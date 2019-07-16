Вечер памяти Натальи Эстемировой в 10-ю годовщину убийства

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

15 июля, в десятую годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, ее друзья устроили в Москве вечер ее памяти.

Татьяна Локшина из Human Rights Watch вела мероприятие, куда приехали дочь Натальи Лана Эстемирова (она готовит книгу «Пожалуйста, живи!», отрывок из которой специально для этого вечера прочла Чулпан Хаматова — 15-минутный видеосюжет, доступный на сайте «Новой газеты», стал ), Светлана Ганнушкина (днем она участвовала в пикетах на Красной площади, напоминая о том, что убийство Натальи так и не было расследовано), друзья и коллеги Натальи по «Мемориалу», журналист «Новой газеты» Елена Милашина, Дмитрий Муратов, Дмитрий Быков. Особым гостем был чеченский правозащитник Оюб Титиев, недавно вышедший по УДО из колонии в Чечне.

Оюб Титиев. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Татьяна Локшина и Лана Эстемирова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

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Светлана Ганнушкина. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Татьяна Локшина и Лана Эстемирова. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»