Господь, не жги!
Красноярск живет в удушливой плотной дымке и при глобальном потемнении: солнца не видно, свет — приглушенный
Алексей ТарасовОбозреватель
«Мгла», — синоптики, натурально, так пишут в официальных бумагах. Люди жалуются на ухудшение самочувствия: тошноту, головную боль, першение в горле. Краевой минздрав рекомендует как можно реже выходить на улицу и как можно чаще мыть полы, принимать душ, промывать нос и горло. Не менее конструктивны и советы других ведомств и учреждений — например, закрывать окна мокрыми простынями. На дачах и вообще за городом не спастись: заволокло все окрестности.
Передаю эти строки в редакцию во вторник вечером: пока без изменений, синоптики обещают улучшение через сутки, вечером в среду, когда ветер поменяется на юго-западный. По их данным, дым принесли северо-восточный и восточный ветры — из Эвенкии и Нижнего Приангарья, Енисейского и Северо-Енисейского районов, где горит тайга.
Впрочем, обещанные улучшения или «стабилизация обстановки с задымлением и загрязнением атмосферного воздуха», о коей краевой главк МЧС отчитался еще утром в понедельник, — относительны и временны. Дела в этих пространствах российского государства обстоят так, что улучшить и стабилизировать «обстановку» могут только продолжительные ливневые дожди. Такова по факту планида русской Сибири: то пожары, то потопы, а то и все вместе — как ныне в Приангарье.
Красноярцы меж тем строят конспирологические версии насчет мглы. Типичный комментарий на одном из городских порталов: «Вот цепь событий: заявление руководителя краевой Счетной палаты — расследование краевой прокуратуры, но не фактов кражи лесов, отмеченных в докладе, а против самого докладчика — сборище депутатов на суд над докладчиком и отстранение от должности — пожар в глобальном масштабе».
И далее — вывод: «Сталин, проснись, других мужиков в России не осталось! Бесчинствуют захватчики-самоубийцы».
Соседние комментаторы также замечают, что губернатор Усс «в Италии загорает, ему алиби нужно».
Губернатор действительно улетал в Неаполь. Но версия о лесных пожарах с целью сокрытия теневых вырубок — лишь красивая версия, действительности же соответствует мало. Детально о конфликте Александра Усса, главы края, и Татьяны Давыденко, главы Счетной палаты (теперь уже бывшей, как мы и прогнозировали), «Новая» писала.
На роль народной героини, радеющей за сибирский лес против чиновного жулья, типичный номенклатурный персонаж Давыденко никак не тянет. И уволили ее совершенно справедливо, коли с ее подачи 47 млрд легальной экспортной выручки краевых предприятий за лес зазвучали как 47 млрд, уворованных на лесе чиновниками.
Давыденко, стреляя себе в ногу, пыталась решить проблемы своего кармана и статуса, но факт в том, что не один Усс ответственен за беспредел с лесными рубками. А что до полыхающего теперь ежегодно Нижнего Приангарья (откуда дымы пришли и сейчас), так добивали его, превращая в гигантскую лесосеку и промышленно-гастарбайтерскую зону, бывшие покровители норильчанки Давыденко — выходцы из «Норникеля» Александр Хлопонин и Лев Кузнецов, ушедшие затем из красноярских губернаторов в федеральное правительство. Это при них под «крупнейшие инвестпроекты в области освоения лесов в РФ» по льготным расценкам раздавали гигантские площади тайги. Никаких комбинатов так и не появилось, лес распилили на кругляк. Давыденко тогда молчала.
И такая конспирология сейчас — высокопоставленные барыги, испугавшись громких речей Давыденко, уволили ее и жгут лес, пытаясь скрыть вырубки, — явный перебор. А в прошлом году почему лес горел? Таежные пожары — рядовое сезонное явление. Летом 2012-го Красноярск стал поистине Сайлент Хиллом, а дымка от горящего Приангарья и Эвенкии огибала всю планету. Дышать в Сибири было трудно, но где наша не пропадала… Везде и всюду. Мы привычные.
