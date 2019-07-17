Незнайка и полярная ночь

В Мурманской области, только отошедшей от гламурно-политических скандалов предыдущего губернатора Марины Ковтун, отправленной в отставку в марте, полным ходом идет подготовка к выборам. 8 сентября в списках для голосования избиратель найдет аж 15 фамилий. Кроме привычных кандидатов от партий это 8 самовыдвиженцев, среди которых двое нижегородских безработных, которые также претендуют на пост астраханского губернатора, сотрудник автошколы и рыбопромышленник Михаил Зуб, получивший известность, когда два года назад под видом журналиста задавал вопрос на прямой линии Путина.

Фаворитом гонки традиционно видят назначенного Кремлем врио губернатора. Это бывший замглавы федерального Минстроя Андрей Чибис, первоначально стяжавший симпатии курсом на открытость власти. Чибис первым делом уволил самых непопулярных членов правительства Ковтун, в числе которых вице-губернатор по социальным вопросам и министр здравоохранения, завел практику онлайн-трансляций своих совещаний и хождений в народ.

Правда, спустя четыре месяца после назначения эйфория вокруг демократичности нового главы региона улеглась, а его многочисленные обещания и публичная активность начали набивать оскомину.

Появились первые мемы, в которых Чибиса часто называют Незнайкой — за готовность ввязаться в дискуссию по любому вопросу.

Неумеренный пиар врио вызвал не только раздражение, но и любопытство оппозиции. Глава местного штаба Навального Виолетта Грудина пожаловалась в облизбирком на распространяемую бесплатно газету, посвященную Чибису, в которой отсутствовали хоть какие-то выходные данные, зато много говорилось о том, как хорошо и по-новому заживет теперь регион. Однако избирком это произведение агитацией не посчитал, ответив, что никаких признаков склонения потенциальных избирателей к голосованию за Чибиса посвященная ему газета не имеет. А раз это не агитация, то и выходные данные необязательны.

Тем временем подоспел второй номер — уже с обязательной «плашкой», на которой можно прочитать, что главредом выпускаемого тиражом 110 000 экземпляров издания «Новый Север» числится Екатерина Козлова, журналист газеты, издаваемой областным правительством.

Восьмиполосный цветной «Новый Север», зарегистрированный в июне 2019 года, амбициозно назван «главной газетой Мурманской области», хотя и учрежден неким Иваном Галкиным — жителем Обнинска.

Не меньший интерес к финансовой стороне раздаваемых Чибисом обещаний вызвал презентованный им план городского благоустройства. Несколько смешав областные и муниципальные полномочия, команда врио попросила 160 миллионов из областного бюджета на установку в городах и поселках детских площадок, клумб и скамеек. Деньги, по замыслу авторов, должны пойти в уставной капитал вновь созданного АНО «Центр городского развития», директором которого уже назначена советник Чибиса Ольга Вовк. При этом на содержание самого АНО, согласно предоставленным в облдуму документам, отводится 32 миллиона в год.

Если вчитаться в эти документы, можно обнаружить, что некоторые запланированные объекты благоустройства странным образом появятся там, где аналогичные объекты уже есть. Например, оппозиционный депутат Олег Черкашин нашел в списке строительство детского городка в Никеле — за 4 миллиона рублей. Но несколько лет назад на этом самом месте детский городок уже построили, и он в нормальном состоянии.

Но самым ярким проектом стало обещание Чибиса согреть Мурманск… искусственным солнцем.

Это светотехническая конструкция, которую установят на горе Горелой, чтобы освещать город в полярную ночь (в этих широтах она длится 40 суток).

Сколько стоит проект, неизвестно, да и будет ли он воплощен, тоже. Зато известно, что помогает г-ну Чибису доносить свои прожекты до слушателей за скромные и не очень суммы некое «Пиар-агентство ЧБ». Контору раскопал мурманский блогер Александр Серебряников. Согласно опубликованным им документам, собственником фирмы является Елена Федотова, в девичестве — Дерунова, сестра назначенного Чибисом вице-губернатора Марии Деруновой. В качестве конечных бенефициаров указаны также сестра врио Татьяна Кретова и его жена Евгения Чибис. Впрочем, если изучить базу «Спарк», можно найти немало предприятий, в которых пересекались бизнес-интересы родственников Чибиса и его нынешних замов, в частности, первого вице-губернатора Оксаны Демченко.

Официальный бюджет избирательной кампании врио, вероятно, будет довольно скромным, а вот основные расходы лягут на бюджет области. Но едва ли избирком увидит какую-либо связь искусственного солнца за казенный счет — с агитационным стилем кандидата.