в Конгрессе достаточно голосов обеих партий чтобы заблокировать поставки, хочет этого Трамп или нет. Турция сегодня балансирует на грани национального дефолта, а Эрдоган сменил руководство Центробанка, требуя снижения учетной ставки в условиях высокой инфляции. Даже символические санкции США за С-400 и ЕС за газово-буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра могут послужить толчком, который окончательно обрушит турецкую финансовую систему и вызовет в стране настоящий экономический коллапс, который Эрдоган вряд ли переживет.

Интересно, кто будет тогда платить по долгам за С-400?

Россия много раз выдавала серьезные авансы, чтобы заполучить Турцию в союзники-сателлиты, и при советской власти в двадцатые годы, и до того. В 1833-м на Босфоре высадился 30-тысячный русский десант, чтобы защитить султана Махмуда II от войск восставшего наместника Египта Мухаммеда Али. Потом был подписан Ункяр-Искелесийский договор о дружбе и военном союзе, по которому турки обещали пропускать через проливы только русские военные корабли. Но десант был выведен, и договор в конечном итоге похерен под давлением великих держав, а Турция с Россией потом еще не раз воевали.

Россия не может заменить Турции Запад ни торгово-экономически, ни технологически.

Кроме того, у Турции и России были и остаются трудноразрешимые региональные противоречия. Только 28 июня турецкие войска нанесли массированный удар по правительственным войскам на северо-западе Сирии и окончательно остановили подготовленную российским командованием операцию в провинции Идлиб, которая должна была закончиться разгромом последнего оплота вооруженной оппозиции и фактическим окончанием гражданской войны. В Закавказье Анкара будет всеми силами противодействовать распространению российского влияния на Азербайджан и Грузию. В Москве немало влиятельных антитурецких (антиэрдогановских) групп и людей, в том числе во властных структурах. В нашей экономике всяких «кипрских» компаний много больше, чем турецких. Сопротивление дальнейшему сближению с Турцией будет нарастать везде, и кончится все это дело, наверное, как всегда.