Почему же столько внимания нынешнему смогу? Мне позвонила встревоженная родня из одного далекого города — они смотрят телевизор и там, оказывается, про Красноярск, накрытый удушливой кислой гарью, идут новости как из фильма-катастрофы. А собственно, с чего это? В Красноярске сейчас даже не объявили режим «черного неба» (неблагоприятных метеоусловий, препятствующих рассеиванию загрязняющих веществ), нет никого в марлевых повязках, вещества, скапливающиеся над городом, не считаются сильно опасными. И почему, когда Красноярск накрывает реальный опасный смог, когда небо тут ванильное, когда канцерогены в воздухе зашкаливают в десятки раз от ПДК, федеральные ТВ-каналы о том молчат?
Все дело в нюансах. В разных сортах дерьма (смога) — мы тут все спецы в их отличиях. Жизнью научены, как происходит буквализация таких метафор, как «дышать темно и воздуха не видно» или, напротив, ты «видишь, чем дышишь», когда город накрывают промвыбросы или дымы угольных ТЭЦ. Основные творцы красноярского смога и его же бенефициары отлично известны — это «Русал» и En+ Олега Дерипаски, теперь переданные под контроль американского минфина (в Красноярске смердит КрАЗ, крупнейший в мире алюминиевый завод, а зимой закрепляет, осаживает смог полынья от его же Красноярской ГЭС) и СГК и СУЭК — компании Андрея Мельниченко (в Красноярске это три ТЭЦ, сжигающие его же бурые канско-ачинские угли).
Но на сей раз КрАЗ и ТЭЦ — в кои-то веки — ни при чем, в воздухе — резкий и кислый запах гари. Это — действительно от лесных пожаров.
И это — на руку краевым и городским властям, лежащим под Дерипаской и Мельниченко ковриками, годами сетующим на глобальные изменения климата, на неудачную природу, ландшафт, высотную застройку, автомобилистов и печки частного сектора. Все это, как уверяют местные власти, и является причинами смога.
Это и на руку Кремлю, поскольку Владимир Путин перед прибытием иностранцев на зимнюю Универсиаду-2019 брался лично решить проблему красноярского смога, но закончилось это не переводом ТЭЦ на газ и не переносом основных алюминиевых мощностей на Богучанский алюминиевый завод, а все теми же печками бабы Нюры (сносом ветхого жилья) и предложением почему-то построить метро. Так инфарктнику прописали лечение от насморка.
Народную экологическую активность (последний митинг за «чистое небо» прошел в начале июля) власти всячески перенаправляют с КрАЗа (раньше старались в пользу Дерипаски, теперь — для американского казначейства?). И вот нынешний смог как раз кстати — КрАЗ действительно не при делах.
На Усса, как к нему ни относись, сейчас идет организованная информационная атака, причем с нескольких сторон. Один из поводов — рассматриваемый законопроект о существенных краевых налоговых льготах крупным компаниям в обмен на инвестиции в экологию (ставка налога на имущество упадет в 20–25 раз на 10 лет). Пока эта схема сделана под «Норникель», но другие, в частности «Русал», тоже хотели бы. Смог пришелся кстати, поскольку все эти в увязке с ним народные версии о его причинах, упоминание демарша Давыденко, поношение Усса — разумеется, лишь отчасти народные.
На Усса давят, чтобы край по-прежнему жертвовал бюджетом в пользу крупных транснациональных компаний. Все как обычно: дело в деньгах.
Народного в упоминаемой повсюду версии, наверное, только упоминание Сталина. Народ жаждет справедливости и героя. Так вот, о Сталине. Он тут, на Енисее, отбывал ссылку. И ярко описывал ужас, который вселяет эта река и местность. Почти как А.П. Чехов, написавший на красноярской земле: «Сильна и непобедима тайга, и фраза «Человек есть царь природы» нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь». Сталин осознавал слабость человека перед стихией. Ничего не меняется. И исключительно только дожди и ветры могут помочь Красноярску.
А когда власти берутся воевать с теневыми вырубками, полыхать начинает пуще прежнего.
Так что победить таежные пожары наши власти смогут только тогда, когда лес вырубят и увезут в Китай полностью.
Пока Красноярск в очередной раз выбился в лидеры в интернет-мониторинге AirVisual (демонстрирует состояние воздуха в крупных городах мира в режиме реального времени), став на какое-то время самым грязным городом мира. Тут соревнование с переменным успехом идет в основном с Даккой, Калькуттой и другими городами Пакистана, Ирана, Непала, Индии, Китая, Монголии, Афганистана.
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