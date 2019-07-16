Козырные дамы

Петр Саруханов / «Новая»

Город Омск потешается. На балконе одного из домов на Иртышской набережной прохожие разглядели резиновую женщину — куклу размером в человеческий рост. Ну… из тех, что иногда составляют компанию холостякам и некоммуникабельным мужчинам. Комментарии знатоков и дилетантов типа: «Показал, кто в доме хозяин!» — не внесли ясности в ситуацию. Действительно, почему мужчина выставил покорную партнершу на балкон посредине лета? К примеру, в конце осени такое еще можно было бы объяснить: перешел на зимнюю резину.

Пока ясно одно: мы наблюдаем неподобающее отношение к женщине. Надо думать, отечественные феминистки уже готовы выступить с заявлением по этому поводу. Будем надеяться, они не промедлят, как это произошло в случае с принятием закона об увеличении пенсионного возраста. Тут они замешкались, и с заявлением вынужден был на днях выступить мужчина — депутат Госдумы Ярослав Нилов. В новом законе он усмотрел оскорбительную для женщин формулировку. Нет, депутат вроде бы не возмутился тем, что женщинам теперь придется работать на пять лет больше (ничего, как-нибудь поскрипят). Зато он справедливо отметил, что применительно к женщинам слова «выход на пенсию по старости» обидны и незаслуженны. В 60 лет современная женщина еще не стара, и Нилов считает, что правильнее было бы написать не «по старости», а «по возрасту». Конечно! Наверняка коллеги Ярослава Евгеньевича согласятся с ним и внесут поправку в закон — по возрасту так по возрасту. Только возникают опасения, что в процессе обсуждения они сделают еще одно уточнение: «по преклонному возрасту».

Пренебрежительное отношение к противоположному полу особенно отчетливо проявляется, когда мужчина касается не всей женщины, а только ее ума. Не стихает возмущение по поводу неосторожного высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова, заявившего, что женщины слабее мужчин умом. (Наверное, с этого эпизода, а не с безмозглой резиновой куклы следовало бы мне начать свои глубокие размышления, но что-то ума не хватило.)

Священник уже попытался оправдаться: сказал, что его неправильно поняли, даже привел в пример девочек, которые чаще мальчиков оканчивают школу с золотой медалью (ранее он приводил в пример только умную-преумную Марию Кюри). Но не тут-то было! Женщины продолжают давать отпор протоиерею в СМИ и социальных сетях. Причем осуждают его не только с известной и непоколебимой позиции «сам дурак», но и с позиций фундаментальной психологии и генетики, на что способна не всякая Кюри из строгого жюри.

Не осталась в стороне даже Татьяна Москалькова, ведающая в нашей стране правами человека. Она сказала, что заявление Дмитрия Смирнова вызывает чувство протеста и недоумения. Ведь женщины успешно занимаются бизнесом, да и в интеллектуальной сфере, в частности педагогике, их большинство. Добавим, что и глава Центробанка у нас тоже женщина. Есть какие-нибудь претензии к рублю? Вряд ли. Рубль (достаньте его из кошелька и взгляните) уверенно сохраняет диаметр 20,5 миллиметра и массу 3,25 грамма, что, безусловно, свидетельствует о стабильности национальной валюты.

Мало того, и Центризбирком возглавляет женщина. Помните, раньше там сидел мужчина с бородой, и сколько было скандалов по поводу фальсификаций при подсчете голосов. Сколько народу выходило на площади после всяких выборов! Сейчас же выборы, как известно, с каждым разом все честнее, и на площадях после них уже не так тесно. А в автозаках даже появились свободные места, и никто из задержанных мужчин уже не вскакивает со словами: «Садитесь, пожалуйста, да не беспокойтесь, я у РОВД выхожу», — когда в салон вталкивают задержанную женщину.

Кстати, если бы полицию и Рос­гвардию возглавляли прекрасные дамы, никто протестующих женщин на площадях не винтил бы. Стражи порядка целовали бы им ручки, предлагали бы подержать тяжелый плакат и помогали бы раздавать листовки.

Что спорить! Женщины со всех сторон хороши, и относиться к ним надо с почтением. Но со вчерашнего дня я считаю, что мужчины все-таки умнее. Вчера прочитал сообщение: ученые из Кентерберийского университета в Новой Зеландии решили проблему приготовления блинчиков на сковороде. Ну все мужчины, наверное, слышали реплики жен из кухни: «Блин! Первый — комом!» А тут исследователи Эдуард Бужо и Мэтью Селлиер (оба — мужчины, как вы понимаете) оценили роль силы тяжести, приняли во внимание угол наклона сковороды и теплопроводность теста, что-то на что-то помножили, из чего-то извлекли квадратный корень, раскатали тесто на сковороде под нужным углом и, пожалуйста, — идеальный блинчик.

Браво мужикам из лаборатории! Никаких доказательств силы мужского ума больше не требуется. Смущает одно: Эдуард и Мэтью, сняв фартуки, заявили, что решить мировую блинную проблему им помогло общение с женами и дочерями. Ну ясно, наверняка квадрат расстояния между сковородой и центром Земли вычислила одна из дочерей, а значение гравитационной постоянной, по уточненным данным равной 6,67384(80)·10-11м3с-2·кг-1, напомнила ученым одна из жен. Что было бы, если бы еще и тещи подключились!