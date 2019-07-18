Вся жизнь в одном чипе
С 2020 года россиян начнут переводить на электронные паспорта: плюсы и минусы
Арнольд ХачатуровМария Ефимова«Новая газета»
Пилотный проект по переходу на электронные удостоверения личности начнется в Москве в 2020 году, а последний бумажный паспорт в России будет выпущен приблизительно в 2022 году, заявил 18 июля зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов.
Таким образом, внедрение цифровых паспортов должно произойти на два года быстрее, чем предполагалось в изначальной концепции правительства, утвержденной в 2013 году. Авторами концепции и претендентами на статус операторов проекта СМИ называют Гознак, НИИ «Восход» (заведует выдачей биометрических загранпаспортов) и «Ростелеком».
По предварительным оценкам, реализация проекта обойдется бюджету в 144 млрд рублей.
Прототип электронного паспорта, продемонстрированный на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, представляет собой пластиковую карточку с голографическим изображением владельца, QR-кодом и чипом на базе технологии NFC (используется в том числе для бесконтактных платежей по банковским картам), на который записана информация для идентификации личности.
Медведев также рассказал о «дополнительной опции»: бесплатном мобильном приложении «Мой паспорт», в которое будет загружаться цифровой профиль человека.
Все программные и инфраструктурные решения для электронных паспортов будут разработаны российскими компаниями в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщили в правительстве.
Помимо обычных паспортных данных (имени, фамилии, отчества, даты и места рождения) на новые ID россиян запишут данные миграционного учета, водительских прав, СНИЛС, ИНН, электронную подпись и биометрические параметры. Менять электронные удостоверения нужно будет раз в 10 лет, при этом бумажные паспорта сохранят юридическую силу до истечения срока действия (для граждан старше 45 лет — пожизненно).
Опрошенные «Новой» эксперты считают, что переход на электронные паспорта может заметно облегчить взаимодействие граждан с государством и стать следующим этапом цифровизации госуслуг. Отказ от бумажных носителей позволит использовать государственные автоматизированные системы без физического присутствия человека, говорит глава российского представительства компании Check Point Software Technologies Василий Дягилев.
— Например, для того чтобы взять какую-то справку, вам не надо будет больше ходить в МФЦ. Вы сможете заказать ее через интернет. То есть это свобода и скорость передвижений — мы видим это на примере Европейского союза, когда очереди в аэропортах сокращаются до расстояния очереди в метро. Это все создает очень простую экосистему, которая делает жизнь человека достаточно простой, а государству позволяет оптимизировать расходы на обслуживающий персонал, который сейчас занимается «бумажной» повесткой.
С точки зрения удобства граждан переход на электронные паспорта — безусловное благо. Но заплатить за него придется возросшими рисками хакерских взломов и утечек персональных данных,
которые и без того регулярно случаются в российских госучреждениях. А если злоумышленники найдут критическую уязвимость в приложении «Мой паспорт», куда будут интегрированы данные граждан из всех государственных информационных систем, то последствия могут быть куда более серьезными.
Цифровой профиль — это сверхконцентратор данных о человеке, поэтому кибербезопасность является главной проблемой электронных паспортов, согласен председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин.
— В Эстонии относительно недавно перевыпускали карточки электронного гражданина, потому что там были проблемы с криптографической основой. Но Эстония — это маленькая страна, они справились с перевыпуском. А если такая же проблема с криптоалгоритмом произойдет у нас, то, боюсь, масштабы будут несопоставимы.
Количество новых угроз, связанных с переходом на цифровые идентификаторы, ограничено только изобретательностью мошенников: например, в местах скопления людей можно пытаться незаметно украсть чужие данные при помощи портативных считывателей, продолжает эксперт. Такие риски неизбежно возникнут даже в том случае, если технологическая реализация проекта будет соответствовать лучшим мировым стандартам.
Помимо технологических проблем не стоит забывать и о проблемах административного характера, добавляет ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
— Определенная культура использования бумажных паспортов у нас, я надеюсь, есть, несмотря на то что их иногда крадут, теряют и так далее. Но цифровой культуры у нас нет совсем — ни у людей, которые будут этим заниматься, ни у самих граждан. Здесь понадобится большая законотворческая работа и изменение процедур. К тому же в России существует как минимум три различных информационных системы, в которых хранятся данные гражданина: Госуслуги, база ФМС и база МВД. Они содержат ошибки и не очень хорошо интегрированы между собой, — говорит эксперт.
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